Ευβοϊκή Ζύμη: Από τα παραδοσιακά ζυμαρικά στην ανάπτυξη μιας ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων με εξαγωγική παρουσία

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Μια διαδρομή 41 ετών στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων συμπληρώνει φέτος η Ευβοϊκή Ζύμη, η οποία ξεκίνησε το 1985 από τα Ψαχνά Ευβοίας με την παραγωγή παραδοσιακών ζυμαρικών και σταδιακά διεύρυνε τη δραστηριότητά της σε νέες κατηγορίες προϊόντων, αποκτώντας παρουσία τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Η εταιρεία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικής παραγωγικής επιχείρησης που εξελίχθηκε μέσα από τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεση με τα προϊόντα που αποτέλεσαν την αφετηρία της δραστηριότητάς της.

Τα πρώτα βήματα έγιναν με τα «Ζυμαρικά Ψαχνών», μια σειρά παραδοσιακών προϊόντων που βασίζονται σε συνταγές της ελληνικής κουζίνας. Η παραγωγή τους αποτέλεσε την αρχική επιχειρηματική δραστηριότητα, πάνω στην οποία στηρίχθηκε η μετέπειτα ανάπτυξη της εταιρείας.

Σημαντική καμπή στην πορεία της Ευβοϊκής Ζύμης αποτέλεσε η δημιουργία του εμπορικού σήματος «Ζύμη Ψαχνών», μέσω του οποίου η επιχείρηση επεκτάθηκε στην παραγωγή προϊόντων ζύμης.

Η συγκεκριμένη κίνηση διεύρυνε το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, δημιουργώντας νέες δυνατότητες ανάπτυξης και ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά τροφίμων.

Η επέκταση αυτή συνοδεύτηκε από τη σταδιακή διαμόρφωση ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου, με την εταιρεία να δραστηριοποιείται πλέον σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, χωρίς να εγκαταλείπει την παραγωγή παραδοσιακών ζυμαρικών.

Σήμερα, η σειρά «Ζυμαρικά Ψαχνών» εξακολουθεί να περιλαμβάνει χυλοπίτες, κοφτές χυλοπίτες, γλυκό και ξινό τραχανά, μανεστράκι και κουσκούς. Πρόκειται για προϊόντα που διατηρούν σταθερή θέση στην ελληνική διατροφή, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται και σε πιο σύγχρονες μαγειρικές συνταγές.

Ελληνική παραγωγή και παρουσία στο εξωτερικό

Η Ευβοϊκή Ζύμη διατηρεί την παραγωγική της βάση στην Ελλάδα, επιδιώκοντας να συνδυάσει την παραδοσιακή τεχνογνωσία με τις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας τροφίμων.

Παράλληλα με τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά, έχει αναπτύξει παρουσία και στο εξωτερικό, εντάσσοντας τη διεθνή αγορά στο επιχειρηματικό της αποτύπωμα.

Η εταιρεία συμμετέχει επίσης στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», στην οποία εντάσσονται ελληνικές επιχειρήσεις που διατηρούν παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα.

Η συμπλήρωση 41 ετών από την ίδρυσή της, με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών στις 25 Οκτωβρίου, αναδεικνύει τη μετάβαση από μια επιχείρηση παραδοσιακών ζυμαρικών σε μια βιομηχανία με περισσότερες κατηγορίες προϊόντων.

Για την Ευβοϊκή Ζύμη, το ζητούμενο της επόμενης περιόδου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, με διατήρηση της ελληνικής παραγωγικής της ταυτότητας.

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