Euroleague: «Αλύγιστος» Ολυμπιακός στο «καμίνι» της Μπεσίκτας με 81-73

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Ο «πληγωμένος» Ολυμπιακός (αγωνίστηκε χωρίς Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, Μοντέρο και τον Ντόρσεϊ που τελεί υπό σιωπηρή τιμωρία) έβγαλε μεγάλο εγωισμό στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Μπεσίκτας και πήρε μία σπουδαία νίκη με 81-73 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 6-2.

Με κορυφαίους τους Ταϊρίκ Τζόουνς (15π., 3ρ.), Σάσα Βεζένκοβ (16π.), Ντόντα Χολ (14π.) και καθοριστικούς τους Τάισον Γουόρντ (13π.) και Εντζάι (7π.), οι «ερυθρόλευκοι» άντεξαν στην αντεπίθεση των «αετών» στο τελευταίο δεκάλεπτο κι έδειξαν παροιμιώδη ψυχραιμία στο φινάλε, πανηγυρίζοντας ένα «μεγάλο» διπλό σε μία πραγματικά «καυτή» έδρα.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 36-42, 58-61, 73-81

Παρά τις σοβαρές πολύ σοβαρές απουσίες του ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλή εκκίνηση στον αγώνα και πριν το πεντάλεπτο αποσπάστηκε με 9 πόντους (6-15), παίρνοντας πολλά πράγματα σε δημιουργία κι εκτέλεση απ’ τον Τάισον Γουόρντ. Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν ένα καλό προβάδισμα με τρίποντο του Βεζένκοβ (16-25), όμως ένα 7-0 σερί απ’ τον ΝτεΤζούλιους έκλεισε τη διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο στο 23-25.

Στη δεύτερη περίοδο η Μπεσίκτας έσφιξε κι άλλο την άμυνά της κι αυτό της επέτρεψε να πάρει προβάδισμα στο 13’ με τον Μπιρσέν (28-27), όμως ο Εντζάι άρχισε να γίνεται πολύ πιο επιδραστικός, οδηγώντας ξανά τον Ολυμπιακό μπροστά στο φινάλε του ημιχρόνου με 6 πόντους (36-42).

Την τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός πάτησε… γκάζι και ξέφυγε με 11 πόντους (39-50), έχοντας οδηγό τον Σάσα Βεζένκοβ που άρχισε να βρίσκει ρυθμό στην επίθεση με σερί πόντους. Η τουρκική ομάδα, ωστόσο, επιβεβαίωσε το πόσο σκληρή είναι και με τον Ομορούγι άρχισε να «ροκανίζει» ξανά τη διαφορά, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο 58-61.

Στην τελευταία περίοδο η… μάχη «φούντωσε» ακόμη περισσότερο με τον Ολυμπιακό να συντηρεί βραχεία κεφαλή, μέχρι το 34’, όπου η Μπεσίκτας προσπέρασε ξανά στο σκορ (68-66) με τρίποντο του Νοουέλ και μία βολή απ’ την τεχνική ποινή στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Και πάλι όμως ο Ολυμπιακός έβγαλε μεγάλη αντίδραση. Με τον Τζόζεφ να «σερβίρει» και τον Τζόουνς να προσφέρει εντυπωσιακά καρφώματα, οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν να «χτίζουν» ξανά μία σημαντική διαφορά που έφτασε και το +10 δυόμισι λεπτά πριν το φινάλε (68-78) και να βάζουν τις βάσεις για μία πολύ σπουδαία νίκη με 73-81.

Διαιτητές: Πουκλ, Λοτερμόζερ, Ντραγκόγεβιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς): Ντετζούλιους 12 (1), Ουγούρλου, Μόργκαν 11 (1), Άκσου, Μπιρσέν 10 (2), Γουίλμπεκιν 5 (1), Ομορούγι 7, Μπράουν 9 (3), Νόουελ 15 (3), Γκάμπριελ 4, Ζίζιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 9 (1), Γουόρντ 13 (2), Πλότας, Βεζένκοφ 16 (2), Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπογλου, Εντιαγέ 7 (1), Καραγιαννίδης, Τζόζεφ 4, Ντάνστον, Χολ 14, Τζόουνς 15.

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