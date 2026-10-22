search
ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 08:59
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.10.2026 08:25

Στέλιος Χατζηιωάννου: Μπαίνει στο ηλεκτρονικό εμπόριο με το easyShop και ανοίγει νέο μέτωπο ανταγωνισμού στην Ελλάδα

22.10.2026 08:25
easyShop

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νέο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας ανοίγει ο Στέλιος Χατζηιωάννου, επεκτείνοντας την παρουσία της οικογένειας εμπορικών σημάτων easy στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η νέα πλατφόρμα easyShop.com ξεκίνησε τη λειτουργία της σε 21 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επιδιώκοντας να αποκτήσει θέση σε μια αγορά που κυριαρχείται από μεγάλους διεθνείς ομίλους.

Το νέο εγχείρημα στηρίζεται σε ένα μοντέλο διαδικτυακής αγοράς, μέσω της οποίας ανεξάρτητοι έμποροι μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές. Η πλατφόρμα δεν διατηρεί δικό της απόθεμα εμπορευμάτων, αλλά λειτουργεί ως ενδιάμεσος χώρος σύνδεσης πωλητών και αγοραστών.

Η συγκεκριμένη επιλογή διαφοροποιεί το μοντέλο λειτουργίας της από εκείνο επιχειρήσεων που συνδυάζουν τις πωλήσεις τρίτων με τη διάθεση δικών τους προϊόντων. Παράλληλα, περιορίζει την ανάγκη δέσμευσης κεφαλαίων σε αποθέματα, μεταφέροντας σημαντικό μέρος της εμπορικής δραστηριότητας στους συνεργαζόμενους πωλητές.

Για την ελληνική αγορά, η εμφάνιση ενός ακόμη διεθνούς marketplace προσθέτει νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αποτελούν βασικό κανάλι ανάπτυξης για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, η είσοδος σε μια ήδη ανταγωνιστική αγορά δεν εγγυάται την επιτυχία. Το easyShop θα χρειαστεί να διαμορφώσει επαρκή γκάμα προϊόντων, να προσελκύσει εμπόρους και να εξασφαλίσει αξιόπιστη εξυπηρέτηση και παραδόσεις.

Η αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος easy αποτελεί ένα αρχικό πλεονέκτημα. Η πραγματική πρόκληση, όμως, βρίσκεται στη δυνατότητα της νέας πλατφόρμας να αποκτήσει σταθερή πελατειακή βάση απέναντι σε καθιερωμένους ανταγωνιστές.

Διαβάστε επίσης:

Η THEON ανακοινώνει νέες παραγγελίες ύψους περίπου 45 εκατ. ευρώ για συστήματα Νυχτερινής Όρασης από δύο ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ

Νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου: Συνεργασία με το ΙΤΕ για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων

ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Στήριξη στις δράσεις της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας για την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 2026 στην Αθήνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pothen esxes new

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Πόθεν Έσχες, πότε λήγει η προθεσμία

state_department
ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «αδειάζει» την Αθήνα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Ελλάδα και Τουρκία να επιλύσουν διμερώς τις διαφορές τους» (video)

lazaridis_giannakopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ενόχληση και στη ΝΔ με Λαζαρίδη

liolios avgenakis vasilakopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από το πείραμα Αυγενάκη για τον έλεγχο των ομοσπονδιών στις συλλήψεις για στημένα: Ποιος θα απολογηθεί για το ελληνικό μπάσκετ;

petrelaio-thermansis_0110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Η εικονική «ανακούφιση» των 1,564€ που καταβροχθίζει έναν ολόκληρο μισθό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
douvikas-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασταμάτητος ο Δουβίκας, η Κόμο «διέλυσε» με 4-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ilioupoli-sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Μετά τις αντιδράσεις για τις σχολικές τουαλέτες, ο Δήμος προγραμματίζει νέες εργασίες στο 5ο Γυμνάσιο

liolios basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο Λιόλιου: Μέχρι και μαθητικό αγώνα μπάσκετ για στημένη διαιτησία ερευνά ο εισαγγελέας - 52 βολές και… ίδιοι διαιτητές

liolios-stimena-82349
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με τα στημένα στο μπάσκετ: Τα μηνύματα Λιόλιου, οι καταγγελίες και η έρευνα - Στην Ευελπίδων την Πέμπτη οι συλληφθέντες

karxarias new
ΚΟΣΜΟΣ

Tρόμος στα νερά του Μεξικού: Φόβοι ότι καρχαρίες κατασπάραξαν 11 άτομα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 08:58
pothen esxes new

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Πόθεν Έσχες, πότε λήγει η προθεσμία

state_department
ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «αδειάζει» την Αθήνα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Ελλάδα και Τουρκία να επιλύσουν διμερώς τις διαφορές τους» (video)

lazaridis_giannakopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ενόχληση και στη ΝΔ με Λαζαρίδη

1 / 3