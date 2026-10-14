Θέρμανση: Αυξημένο επίδομα έως 1.560 ευρώ – Τι θα δοθεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Ξάνθη, Βέρμιο και γιατί δεν θα φτάσει

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Με τον λογαριασμό της θέρμανσης να απειλεί να απορροφήσει σημαντικό μέρος του οικογενειακού εισοδήματος, περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά αναμένουν αυξημένο κατά 30% επίδομα θέρμανσης. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 1.560 ευρώ στις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας, ωστόσο το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο από το πρόσθετο ποσό θα καταφέρουν τελικά να κρατήσουν οι δικαιούχοι και πόσο θα εξανεμιστεί από τις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Η αναπροσαρμογή του επιδόματος αποτελεί τη μία πλευρά των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους θέρμανσης. Η άλλη αφορά το πετρέλαιο, που αρχίζει να διατίθεται στις 15 Οκτωβρίου, με τις εκτιμήσεις να τοποθετούν την τιμή εκκίνησης μεταξύ 1,53 και 1,63 ευρώ το λίτρο.

Το τελικό κόστος θα εξαρτηθεί από την κρατική επιδότηση στην αντλία, το ύψος της οποίας αναμένεται να ανακοινωθεί, αλλά και από την έκπτωση των διυλιστηρίων, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Ακόμη και με τις παρεμβάσεις αυτές, πάντως, η θέρμανση παραμένει σημαντική οικονομική επιβάρυνση, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που κατοικούν σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης.

Από 130 έως 1.560 ευρώ

Το νέο επίδομα αυξάνεται κατά 30% σε όλες τις βασικές κατηγορίες, χωρίς ωστόσο να διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια για την ένταξη στο πρόγραμμα. Το ελάχιστο ποσό ανεβαίνει από τα 100 στα 130 ευρώ, ενώ το βασικό ανώτατο όριο αυξάνεται από τα 800 στα 1.040 ευρώ. Για τους οικισμούς όπου οι κλιματολογικές συνθήκες απαιτούν μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, το ανώτατο ποσό διαμορφώνεται στα 1.300 ευρώ, έναντι 1.000 ευρώ την προηγούμενη περίοδο. Στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης, το πλαφόν ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ.

Καθοριστικός παράγοντας για το ποσό που θα εισπράξει κάθε νοικοκυριό παραμένει ο κλιματικός συντελεστής. Σε περιοχές όπως η Κοζάνη, η Ελάτη και το Πάπιγκο, όπου ο συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσαύξηση 25%. Για ακόμη ψυχρότερους οικισμούς, όπως το Μέτσοβο, το Νυμφαίο, το Νευροκόπι, το Περτούλι και το Βελούχι, προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 25%, με βάση τα προβλεπόμενα όρια.

Περισσότερα χρήματα στην προκαταβολή

Η αύξηση της ενίσχυσης συνοδεύεται από αλλαγές στις προκαταβολές, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν μεγαλύτερο μέρος του επιδόματος στην αρχή της χειμερινής περιόδου. Για τους παλαιούς δικαιούχους, η προκαταβολή εκτιμάται ότι θα αντιστοιχεί περίπου στο 80% του ποσού που είχαν εισπράξει τη χειμερινή περίοδο 2025–2026. Για όσους λάβουν επίδομα για πρώτη φορά, το ποσοστό προκαταβολής αυξάνεται από το 50% στο 65% της δικαιούμενης ενίσχυσης. Η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ οι υπόλοιπες καταβολές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως τον Ιούλιο του 2027, ανάλογα με την πηγή θέρμανσης και τις επιλέξιμες καταναλώσεις. Το επίδομα καλύπτει πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα, πέλετ, μπλε κηροζίνη και τηλεθέρμανση, αποκλειστικά για την κύρια κατοικία.

Τα εισοδηματικά όρια παραμένουν ίδια

Παρά τη σημαντική αύξηση των ποσών, δεν προβλέπονται αλλαγές στα κριτήρια χορήγησης. Αυτό σημαίνει ότι νοικοκυριά που αποκλείονταν πέρυσι λόγω εισοδήματος ή ακίνητης περιουσίας θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται εκτός ενίσχυσης, ακόμη και εάν αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος θέρμανσης. Τα εισοδηματικά όρια παραμένουν στα 16.000 ευρώ για άγαμους και στα 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να έχουν συνολικά ακαθάριστα οικογενειακά έσοδα έως 80.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, το όριο καθορίζεται στις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει και στις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες. Τα ποσά προσαυξάνονται κατά 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

Πόσα θα πάρουν τα νοικοκυριά – Πέντε παραδείγματα

Η αύξηση κατά 30% μεταφράζεται σε διαφορετικά ποσά ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τη σύνθεση της οικογένειας.

Αθήνα: Οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 202 ευρώ, από 155 ευρώ πέρυσι, δηλαδή 47 ευρώ περισσότερα.

Οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 202 ευρώ, από 155 ευρώ πέρυσι, δηλαδή 47 ευρώ περισσότερα. Θεσσαλονίκη: Οικογένεια με ένα παιδί θα εισπράξει 333 ευρώ, έναντι 256 ευρώ, με όφελος 77 ευρώ.

Οικογένεια με ένα παιδί θα εισπράξει 333 ευρώ, έναντι 256 ευρώ, με όφελος 77 ευρώ. Κοζάνη: Οικογένεια με δύο παιδιά θα πάρει 387 ευρώ, από 298 ευρώ, δηλαδή 89 ευρώ επιπλέον.

Οικογένεια με δύο παιδιά θα πάρει 387 ευρώ, από 298 ευρώ, δηλαδή 89 ευρώ επιπλέον. Ξάνθη: Οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 447 ευρώ, έναντι 344 ευρώ, με αύξηση 103 ευρώ.

Οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 447 ευρώ, έναντι 344 ευρώ, με αύξηση 103 ευρώ. Βέρμιο: Οικογένεια με ένα παιδί θα εισπράξει 930 ευρώ, από 715 ευρώ την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, δηλαδή 215 ευρώ περισσότερα.

Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι μόνο το ύψος του επιδόματος, αλλά η πραγματική του αξία απέναντι στο κόστος της θέρμανσης. Για μια οικογένεια που χρειάζεται 1.000 λίτρα πετρελαίου, ακόμη και με τιμή 1,60 ευρώ το λίτρο, ο λογαριασμός φτάνει τα 1.600 ευρώ. Ένα επίδομα 200 ή 300 ευρώ καλύπτει μόνο μέρος αυτής της δαπάνης. Και εδώ βρίσκεται η ουσία του προβλήματος: όσο οι τιμές της ενέργειας παραμένουν υψηλές, οι αυξημένες ενισχύσεις μπορεί να περιορίζουν την επιβάρυνση, αλλά δύσκολα μπορούν να την εξουδετερώσουν.Ο φετινός χειμώνας, επομένως, προμηνύεται μια ακόμη δοκιμασία για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, παρά την αύξηση των επιδοτήσεων.

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