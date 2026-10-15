Βασίλης Κάτσος: Σχέδια για είσοδο της Paliria στο Χρηματιστήριο, drones και νέες φαρμακευτικές εξαγορές

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Σε τρία διαφορετικά επιχειρηματικά μέτωπα κινείται ο Βασίλης Κάτσος, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην πιθανή εισαγωγή της Paliria στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην επέκταση της Altus στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων και στην αναζήτηση νέων εξαγορών στην ευρωπαϊκή φαρμακευτική αγορά.

Ο επιχειρηματίας, μέσω της VNK Capital και της Concordia Healthcare Partners, διαμορφώνει ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο με δραστηριότητες στα τρόφιμα, στην αμυντική τεχνολογία και στο φάρμακο.

Στην περίπτωση της Paliria, το ενδιαφέρον στρέφεται στην κεφαλαιαγορά, με την προοπτική εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο να τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028.

Η προετοιμασία αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, με τη διερεύνηση των διαθέσιμων επιλογών και των συνθηκών της αγοράς. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την πορεία των οικονομικών μεγεθών και τις αποτιμήσεις.

Η Paliria εμφάνισε το 2025 ενοποιημένο κύκλο εργασιών 115,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,7%, με EBITDA 23,7 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 13,3 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση στοχεύει σε αύξηση πωλήσεων μεταξύ 3% και 3,5%, ενώ έχει δρομολογηθεί επένδυση περίπου 4 εκατ. ευρώ στα Πολιτικά Ευβοίας, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής έτοιμων γευμάτων.

Το επόμενο βήμα στην αμυντική βιομηχανία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δραστηριότητα της Altus, στην οποία η VNK Capital διαθέτει συμμετοχή περίπου 49%.

Η πρόσφατη συνεργασία με την αμερικανική Shield AI ανοίγει νέες δυνατότητες στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων αμυντικών συστημάτων, με στόχο την ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά.

Η συμφωνία αφορά τη διασύνδεση ελληνικών συστημάτων αναχαίτισης και διοίκησης με την τεχνολογία της αμερικανικής εταιρείας, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και νέες συνεργασίες.

Τρίτος άξονας είναι η φαρμακευτική αγορά, στην οποία ο Κάτσος δραστηριοποιείται μέσω της Concordia Healthcare Partners, που δημιούργησε μαζί με τον Περικλή Βασιλόπουλο.

Το επενδυτικό σχήμα, με παρουσία σε Αθήνα και Λονδίνο, αναζητεί ευκαιρίες εξαγορών σε ευρωπαϊκές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, έχοντας ήδη προχωρήσει σε επένδυση στην ισλανδική Coripharma.

Η στρατηγική αυτή δείχνει ότι ο Βασίλης Κάτσος επιδιώκει να αξιοποιήσει διαφορετικές αγορές, αναπτύσσοντας επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Το μεγάλο στοίχημα, πάντως, είναι διπλό: αφενός να επιτευχθεί η χρηματιστηριακή προοπτική της Paliria με ικανοποιητική αποτίμηση και αφετέρου να μετατραπούν οι επενδύσεις στην αμυντική τεχνολογία και στο φάρμακο σε νέες πηγές ουσιαστικής ανάπτυξης.

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