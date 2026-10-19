Ελληνίδες από τρεις ηπείρους ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των γυναικών απέναντι σε κάθε μορφή βίας, αλλά και η δημιουργία αποτελεσματικότερων δικτύων υποστήριξης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Ελληνίδες Παντού – Μια Φωνή κατά της Βίας – Global Greek Women Voices Against Violence», που πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Saint George Lycabettus στην Αθήνα.

Γυναίκες από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία συναντήθηκαν με εκπροσώπους θεσμικών φορέων και οργανώσεων, αναδεικνύοντας την ανάγκη κοινών πρωτοβουλιών για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ουσιαστική στήριξη των θυμάτων.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Food For Thought Network Inc. (FFTN), η Ένωση Γυναικών στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό (HAWCT) και το Hellenic American Women’s Council (HAWC), με κεντρικό μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να βρίσκεται μόνη απέναντι στη βία.

Στην εκδήλωση συμμετείχε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, η οποία αναφέρθηκε στις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των γυναικών που αντιμετωπίζουν περιστατικά κακοποίησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Γραμμή SOS 15900, στα Συμβουλευτικά Κέντρα και στους Ξενώνες Φιλοξενίας, καθώς και στη συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για την προσωρινή φιλοξενία γυναικών και παιδιών που χρειάζεται να απομακρυνθούν άμεσα από ένα επικίνδυνο οικογενειακό περιβάλλον.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, επισημάνθηκε ότι, πέρα από την προστασία των θυμάτων, απαιτούνται παρεμβάσεις και για την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς των δραστών, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος επανάληψης της βίας.

Η συμβολή των γυναικείων οργανώσεων

Η πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό, Χρύσα Βουλγαρίδου, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων, επισημαίνοντας ότι οι κοινές δράσεις μπορούν να συμβάλουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην υποστήριξη των γυναικών και των οικογενειών τους.

Από την πλευρά της, η Βαρβάρα Αθανασίου-Ιωάννου AM, ιδρύτρια και πρόεδρος του Food For Thought Network Inc., στάθηκε στην κοινή ευθύνη των γυναικών της διασποράς και της Ελλάδας να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ζουν.

Αντίστοιχο μήνυμα έστειλε η πρόεδρος του Hellenic American Women’s Council, Ερρίκα Φραγκιαδάκης, τονίζοντας ότι η συνεργασία των οργανώσεων μπορεί να δημιουργήσει ισχυρότερα δίκτυα ενημέρωσης και υποστήριξης.

Νομική βοήθεια και ασφαλή σημεία στις γειτονιές

Στις δυνατότητες νομικής και ψυχοκοινωνικής προστασίας αναφέρθηκε η δικηγόρος του Κέντρου ΔΙΟΤΙΜΑ, Μαρίνα Φαρμακίδη, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες που παρέχει ο φορέας σε γυναίκες που βιώνουν έμφυλη βία.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το έργο της οργάνωσης, το 2023 καταγράφηκαν 523 περιπτώσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 497 περιπτώσεις νομικής συμβουλευτικής, βοήθειας και δικαστικής εκπροσώπησης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 75 επιμορφωτικές δράσεις, με τη συμμετοχή 1.136 ατόμων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η πρωτοβουλία «Women Say NO to Violence», την οποία ανέδειξε η Βίκυ Αράλη, ιδρύτρια της ΑΜΚΕ Immortaliting και εταίρος του προγράμματος Safe Places.

Μέσω της συνεργασίας με επιλεγμένα καταστήματα Coffee Island δημιουργείται ένα δίκτυο ασφαλών σημείων, όπου γυναίκες που αισθάνονται ότι απειλούνται μπορούν να αναζητήσουν αρχική καθοδήγηση και ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες προστασίας. Το προσωπικό των συμμετεχόντων καταστημάτων έχει λάβει σχετική εκπαίδευση.

Μια λιγότερο ορατή διάσταση του προβλήματος ανέδειξε η πρόεδρος του Πανελλαδικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, Ντένα Λογιάδου, αναφερόμενη στην κακοποίηση ηλικιωμένων γυναικών.

Όπως επισήμανε, η βία δεν περιορίζεται στη σωματική κακοποίηση, αλλά περιλαμβάνει την οικονομική εκμετάλλευση, την ψυχολογική πίεση, τη συναισθηματική χειραγώγηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Την εκδήλωση άνοιξε η αντιπρόεδρος της HAWCT, Άντζελα Καμπουράκη, ενώ στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης συμμετείχαν επίσης η Κατερίνα Συρούνη, πρόεδρος της AWOG, και εκπρόσωποι των διοργανωτριών οργανώσεων.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμη την παρέμβαση της Άννας Μπιθικώτση με το ποίημα «Θέλει τόλμη η τόλμη», καθώς και την προβολή του βίντεο «We Must Stand Together – You and Me».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την κοινή πρόθεση των συμμετεχόντων να συνεχιστεί η συνεργασία Ελλάδας και διασποράς, μέσα από δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και υποστήριξης των γυναικών, με στόχο οι πρωτοβουλίες αυτές να αποκτήσουν μόνιμο και πρακτικό χαρακτήρα.

Διαβάστε επίσης:

Έξυπνη Σπορά: Το Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας που στηρίζει πραγματικά τους Έλληνες παραγωγούς

Ακίνητα: Φόβοι για νέες ανατιμήσεις με το «Σπίτι μου 3» και προειδοποιήσεις για κόκκινα δάνεια

Citi: Σκληραίνει ο ανταγωνισμός για κεφάλαια καθώς κράτη και επιχειρήσεις αυξάνουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες τους