Στέλιος Χατζηιωάννου: Μπαίνει στο ηλεκτρονικό εμπόριο με το easyShop και ανοίγει νέο μέτωπο ανταγωνισμού στην Ελλάδα

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Νέο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας ανοίγει ο Στέλιος Χατζηιωάννου, επεκτείνοντας την παρουσία της οικογένειας εμπορικών σημάτων easy στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η νέα πλατφόρμα easyShop.com ξεκίνησε τη λειτουργία της σε 21 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επιδιώκοντας να αποκτήσει θέση σε μια αγορά που κυριαρχείται από μεγάλους διεθνείς ομίλους.

Το νέο εγχείρημα στηρίζεται σε ένα μοντέλο διαδικτυακής αγοράς, μέσω της οποίας ανεξάρτητοι έμποροι μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές. Η πλατφόρμα δεν διατηρεί δικό της απόθεμα εμπορευμάτων, αλλά λειτουργεί ως ενδιάμεσος χώρος σύνδεσης πωλητών και αγοραστών.

Η συγκεκριμένη επιλογή διαφοροποιεί το μοντέλο λειτουργίας της από εκείνο επιχειρήσεων που συνδυάζουν τις πωλήσεις τρίτων με τη διάθεση δικών τους προϊόντων. Παράλληλα, περιορίζει την ανάγκη δέσμευσης κεφαλαίων σε αποθέματα, μεταφέροντας σημαντικό μέρος της εμπορικής δραστηριότητας στους συνεργαζόμενους πωλητές.

Για την ελληνική αγορά, η εμφάνιση ενός ακόμη διεθνούς marketplace προσθέτει νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αποτελούν βασικό κανάλι ανάπτυξης για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, η είσοδος σε μια ήδη ανταγωνιστική αγορά δεν εγγυάται την επιτυχία. Το easyShop θα χρειαστεί να διαμορφώσει επαρκή γκάμα προϊόντων, να προσελκύσει εμπόρους και να εξασφαλίσει αξιόπιστη εξυπηρέτηση και παραδόσεις.

Η αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος easy αποτελεί ένα αρχικό πλεονέκτημα. Η πραγματική πρόκληση, όμως, βρίσκεται στη δυνατότητα της νέας πλατφόρμας να αποκτήσει σταθερή πελατειακή βάση απέναντι σε καθιερωμένους ανταγωνιστές.

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