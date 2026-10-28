«Δεν θα υπάρξει ειρήνη χωρίς ισότητα»: Το μήνυμα-παρέμβαση του Μαρκ Ράφαλο για την Παλαιστίνη στη συναυλία του Μάκλμορ

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Ο Μαρκ Ράφαλο εμφανίστηκε απρόσμενα σε συναυλία του Μάκλμορ, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης προς τους Παλαιστινίους. Το βίντεο του ηθοποιού προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης εμφάνισης της περιοδείας Free Palestine Tour του ράπερ στο Δουβλίνο. Ο Ράφαλο και ο Μακλμορ έχουν κοινή στάση υπέρ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, ο Ράφαλο εμφανίστηκε σε προηχογραφημένο βίντεο κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Μακλμορ τη Δευτέρα στο Δουβλίνο. Ο πρωταγωνιστής των Avengers προέτρεψε το κοινό να συνεχίσει να στηρίζει την ισότητα και την ελευθερία της Παλαιστίνης. Το μήνυμά του έγινε δεκτό με χειροκροτήματα.

«Συνεχίστε να αγωνίζεστε για μια ελεύθερη Παλαιστίνη, για την ανθρωπότητα σε όλο τον κόσμο και για την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων», δήλωσε ο Ράφαλο.

«Δεν θα υπάρξει ειρήνη μέχρι να υπάρξει ισότητα», πρόσθεσε.

Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε το μήνυμά του λέγοντας: «Πολλή αγάπη, καλή διασκέδαση στη συναυλία. Συνεχίστε να δίνετε τον αγώνα για το σωστό. Ο Θεός να ευλογεί τους πάντες».

Η εμφάνισή του πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη της τριήμερης περιοδείας Free Palestine Tour του Μακλμορ. Ο ράπερ ανακοίνωσε τις συναυλίες μετά την απομάκρυνσή του από την περιοδεία Loop του Εντ Σίραν τον Σεπτέμβριο. Η απόφαση ακολούθησε τις φιλοπαλαιστινιακές δηλώσεις του Μακλμορ κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Νιου Τζέρσεϊ.

Οι αντιδράσεις για τις τοποθετήσεις του Ράφαλο σχετικά με το Ισραήλ και τη Γάζα

Ο Μαρκ Ράφαλο έχει βρεθεί και ο ίδιος αντιμέτωπος με επικρίσεις για τις δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με το Ισραήλ και τη Γάζα. Στο παρελθόν, είχε ασκήσει κριτική στην Oracle για την αναφερόμενη τεχνολογική υποστήριξη που παρέχει στον ισραηλινό στρατό.

Στη συνέχεια, η Paramount κατηγόρησε τον ηθοποιό ότι αναπαράγει «αντισημιτικά στερεότυπα». Ο Ράφαλο απέρριψε κατηγορηματικά την κατηγορία.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες κατηγορίες «απαράδεκτες και θεμελιωδώς ανέντιμες». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κριτική στις πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης δεν ισοδυναμεί με κριτική προς τον εβραϊκό λαό.

Αρκετοί συνάδελφοί του από τον χώρο του κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Τζον Κιούζακ, εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους στον ηθοποιό.

Μακλμορ: Δεν είναι κάλεσμα για μίσος, αλλά για ανθρωπιά

Ο Μακλμορ αναφέρθηκε επίσης στη διαμάχη γύρω από την περιοδεία του κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Δευτέρας. Ο ράπερ υποστήριξε ότι το μήνυμά του βασίζεται στη συμπόνια και όχι στο μίσος, δίνοντας έμφαση στην ελευθερία, την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει χωρίς φόβο.

«Δύο λέξεις που έχουν τις ρίζες τους στην αγάπη και την απελευθέρωση», είπε ο Μακλμορ στο κοινό.

«Δεν στρέφονται εναντίον κανενός, δεν διχάζουν. Δεν αποτελούν κάλεσμα για μίσος», συνέχισε.

Και κατέληξε: «Είναι ένα κάλεσμα να αναγνωρίσουμε την κοινή μας ανθρωπιά. Ελεύθερη Παλαιστίνη».

Στη συναυλία του Δουβλίνου συμμετείχαν επίσης οι Ιρλανδοί καλλιτέχνες Hozier και Kneecap, ενισχύοντας τη μουσική βραδιά με την παρουσία τους.

Η περιοδεία του Μακλμορ συνεχίζεται στο Παρίσι, πριν ολοκληρωθεί στο Λονδίνο αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

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