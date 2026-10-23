ΑΔΜΗΕ: Το 2027 οι διαγωνισμοί για τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας και κατασκευή από το 2028

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Στην επόμενη φάση περνά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας GRITA 2, με τον ΑΔΜΗΕ και την ιταλική Terna να επιταχύνουν τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες, ώστε οι διεθνείς διαγωνισμοί να προκηρυχθούν το καλοκαίρι του 2027 και οι κατασκευαστικές εργασίες να ξεκινήσουν εντός του 2028.

Το χρονοδιάγραμμα παρουσίασε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ και γενικός διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής, Ιωάννης Μάργαρης, μιλώντας στο 8ο Renewable & Storage Forum, αναδεικνύοντας παράλληλα τις νέες απαιτήσεις που δημιουργούν για το ηλεκτρικό σύστημα η ενεργειακή μετάβαση, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και η αυξανόμενη κατανάλωση από τα data centers.

Η νέα διασύνδεση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα διεθνούς διασυνδεσιμότητας που προωθεί ο ΑΔΜΗΕ, με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και την περαιτέρω ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα.

Το χρονοδιάγραμμα για τη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας

Σύμφωνα με τον Ιωάννη Μάργαρη, η συνεργασία του ΑΔΜΗΕ με την Terna έχει επιτρέψει την ταχύτερη ωρίμανση του έργου, με τις δύο πλευρές να προετοιμάζουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτούμενες αδειοδοτικές διαδικασίες.

Στις αρχές του 2027 προγραμματίζεται η έναρξη των ερευνών βυθού, που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή της υποθαλάσσιας διασύνδεσης.

Θα ακολουθήσει, το καλοκαίρι του ίδιου έτους, η προκήρυξη των διεθνών διαγωνισμών για την προμήθεια των καλωδιακών συστημάτων και την κατασκευή των Σταθμών Μετατροπής.

Εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, η έναρξη της κατασκευής τοποθετείται μέσα στο 2028.

Ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ χαρακτήρισε τη GRITA 2 ένα από τα ιδιαίτερα σημαντικά έργα διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων, επισημαίνοντας την πρόοδο που καταγράφεται στη συνεργασία των δύο Διαχειριστών.

Περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τις υφιστάμενες γραμμές

Πέρα από τις νέες διασυνδέσεις, ο ΑΔΜΗΕ στρέφεται και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών μεταφοράς, αναζητώντας τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέψουν την αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου χωρίς να απαιτείται πάντοτε η κατασκευή νέων γραμμών.

Όπως εξήγησε ο Ιωάννης Μάργαρης, οι περιβαλλοντικοί και αδειοδοτικοί περιορισμοί καθιστούν ολοένα δυσκολότερη την ανάπτυξη νέων υποδομών, με αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι Διαχειριστές να επενδύουν σε έξυπνες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά.

«Προσπαθούμε να βρούμε διεθνώς πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη χωρητικότητα των γραμμών, ιδανικά χωρίς καν να αντικαταστήσουμε πυλώνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα σταδιακής αντικατάστασης κρίσιμου εξοπλισμού σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τις σχετικές εργασίες να πραγματοποιούνται ενώ το ηλεκτρικό σύστημα παραμένει σε λειτουργία.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν τόσο στην αύξηση της μεταφορικής ικανότητας όσο και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου απέναντι στις αυξανόμενες απαιτήσεις.

Τα data centers αλλάζουν τον σχεδιασμό του ηλεκτρικού συστήματος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ στη ραγδαία ανάπτυξη των data centers, τα οποία δημιουργούν νέες ανάγκες ηλεκτροδότησης και επηρεάζουν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των δικτύων.

Όπως επισήμανε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί οι τεχνικές απαιτήσεις και οι περιορισμοί για τη σύνδεση αυτών των εγκαταστάσεων. Οι σχετικοί κανόνες εξετάζονται τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο συνεργασίας με τον ευρωπαϊκό οργανισμό Διαχειριστών ENTSO-E.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η έννοια των ευέλικτων φορτίων, δηλαδή η δυνατότητα προσαρμογής της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας του συστήματος.

Πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με το παλαιότερο μοντέλο σχεδιασμού, που βασιζόταν στην εγγυημένη κάλυψη της ζήτησης.

Σύμφωνα με τον Ιωάννη Μάργαρη, η λειτουργία των μελλοντικών δικτύων θα στηρίζεται ολοένα περισσότερο σε τεχνολογίες ελέγχου τόσο της παραγωγής όσο και της κατανάλωσης, με τα data centers να αποκτούν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.

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