Σκάνδαλο «Χωριάτικο»: «Κραγιονάκια» και δώρα σε δημόσιους υπαλλήλους, «κατάληψη» 28 παραλιών στη Ρόδο – Τι αποκάλυψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ.

Takeaways by to pontiki AI Οι αρχές ερευνούν κύκλωμα με επίκεντρο...

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Από «κραγιονάκια» και «δωράκια» για δημόσιους υπαλλήλους μέχρι την απόκτηση του ελέγχου 28 παραλιών και beach bars στη Ρόδο, οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» παίρνουν ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. αποτυπώνουν ένα πλέγμα επαφών με κρατικούς λειτουργούς, ενώ η έρευνα αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η φερόμενη εγκληματική οργάνωση αξιοποιούσε εταιρείες-κελύφη και «αχυρανθρώπους», αφήνοντας πίσω της τεράστια χρέη προς το Δημόσιο.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει ένα δίκτυο εκατοντάδων επιχειρήσεων, με τη συνολική ζημιά για το Δημόσιο να υπολογίζεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σε 95,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα «κραγιονάκια», τα «δωράκια» και οι επαφές με κρατικούς υπαλλήλους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες μελών του κυκλώματος, στις οποίες γίνεται λόγος για εξυπηρετήσεις και δώρα προς υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο βασικά πρόσωπα της οργάνωσης διατηρούσαν επαφές με υψηλόβαθμους υπαλλήλους της Εφορίας και του ΕΦΚΑ. Στις συνομιλίες χρησιμοποιούνταν συνθηματικές ονομασίες, όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη».

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συνομιλίας που καταγράφηκε τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένη συνάντηση με την Επιθεώρηση Εργασίας. Μέλη του κυκλώματος συζητούσαν την αγορά δώρων για υπαλλήλους, τα οποία αποκαλούσαν «κραγιονάκια».

Οι αναφορές αυτές ερευνώνται από τις Αρχές, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ότι πραγματοποιήθηκε δωροδοκία.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και δύο αστυνομικοί, οι οποίοι φέρονται να είχαν επαφές με την οργάνωση.

Ο ένας, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να συναντούσε μέλη του κυκλώματος σε κατάστημα στριπτίζ στη λεωφόρο Συγγρού, παρέχοντας πληροφορίες για επικείμενες αστυνομικές εφόδους. Για δεύτερο αστυνομικό υπάρχει αναφορά σε καταβολή 1.500 ευρώ.

Οι δύο αστυνομικοί δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί και η έρευνα συνεχίζεται.

φωτο αρχείου

Πώς το κύκλωμα φέρεται να έλεγχε 28 παραλίες στη Ρόδο

Μία από τις πιο εντυπωσιακές πτυχές της υπόθεσης αφορά τη δραστηριότητα της οργάνωσης στα ελληνικά νησιά και ιδιαίτερα στη Ρόδο, όπου φέρεται να είχε αποκτήσει τον έλεγχο 28 παραλιακών εκτάσεων και beach bars.

Η μέθοδος, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, βασιζόταν στην υποβολή εξαιρετικά υψηλών προσφορών για τη μίσθωση προνομιακών παραλιακών χώρων. Ενδεικτική είναι η περίπτωση παραλίας στην Καλλιθέα της Ρόδου, όπου για έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων, με εκτιμώμενο μίσθωμα 25.000 ευρώ, οι επιχειρηματίες προσέφεραν 200.000 ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, κατέβαλλαν μόνο την πρώτη δόση, αφήνοντας απλήρωτα τα μισθώματα των επόμενων ετών. Όταν έφτανε η στιγμή της αποβολής τους από τον χώρο, η εταιρεία που είχε αναλάβει τη μίσθωση έκλεινε, αφήνοντας πίσω της χρέη και έναν «αχυράνθρωπο» χωρίς περιουσιακά στοιχεία, από τον οποίο το Δημόσιο δεν μπορούσε ουσιαστικά να εισπράξει τα οφειλόμενα.

Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα φέρεται να εξασφάλιζε τον έλεγχο ιδιαίτερα προσοδοφόρων παραλιακών επιχειρήσεων, δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι σε επιχειρηματίες που τηρούσαν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Οι 433 επιχειρήσεις, οι «αχυράνθρωποι» και τα εκατομμύρια στο εξωτερικό

Η έκταση της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας αποτυπώνεται στον αριθμό των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Συνολικά 433 επιχειρήσεις φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο, εκ των οποίων περίπου 340 δραστηριοποιούνταν στην εστίαση, την αρτοποιία, τη διασκέδαση και σε συναφείς κλάδους.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτιζαν περίπου 100 «αχυράνθρωποι», πολλοί από τους οποίους ήταν οικονομικά ευάλωτα πρόσωπα. Ορισμένοι φέρονται να λάμβαναν 1.000 ευρώ μηνιαίως προκειμένου να εμφανίζονται ως διαχειριστές επιχειρήσεων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 13 ανύπαρκτα πρόσωπα και έξι άνθρωποι που είχαν αποβιώσει, γεγονός που καταδεικνύει την πολυπλοκότητα των εταιρικών σχημάτων που ερευνώνται. Ο 57χρονος επιχειρηματίας φέρεται να χρησιμοποιούσε διάφορα ψευδώνυμα, όπως «Μεγάλος», «Daddy», «Boss», «Αφεντικό» και «Φάνης».

Η οικονομική έρευνα εντόπισε 520 τραπεζικούς λογαριασμούς, συνδεδεμένους με 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ καταγράφηκαν χρηματοοικονομικές διαδρομές προς χώρες όπως η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η υπόθεση πλέον δεν περιορίζεται στη φορολογική απάτη. Οι επαφές με δημόσιους λειτουργούς, οι καταγγελλόμενες εξυπηρετήσεις και ο τρόπος απόκτησης παραλιακών εκτάσεων αποτελούν κρίσιμα πεδία της συνεχιζόμενης έρευνας. Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί όχι μόνο πώς λειτουργούσε το φερόμενο κύκλωμα, αλλά και εάν υπήρξαν πρόσωπα μέσα στον κρατικό μηχανισμό που διευκόλυναν τη δράση του.

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