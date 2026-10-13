Ε9: Η Εφορία συμπληρώνει μόνη της τα στοιχεία των ακινήτων – Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

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Η εποχή που οι φορολογούμενοι έπρεπε να καταχωρίζουν ξανά και ξανά τα ίδια στοιχεία για ένα ακίνητο φαίνεται ότι αρχίζει να περιορίζεται. Η ΑΑΔΕ προχωρά σε νέα αυτοματοποίηση του Ε9, μεταφέροντας πλέον απευθείας τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) από την πλατφόρμα myPROPERTY στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Η αλλαγή αφορά αγοραπωλησίες, δωρεές και γονικές παροχές και υπόσχεται λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερα λάθη και ταχύτερη ενημέρωση του Περιουσιολογίου. Την ίδια στιγμή, όμως, δημιουργεί έναν ακόμη πιο στενό σύνδεσμο ανάμεσα στα στοιχεία που διαθέτει η Εφορία και σε εκείνα που τηρούνται στο Κτηματολόγιο.

Με δύο αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ο ΚΑΕΚ θα αντλείται αυτόματα από τις ηλεκτρονικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο myPROPERTY, χωρίς να απαιτείται νέα καταχώριση από τους συμβαλλόμενους.

Πρακτικά, η φορολογική διοίκηση θα διαθέτει πληρέστερη εικόνα για κάθε ακίνητο που αλλάζει χέρια, ενώ οι ιδιοκτήτες θα απαλλάσσονται από ένα επιπλέον στάδιο της διαδικασίας.

Έξι στα δέκα Ε9 συμπληρώνονται ήδη αυτόματα

Η νέα παρέμβαση αποτελεί συνέχεια μιας διαδικασίας που έχει ήδη επεκταθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερες από έξι στις δέκα δηλώσεις Ε9 δημιουργούνται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται οι φορολογούμενοι να υποβάλουν ξεχωριστή δήλωση.

Το βασικό «κλειδί» παραμένει ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ). Χωρίς την καταχώρισή του κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης στο myPROPERTY, η αυτόματη διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει.

Ο ΑΤΑΚ ταυτοποιεί το ακίνητο στο φορολογικό Περιουσιολόγιο, ενώ ο ΚΑΕΚ το συνδέει με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Η συνδυασμένη αξιοποίησή τους επιτρέπει στην Εφορία να διασταυρώνει αποτελεσματικότερα τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Αυτό σημαίνει ότι η ευκολότερη εξυπηρέτηση των πολιτών συνοδεύεται και από ενίσχυση των δυνατοτήτων ελέγχου της ακίνητης περιουσίας.

Οι παγίδες πριν από τη μεταβίβαση

Το γεγονός ότι το Ε9 δημιουργείται αυτόματα δεν σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να παραλείψουν τον έλεγχο των στοιχείων τους.

Πριν από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, ο πωλητής πρέπει να έχει επικαιροποιήσει την εικόνα του ακινήτου στο Περιουσιολόγιο. Το ίδιο ισχύει και για τον αγοραστή, εφόσον διαθέτει ήδη κάποιο δικαίωμα στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Η λεπτομέρεια αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το σύστημα αντλεί τις πληροφορίες από τις υφιστάμενες καταχωρίσεις. Επομένως, αν υπάρχουν λάθη στην περιγραφή, στα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή στα εμπράγματα δικαιώματα, αυτά ενδέχεται να μεταφερθούν στη νέα δήλωση.

Με άλλα λόγια, η αυτοματοποίηση μειώνει τις πληκτρολογήσεις, δεν εγγυάται όμως ότι τα ήδη καταχωρισμένα στοιχεία είναι σωστά.

Πώς περνά το ακίνητο στο νέο Ε9

Η διαδικασία ενεργοποιείται μόλις ο συμβολαιογράφος αναρτήσει το συμβόλαιο στην πλατφόρμα myPROPERTY.

Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα τη δήλωση Ε9 για κάθε συμβαλλόμενο, καταγράφοντας την προσθήκη, τη μεταβολή ή τη διαγραφή του ακινήτου από την περιουσιακή του κατάσταση.

Για τον πωλητή, τα στοιχεία αντλούνται από το δικό του Περιουσιολόγιο, με βάση τον ΑΤΑΚ του ακινήτου.

Για τον αγοραστή που δεν διαθέτει ήδη δικαίωμα στο ακίνητο, χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του πωλητή. Αν ο αγοραστής είναι ήδη συνιδιοκτήτης, η ενημέρωση πραγματοποιείται με βάση τα δεδομένα της δικής του περιουσιακής κατάστασης.

Αυτόματα συμπληρώνονται επίσης το είδος του εμπράγματου δικαιώματος, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, τα στοιχεία του επικαρπωτή όπου απαιτούνται, καθώς και ο αριθμός του συμβολαίου, ο ΑΦΜ του συμβολαιογράφου και η ημερομηνία υπογραφής.

Το σύστημα καταχωρίζει και τον κατάλληλο κωδικό μεταβολής: 1 για νέο ακίνητο ή δικαίωμα, 2 για τροποποίηση στοιχείων και 3 για διαγραφή.

Στις σημειώσεις εμφανίζεται η ένδειξη «Αυτόματη δημιουργία δήλωσης Ε9 από το myPROPERTY».

Η ειδοποίηση και η ευθύνη του ιδιοκτήτη

Μετά την αυτόματη δημιουργία του Ε9, οι συμβαλλόμενοι λαμβάνουν ηλεκτρονική ειδοποίηση και ενημερωτικό email.

Ωστόσο, η ενημέρωση αυτή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή τυπική διαδικασία. Οι φορολογούμενοι έχουν κάθε λόγο να ελέγχουν αν η εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους έχει ενημερωθεί σωστά, ιδίως όταν πρόκειται για σύνθετες μεταβιβάσεις, ποσοστά εξ αδιαιρέτου ή δικαιώματα επικαρπίας.

Το νέο σύστημα υπόσχεται ευκολότερες συναλλαγές και λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, όμως, περιορίζει τα περιθώρια ασυμφωνίας μεταξύ των ηλεκτρονικών αρχείων του Δημοσίου.

Έτσι, η Εφορία αποκτά ολοένα πληρέστερη εικόνα της ιδιοκτησίας, ενώ για τους φορολογούμενους το ζητούμενο παραμένει διπλό: να γλιτώσουν τη γραφειοκρατία, αλλά και να μη βρεθούν αντιμέτωποι με λάθη που θα χρειαστεί να διορθώσουν εκ των υστέρων.

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