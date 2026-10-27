ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή διεθνής ζήτηση για το ευρωομόλογο των 500 εκατ. ευρώ με υπερκάλυψη 4,6 φορές

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Με προσφορές που έφτασαν τα 2,3 δισ. ευρώ, έναντι ζητούμενου ποσού 500 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η έκδοση του επταετούς ευρωομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επιτρέποντας στον όμιλο να εξασφαλίσει χρηματοδότηση με σταθερό επιτόκιο 4,75% έως το 2033. Η υπερκάλυψη κατά 4,6 φορές αποτυπώνει το ενδιαφέρον των διεθνών κεφαλαίων για την ελληνική εταιρεία, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος διευρύνει την παρουσία του στις παραχωρήσεις και στις υποδομές.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έκδοσης αποτελεί η σύνθεση των επενδυτών. Στη διαδικασία συμμετείχαν μεγάλοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι DWS Group, Loomis Sayles, Rothschild και Generali. Αντίθετα, η τελική κατανομή ομολογιών προς τις ελληνικές τράπεζες ήταν μηδενική, γεγονός που, σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, καταγράφεται για πρώτη φορά σε αντίστοιχη έκδοση ελληνικού εκδότη.

Η μεγάλη ζήτηση επέτρεψε στον όμιλο να περιορίσει το κόστος δανεισμού σε σχέση με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης. Κατά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, η εκτιμώμενη απόδοση προσέγγιζε το 5,1%, ενώ τελικά το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4,75%. Το επιτόκιο είναι σταθερό, με ετήσια καταβολή τόκων, και η λήξη του ομολόγου έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2033.

Αναχρηματοδότηση και επενδυτικός σχεδιασμός

Η νέα έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN), συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, που έχει δημιουργήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τα κεφάλαια προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενώ στον χρηματοδοτικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, με δεδομένο ότι το προηγούμενο επταετές ομόλογο του ομίλου λήγει το 2027.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω προσφυγής στις διεθνείς αγορές, εφόσον το επιλέξει η διοίκηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί νέα έκδοση.

Σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση των επενδυτών διαδραματίζει η πιστοληπτική αξιολόγηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία βρίσκεται στην επενδυτική βαθμίδα. Η Moody’s αξιολογεί τον όμιλο με Baa3 και η S&P με BBB-, αμφότερες με σταθερές προοπτικές.

Η πρόσβαση σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για έναν όμιλο με εκτεταμένη δραστηριότητα στους αυτοκινητοδρόμους, στις παραχωρήσεις και στις κατασκευές, όπου οι κεφαλαιακές ανάγκες είναι σημαντικές και οι επενδύσεις έχουν μεγάλο χρονικό ορίζοντα.

Τον συντονισμό της έκδοσης ανέλαβαν οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, με τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών και ελληνικών τραπεζών στο σχήμα αναδόχων. Οι τίτλοι πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το αποτέλεσμα ενισχύει τη δυνατότητα διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης, περιορίζοντας την αποκλειστική εξάρτηση από τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό και δημιουργώντας μεγαλύτερη ευελιξία στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού.

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