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28.10.2026 21:48

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν–Τραμπ – Στο επίκεντρο η Μέκκα, η Υεμένη και ο πόλεμος στην Ουκρανία

28.10.2026 21:48
trump erdogan

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, ενόψει της συμπλήρωσης το 2027 100 ετών από την εγκαθίδρυσή τους.

Όπως ανέφερε, η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ουάσιγκτον σε όλους τους τομείς.

Στο περιφερειακό σκέλος της συνομιλίας, ο Ερντογάν ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, δήλωσε ότι, στο πλαίσιο της Κοινής Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας, η Τουρκία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ και στην Υεμένη και επιδιώκει διπλωματική επίλυση.

Αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ερντογάν εξέφρασε την ετοιμότητα της Τουρκίας να στηρίξει την αναζωογόνηση της διπλωματικής διαδικασίας μεταξύ των δύο χωρών με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε στον Ερντογάν και στον τουρκικό λαό για την εθνική επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας, στις 29 Οκτωβρίου, καθώς και για την επιτυχή διεξαγωγή της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκόφωνων Κρατών.

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