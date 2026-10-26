EOS Capital: Αποκτά το 70% της UTC International Transport και επεκτείνεται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές

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Στον έλεγχο της EOS Capital Partners περνά η UTC International Transport, μία από τις σημαντικές ελληνικές εταιρείες στον τομέα των εξειδικευμένων αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 70% της εταιρείας μέσω του επενδυτικού κεφαλαίου EOS Hellenic Renaissance Fund II, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ανάπτυξης για την UTC και ενισχύοντας την παρουσία της EOS στον κλάδο των logistics.

Η συναλλαγή ανακοινώθηκε στις 23 Οκτωβρίου και αφορά μια εταιρεία με παρουσία άνω των 20 ετών στην ελληνική αγορά, η οποία έχει αναπτύξει εξειδίκευση στη διεθνή διακίνηση ευπαθών και ψυχόμενων προϊόντων, καθώς και φορτίων υψηλής αξίας που απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες μεταφοράς.

Με βάση τη συμφωνία, οι ιδρυτικοί μέτοχοι της UTC διατηρούν ποσοστό 20%, ενώ το υπόλοιπο 10% παραμένει σε άλλους ιδιώτες επενδυτές. Στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου συνεχίζει ο ιδρυτής της εταιρείας, Ιωάννης Μίχος, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Η UTC ιδρύθηκε το 2004 και έχει την έδρα της στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Δραστηριοποιείται στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση προϊόντων που απαιτούν ελεγχόμενες θερμοκρασίες και αυστηρή τήρηση των χρόνων παράδοσης.

Πρόκειται για έναν τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας με ιδιαίτερες απαιτήσεις, καθώς η μεταφορά τροφίμων, φαρμακευτικών προϊόντων και άλλων ευπαθών φορτίων προϋποθέτει εξειδικευμένες διαδικασίες και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών.

Η συγκεκριμένη αγορά παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον για τους επενδυτές, καθώς η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και η ανάγκη ταχύτερης μεταφοράς εμπορευμάτων δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Βασική επιδίωξη της EOS Capital Partners είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της UTC, τόσο μέσα από την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών όσο και μέσω της προσέλκυσης περισσότερων πελατών.

Ο Νικόλαος Χρυσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, εκτιμά ότι η ελληνική εταιρεία διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη θέση που έχει αποκτήσει σε μια αγορά με έντονο κατακερματισμό.

Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της EOS για συμμετοχή σε ελληνικές επιχειρήσεις με αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές ενίσχυσης της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές.

Για την UTC, η είσοδος του νέου μετόχου δημιουργεί προϋποθέσεις χρηματοδοτικής και οργανωτικής ενίσχυσης, με στόχο την επέκταση του πελατολογίου και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το οικονομικό τίμημα της εξαγοράς δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα ποσά για τις επενδύσεις που ενδέχεται να ακολουθήσουν.

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