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28.10.2026 18:46

Παύλος Ασλανίδης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: «Εμείς τα περάσαμε και θα τα περνάμε για μια ζωή»

28.10.2026 18:46
pavlos-aslanidis

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Τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των νεκρών της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία εκφράζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης.

Μιλώντας στο ThessPost.gr, λέει «εμείς τα περάσαμε, τα περνάμε ακόμη και θα τα περνάμε για μια ζωή. Έχουν τη συμπαράστασή μας».

Μέχρι στιγμής, 68 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωής τους κοντά στον σταθμό Urda στο Τολέδο, μετά από τη σύγκρουση των δυο τρένων. Μάλιστα ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

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