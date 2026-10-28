Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο της Ισπανίας με τουλάχιστον 68 νεκρούς

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Ο Ισπανός πρωθυπουργός κήρυξε τριήμερο πένθος μετά τον θάνατο τουλάχιστον 68 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων σε σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην κεντρική Ισπανία.

Τα τρένα ταξίδευαν προς την ίδια κατεύθυνση στη γραμμή που εκτείνεται από την ισπανική πρωτεύουσα, Μαδρίτη, προς τη Σεβίλλη την Τετάρτη, όταν ένα από τα τρένα έπεσε πάνω στην ουρά του άλλου που είχε σταματήσει, με αποτέλεσμα πολλά βαγόνια να βγουν από τις γραμμές.

Η τραγωδία σηματοδότησε το δεύτερο θανατηφόρο σιδηροδρομικό ατύχημα φέτος στην Ισπανία. «Όλη η Ισπανία θρηνεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, από το σημείο του δυστυχήματος στην κεντρική περιοχή της Καστίλλης-Λα Μάντσα. «Είναι απαράδεκτο για μια χώρα όπως η Ισπανία να υποστεί δύο ατυχήματα με τρένα υψηλής ταχύτητας την ίδια χρονιά, όπως εμείς», είπε.

Video shows the immediate aftermath of a deadly high-speed train collision in central Spain on Wednesday that killed at least 64 people and injured 80 others, authorities said. The crash occurred in the province of Toledo when a high-speed train slammed into the back of another train that had stopped, derailing two cars. Both trains were traveling from Madrid to Seville, carrying a combined 544 passengers. The cause of the crash remains unknown. — CBS News (@CBSNews) October 28, 2026

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το περιφερειακό κανάλι CMM TV έδειξαν ένα εκτροχιασμένο τρένο με τουλάχιστον ένα βαγόνι να παραμένει σε υπερυψωμένο τμήμα των γραμμών. Λυγισμένα μέταλλα, σπασμένα πάνελ και συντρίμμια ήταν ορατά σκορπισμένα σε ένα ανάχωμα κάτω από τη γραμμή.

At least 64 people were killed when two high-speed trains collided in Spain on Wednesday, as rescue workers searched the wreckage for more victims, after Spain’s second deadly rail accident this year. https://t.co/UsUMwMaruZ October 28, 2026

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε ότι τέτοιες οπίσθιες συγκρούσεις είναι «εξαιρετικά απίθανες», καθώς άφησε να εννοηθεί ότι το δυστύχημα μπορεί να προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος που έγινε υπό «ανεξήγητες» συνθήκες.

Είπε ότι το σύστημα σηματοδότησης LZB, το οποίο σταματά αυτόματα ένα τρένο εάν η γραμμή μπροστά είναι κατειλημμένη, είχε τεθεί εκτός λειτουργίας περίπου στις 8:30 π.μ. τοπική ώρα λόγω δυσλειτουργίας του υπολογιστή. Ως αποτέλεσμα, περίπου έξι τρένα είχαν ακινητοποιηθεί σε ένα τμήμα περίπου 63 χιλιομέτρων, είπε.

Το έργο της παρακολούθησης των σιδηροδρομικών γραμμών ανατέθηκε στη συνέχεια σε ένα 24ωρο κέντρο διοίκησης στη Μαδρίτη. Το κέντρο έδωσε οδηγίες σε τουλάχιστον δύο από τα τρένα να συνεχίσουν κανονικά, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ακόμη «σήμα στάσης» στη γραμμή, δήλωσε ο Πουέντε.

«Ήταν το κέντρο ελέγχου, μέσω των χειριστών του, που πήρε την απόφαση να επαναλάβει την κυκλοφορία, υπό συνθήκες που, από την άποψή μας, είναι ανεξήγητες», είπε. «Προφανώς, ήταν μια λανθασμένη απόφαση… Δεν αποδίδω ευθύνη σε κανέναν, απλώς αναφέρω τα γεγονότα».

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλλης-Λα Μάντσα ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης ότι ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε 68, καθώς οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να αναζητούν στα συντρίμμια των εκτροχιασμένων βαγονιών. Ο ηγέτης της Καστίλλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρσία-Πέιτζ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι πιθανό να υπάρξουν περισσότερα θύματα, καθώς «δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό να φτάσουν στον πάτο των βαγονιών».

Άλλοι 73 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο, είπε, συμπεριλαμβανομένων 15 που βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Μιγκέλ, ένας επιβάτης που ταξίδευε με αρκετούς συναδέλφους του στο πίσω βαγόνι ενός από τα τρένα, περιέγραψε τη στιγμή του ατυχήματος στον ραδιοφωνικό σταθμό Cope. «Ακούσαμε έναν τεράστιο βρυχηθμό, έναν πραγματικά τεράστιο γδούπο που διήρκεσε για 10 δευτερόλεπτα, σαν το τρένο να επρόκειτο να εκτροχιαστεί», είπε. «Μέσα από το δεξί παράθυρο, μπορούσαμε να δούμε ένα κατεστραμμένο τρένο – φαντάζομαι ότι πρέπει να ήταν το άλλο».

Ο υπουργός Μεταφορών επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα τρένο της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe και η ιδιωτική σιδηροδρομική εταιρεία Iryo – οι ίδιες δύο εταιρείες των οποίων τα τρένα ενεπλάκησαν επίσης σε δυστύχημα στην Ανταμούζ τον Ιανουάριο, στο οποίο σκοτώθηκαν 46 άνθρωποι.

Στην καταστροφή της Τετάρτης, το τρένο Iryo κινούνταν μπροστά στις γραμμές και ήταν ακίνητο όταν το τρένο Renfe έλαβε εντολή από το κέντρο ελέγχου να συνεχίσει το ταξίδι του. Στη συνέχεια, το τρένο Renfe διένυσε περίπου 25 χιλιόμετρα πριν συγκρουστεί με το τρένο Iryo περίπου 17 λεπτά αργότερα.

Η ταχύτητα με την οποία κινούνταν το τρένο Renfe παραμένει άγνωστη, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών στους δημοσιογράφους, αν και το τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στο οποίο κινούνταν επιτρέπει ταχύτητες έως και 200 ​​χλμ./ώρα.

Ο Πουέντε είπε ότι παρόμοιες εσφαλμένες οδηγίες είχαν δοθεί σε τουλάχιστον ένα άλλο τρένο το πρωί της Τετάρτης. «Και ήταν ο μηχανικός ενός από τα τρένα που διόρθωσε το κέντρο διοίκησης και τους είπε ότι δεν μπορεί να επαναλάβει την κανονική λειτουργία – πρέπει να είναι [μια] επιχείρηση επί τόπου», είπε ο Πουέντε, επικαλούμενος ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει στα τρένα να προχωρούν αλλά με πολύ μειωμένη ταχύτητα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν άλλα τρένα στις γραμμές μπροστά. «Ο χειριστής είπε: “Εντάξει, επιχείρηση επί τόπου”».

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι τα αίτια του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση. Εάν προκύψει ότι οφείλεται σε βλάβες στο σύστημα ασφαλείας ή σε αμέλεια, αυτές οι ελλείψεις θα αντιμετωπιστούν με τη «μέγιστη σοβαρότητα», πρόσθεσε.

«Όλα υποδηλώνουν έντονα ότι οι αιτίες των δύο δυστυχημάτων [της Τετάρτης και του Ιανουαρίου] είναι εντελώς άσχετες, αλλά δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να το πω», είπε. «Αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι, εάν χρειαστεί – όπως σίγουρα χρειάζεται – να ενισχύσουμε περαιτέρω την ασφάλεια προκειμένου να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στο σιδηροδρομικό μας σύστημα υψηλής ταχύτητας, αυτό θα γίνει».

Ο Μανουέλ Γκαλάν, δήμαρχος της Ούρντα, κοντά στην πόλη του Τολέδο, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του ζήτησαν να προετοιμάσει μια αθλητική αίθουσα για να φιλοξενήσει τους τραυματίες.

Τα κύρια πολιτικά κόμματα της Ισπανίας, τα οποία προετοιμάζονται για τις γενικές εκλογές του επόμενου μήνα, ανέστειλαν τις προγραμματισμένες δραστηριότητές τους για σήμερα.

Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος της αντιπολίτευσης, Αλμπέρτο ​​Νούνιες Φεϊζόο, δήλωσε στο X: «Είμαι πολύ ανήσυχος για τις πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με ένα νέο σιδηροδρομικό ατύχημα. Η προτεραιότητα τώρα είναι να φροντίσουμε τα θύματα και να στηρίξουμε τις οικογένειές τους. Η πλήρης υποστήριξή μου στις ομάδες έκτακτης ανάγκης που εργάζονται επί τόπου».

Η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανέβαλε και τους 24 αγώνες του Κυπέλλου Ισπανίας που ήταν προγραμματισμένοι για την Τετάρτη.

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