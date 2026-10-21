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21.10.2026 08:45

ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Στήριξη στις δράσεις της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας για την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 2026 στην Αθήνα

21.10.2026 08:45
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Στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 2026, που διοργάνωσε η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία στην Αθήνα, συμμετείχε ως υποστηρικτής η ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ενισχύοντας μια πρωτοβουλία με επίκεντρο την ενημέρωση των πολιτών για τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες και τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την έναρξη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η οποία συνδυάζει την επιστημονική ενημέρωση με δράσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό.

Με κεντρικό θέμα τις «Σύγχρονες Αντιλήψεις στη Ρύθμιση του Σωματικού Βάρους», η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, με τη συμμετοχή επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν διατροφολογικούς ελέγχους και να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές από ειδικούς.

Οι δράσεις επικεντρώθηκαν στη διαχείριση του σωματικού βάρους, στη σημασία της φυσικής δραστηριότητας και στον ρόλο που διαδραματίζουν οι καθημερινές διατροφικές επιλογές στη διατήρηση της υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη έγκυρης επιστημονικής ενημέρωσης, καθώς οι διατροφικές ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, τον τρόπο ζωής και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε ανθρώπου.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της διοργάνωσης, η ΖΩΓΡΑΦΟΣ διέθεσε προϊόντα από διαφορετικές κατηγορίες του χαρτοφυλακίου της, τα οποία συμπεριλήφθηκαν στα Welcome Kits και διανεμήθηκαν στους επισκέπτες.

Μεταξύ αυτών ήταν οι νέες μπάρες φρούτων και ξηρών καρπών 2good!, τα ζυμαρικά ΖΩΓΡΑΦΟΣ με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και τα δισκία γλυκαντικού Slim Line.

Μέσα από τη συμμετοχή της, η εταιρεία είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο κοινό προϊόντα που απευθύνονται σε διαφορετικές καταναλωτικές προτιμήσεις και διατροφικές συνήθειες.

Η αυξανόμενη αναζήτηση προϊόντων με συγκεκριμένα διατροφικά χαρακτηριστικά επηρεάζει τα τελευταία χρόνια την αγορά τροφίμων, οδηγώντας τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη νέων προτάσεων και στη διεύρυνση των διαθέσιμων επιλογών.

Η ΖΩΓΡΑΦΟΣ, με πολυετή δραστηριότητα στον κλάδο, έχει εντάξει στο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

Η παρουσία της στις εκδηλώσεις της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας εντάσσεται στις πρωτοβουλίες υποστήριξης δράσεων ενημέρωσης για τη διατροφή, συνδέοντας την επιχειρηματική της δραστηριότητα με την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις καθημερινές διατροφικές επιλογές.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 10:14
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