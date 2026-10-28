ΕΣΚΑΝΑ: 180.000 ευρώ χρέη και 18 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι – Οι καταγγελίες για την περίοδο Λιόλιου στην ΕΟΚ

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Επί 18 μήνες χωρίς μισθό, με οφειλές που, σύμφωνα με καταγγελία πρώην εργαζομένου στο topontiki, φτάνουν τα 180.000 ευρώ, η ΕΣΚΑΝΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της. Τρεις από τους υπαλλήλους της αποχώρησαν χωρίς να λάβουν τις αποζημιώσεις τους, οι άλλοι που παραμένουν βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, ενώ η Ένωση αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα γραφεία της, καθώς δεν μπορούσε να πληρώσει το ενοίκιο.

Στη μαρτυρία πρώην υπαλλήλου, ο οποίος εργάστηκε επί περισσότερα από 30 χρόνια στην ΕΣΚΑΝΑ και σήμερα συμμετέχει στη διοίκησή της, η ευθύνη για την οικονομική κατάρρευση αποδίδεται στην πολιτική που ακολούθησε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης επί προεδρίας Βαγγέλη Λιόλιου.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η οικονομική κατάσταση της Ένωσης επιδεινώθηκε μετά τις διοικητικές εξελίξεις του 2024, όταν, όπως αναφέρει, σταμάτησε η τακτική χρηματοδότηση από την ΕΟΚ. Κατά την καταγγελία του, οι επιχορηγήσεις περιορίστηκαν δραστικά, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται οφειλές και να μην μπορεί να καλυφθεί ούτε η μισθοδοσία. Η στάση αυτή της ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα μιας διαφωνίας για τη διαχείριση των οικονομικών, αλλά εντασσόταν σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποδυνάμωσης των τοπικών ενώσεων που δεν ακολουθούσαν τη γραμμή της ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το ποσό που οφείλεται στην ΕΣΚΑΝΑ ανέρχεται σε περίπου 180.000 ευρώ και πρόκειται κυρίως για χρήματα που αφορούν τους εργαζομένους και τα ενοίκια. Στις εκκρεμότητες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την καταγγελία και ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ. Η Ένωση, όπως περιγράφει, έφτασε να μην έχει διαθέσιμα χρήματα ούτε για τις στοιχειώδεις ανάγκες της.

Αποτέλεσμα της στάσης του Βαγγέλη Λιόλιου ήταν η αποχώρηση τριών εργαζομένων. Ο καταγγέλλων εξακολουθεί να διεκδικεί αποζημίωση που ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Η καθημερινή λειτουργία της Ένωσης έχει ουσιαστικά παραλύσει, ενώ η οικονομική αδυναμία έχει πλέον μεταφερθεί και στις υποδομές. Η ΕΣΚΑΝΑ έχασε τα γραφεία της μετά τη συσσώρευση οφειλών ενοικίου και την έξωση από τον χώρο που χρησιμοποιούσε. Έμεινε χωρίς τηλέφωνο, ρεύμα και νερό, ενώ αναζητήθηκε λύση με την παραχώρηση χώρου από τον Δήμο Νίκαιας. Η μεταφορά σε νέο χώρο, ωστόσο, δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν οι οφειλές και να επανέλθει η Ένωση σε κανονική λειτουργία.

Η υπόθεση δημιουργεί προβλήματα και για τη διοίκηση που έχει αναλάβει να διαχειριστεί τη μεταβατική περίοδο με τις εκλογές για νέα διοίκηση να έχουν προγραμματιστεί για τις 9 Δεκεμβρίου. Ενώ εκείνοι που θα κληθούν να «τρέξουν» την Ένωση έχουν και τον φόβο των ευθυνών που μπορεί να προκύψουν από τις ανεξόφλητες αποζημιώσεις και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Βέβαια η ΕΣΚΑΝΑ δεν είναι η μόνη ένωση που αντιμετώπισε περικοπές χρηματοδότησης από τη διοίκηση Λιόλιου. Και η ΕΣΚΑΣΕ, αλλά και άλλες ενώσεις, η οικονομική πίεση χρησιμοποιήθηκε ως μέσο περιορισμού της αυτονομίας τους. Όταν οι ενώσεις εξαρτώνται από τις επιχορηγήσεις της κεντρικής ομοσπονδίας, η διακοπή ή η μείωση των χρημάτων μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τις διοικήσεις τους, αλλά και τα σωματεία, τους αθλητές και τις διοργανώσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε πανελλαδικό επίπεδο παραμένουν απλήρωτα ποσά που προορίζονταν για παιδικά και εφηβικά τμήματα, ενώ η διοίκηση Λιόλιου περιέκοψε χρηματοδοτήσεις για διαιτητές και κριτές με τις συνολικές οφειλές να ξεπερνούν τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ προς τα σωματεία.

Για την ΕΣΚΑΝΑ, το άμεσο ζητούμενο είναι να βρεθούν τα χρήματα για την εξόφληση των εργαζομένων και να αποκατασταθεί η στοιχειώδης λειτουργία της. Ήδη, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει ενημερωθεί για την κατάσταση, αλλά επικαλείται την αυτονομία των αθλητικών ομοσπονδιών ως λόγο περιορισμένης παρέμβασης. Η νέα διοίκηση που θα προκύψει από τις εκλογές του Δεκεμβρίου θα παραλάβει μια Ένωση με συσσωρευμένες υποχρεώσεις, χωρίς σταθερή έδρα και με εργαζομένους που εξακολουθούν να διεκδικούν τα δεδουλευμένα και τις αποζημιώσεις τους.

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