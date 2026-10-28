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28.10.2026 20:49

Στο προσκήνιο η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων: Ακραίες θερμοκρασίες και προβληματικές υποδομές επιδεινώνουν τη λειτουργία της Deutsche Bahn

28.10.2026 20:49
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Στον απόηχο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία με τους δεκάδες νεκρούς, η ασφάλεια και η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων επανέρχονται στο προσκήνιο. Στη Γερμανία, οι καθυστερήσεις στα δρομολόγια της Deutsche Bahn που συνδέονται με προβλήματα στις υποδομές αυξήθηκαν κατά 40% από τις αρχές του έτους, ενώ η ακρίβεια των τρένων μεγάλων αποστάσεων παραμένει κάτω από το 55%. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, οι αυξανόμενες βλάβες και οι καθυστερήσεις στις εργασίες αποκατάστασης επιβαρύνουν περαιτέρω ένα ήδη πιεσμένο σιδηροδρομικό δίκτυο, την ώρα που το πρόγραμμα ανακαινίσεων δέχεται έντονη κριτική για τις αδυναμίες στον σχεδιασμό και την οικονομική αξιολόγηση των έργων.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Die Zeit ο διευθύνων σύμβουλος της DB InfraGO, Φίλιπ Ναγκλ, η σημαντική αύξηση οφείλεται κυρίως στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Ένας ιδιαίτερα ψυχρός χειμώνας και ένα εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι άσκησαν μεγάλη πίεση στις σιδηροδρομικές υποδομές.

«Οι ακραίες θερμοκρασίες προκαλούν ζημιές στις υποδομές και επιβραδύνουν τις εργασίες αποκατάστασης», ανέφερε ο Ναγκλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ολόκληρη τη Γερμανία, οι αλλαγές τροχιάς, οι εναέριες γραμμές τροφοδοσίας και τα συστήματα σηματοδότησης παρουσιάζουν βλάβες με ταχύτερο ρυθμό από εκείνον με τον οποίο μπορούν να επισκευαστούν.

Κάτω από το 55% η ακρίβεια των δρομολογίων

Η επιδείνωση αποτυπώνεται και στους δείκτες ακρίβειας των δρομολογίων μεγάλων αποστάσεων. Τον Ιανουάριο, η ακρίβεια υποχώρησε σε λίγο πάνω από το 52%, έπειτα από ισχυρό κύμα ψύχους που έπληξε τη βόρεια Γερμανία, όπως μεταδίδει η DW.

Η σφοδρή χειμερινή επέλαση, με συσσωρεύσεις χιονιού και παγωμένα σημεία αλλαγής τροχιάς, προκάλεσε επί ημέρες σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων.

Την άνοιξη οι επιδόσεις βελτιώθηκαν προσωρινά, όμως από τον Ιούνιο η κατάσταση επιδεινώθηκε ξανά. Έκτοτε, η ακρίβεια των δρομολογίων παραμένει σταθερά κάτω από το 55%.

Σύμφωνα με τα κριτήρια της Deutsche Bahn, ένα τρένο ICE ή IC θεωρείται «στην ώρα του» όταν φτάνει στον προορισμό του με καθυστέρηση μικρότερη των έξι λεπτών.

Η επικεφαλής της Deutsche Bahn, Έβελιν Πάλα, είχε ήδη χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών για γρήγορη βελτίωση της ακρίβειας, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση των υποδομών δεν θα επιτρέψει άμεσα αισθητή πρόοδο.

Πρώτος στόχος της διοίκησης είναι να ανακοπεί η πτωτική πορεία των δεικτών ακρίβειας, κάτι που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επικρίνει το πρόγραμμα ανακαινίσεων

Στα προβλήματα της Deutsche Bahn προστίθεται η κριτική της Ομοσπονδιακής Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Γερμανίας (Bundesrechnungshof) για το πρόγραμμα ανακαίνισης πολυσύχναστων σιδηροδρομικών γραμμών.

Σύμφωνα με έκθεση που επικαλείται το dpa, οι πρώτες «ανακαινίσεις διαδρόμων» αποκάλυψαν σοβαρές δυσλειτουργίες, ενώ οι μελέτες οικονομικής αποδοτικότητας κρίνονται εσφαλμένες και μη αξιόπιστες.

Το υπουργείο Μεταφορών φέρεται να επιβεβαιώνει τις αδυναμίες στις οικονομικές αξιολογήσεις και στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των έργων.

Οι συγκεκριμένες ανακαινίσεις προβλέπουν πολύμηνο κλείσιμο βασικών σιδηροδρομικών γραμμών για τον εκσυγχρονισμό τους, με στόχο τη μείωση των βλαβών και τη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου.

Ωστόσο, μετά τα προβλήματα που καταγράφηκαν στα πρώτα έργα, η Deutsche Bahn και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσαν ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα ανακαινιστούν λιγότερες γραμμές από όσες είχαν αρχικά σχεδιαστεί.

Η Deutsche Bahn απορρίπτει μέρος της κριτικής για τις υπερβάσεις κόστους, επισημαίνοντας ότι ορισμένα έργα, όπως οι αναβαθμίσεις των γραμμών Νυρεμβέργη–Ρέγκενσμπουργκ και Χάγκεν–Βούπερταλ–Κολωνία, ολοκληρώθηκαν τελικά με χαμηλότερο κόστος από το προβλεπόμενο.

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