Ακίνητα: Φόβοι για νέες ανατιμήσεις με το «Σπίτι μου 3» και προειδοποιήσεις για κόκκινα δάνεια

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Η αγορά κατοικίας βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα γνώριμο παράδοξο: όσο περισσότερα νοικοκυριά αποκτούν πρόσβαση σε επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να ακριβύνουν τα ακίνητα που αναζητούν. Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» δημιουργεί προσδοκίες για χιλιάδες υποψήφιους αγοραστές, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί προβληματισμό στους επαγγελματίες της κτηματαγοράς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι χωρίς αύξηση της προσφοράς, η πρόσθετη ζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε νέο γύρο ανατιμήσεων.

Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της Prodexpo 2026, που πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών, με τους εκπροσώπους της αγοράς να επισημαίνουν ότι η στεγαστική πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται στη διευκόλυνση του δανεισμού.

Ο Δημήτρης Μπινιάρης, ιδρυτής της Binswanger Greece Real Estate Group, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στις επιπτώσεις των προηγούμενων προγραμμάτων. Όπως υποστήριξε, το όφελος από τα χαμηλότερα επιτόκια απορροφήθηκε σε σημαντικό βαθμό από τις αυξήσεις στις τιμές πώλησης.

«Τα χρήματα που αυτά τα άτομα κέρδισαν από το επιδοτούμενο επιτόκιο, τα έχασαν και μάλιστα προκαταβολικά, πληρώνοντας υπερτίμημα πάνω στο σπίτι που αγόρασαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη πιο ανησυχητική ήταν η προειδοποίηση του Κώστα Γεωργάκου, συνιδρυτή και CEO της Prelevits και Georgakos Real Estate Solutions, ο οποίος εξέφρασε φόβους για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων.

«Φοβάμαι ότι δημιουργούμε την επόμενη γενιά κόκκινων δανείων», σημείωσε, θέτοντας το ζήτημα της πραγματικής δυνατότητας των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις μακροχρόνιες δανειακές τους υποχρεώσεις.

Περισσότεροι δικαιούχοι, αλλά πόσα διαθέσιμα σπίτια;

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Δημήτρης Ανδρίτσος, πρόεδρος της Cerved Property Services, στον νέο σχεδιασμό η ανώτατη αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται κατά 50%, το ύψος του δανείου κατά 53%, ενώ το ηλικιακό όριο διευρύνεται από τα 39 στα 55 έτη.

Ωστόσο, η διεύρυνση των κριτηρίων δεν συνοδεύεται αυτομάτως από περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες.

Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου, μέλος της διοίκησης της ΠΟΜΙΔΑ, επισήμανε ότι η αύξηση των δυνητικών αγοραστών μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τις τιμές. Πρότεινε, μάλιστα, τη σύνδεση της στεγαστικής χρηματοδότησης με πράσινα δάνεια ανακαίνισης, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά κλειστά ακίνητα.

Το ενδιαφέρον των ξένων αγοραστών

Την ίδια στιγμή, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να προσελκύει ξένους αγοραστές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό για κατοικίες.

Ο Γιώργος Γαβριηλίδης, ιδρυτής της Elxis, ανέφερε ότι αυξάνονται οι ενδιαφερόμενοι ηλικίας 45–60 ετών που εργάζονται εξ αποστάσεως και επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφεται για νεόδμητες κατοικίες και ακίνητα υπό κατασκευή.

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Ποταμιάνος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών, υπογράμμισε ότι η διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προϋποθέτει σταθερούς κανόνες και ασφάλεια συναλλαγών.

Ο Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος, πρόεδρος της FIABCI Ελλάδας, ζήτησε διασύνδεση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, ώστε οι επενδυτές να έχουν αξιόπιστη εικόνα για τα ακίνητα, ενώ η Θεοδώρα Δήμα, CEO της Pandorama, ανέδειξε τις δυνατότητες εγκατάστασης ψηφιακών νομάδων στην περιφέρεια, υπό την προϋπόθεση βελτίωσης των υποδομών.

Το συμπέρασμα από τις συζητήσεις της Prodexpo είναι ότι η στεγαστική κρίση δεν αντιμετωπίζεται μόνο με φθηνότερα δάνεια. Χωρίς περισσότερες κατοικίες στην αγορά, υπάρχει ο κίνδυνος ένα μέρος της κρατικής ενίσχυσης να καταλήξει τελικά στις υψηλότερες τιμές πώλησης, αντί να μειώσει ουσιαστικά το κόστος απόκτησης στέγης.

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