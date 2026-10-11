search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 00:36
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

11.10.2026 10:00

Τουρισμός: «Φρένο» στις δαπάνες το φθινόπωρο – Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα ανά κεφαλή

11.10.2026 10:00
TOURISTES_PLAKA
photo αρχείου @Eurokinissi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αλλαγή σκηνικού παρατηρείται στον ελληνικό τουρισμό το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Παρά το γεγονός ότι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου φέρνει ικανοποιητικές ροές επισκεπτών, τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν μια σαφή τάση συγκράτησης των δαπανών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς και τους παράγοντες του κλάδου, οι ταξιδιώτες του φθινοπώρου εμφανίζονται πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους, επηρεασμένοι από το γενικότερο πληθωριστικό κύμα και το αυξημένο κόστος διαβίωσης στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, σημειώθηκε πτώση της μέσης δαπάνης κατά 5% έως 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

1. Αυξημένες αφίξεις, «μαζεμένα» ταμεία

Ενώ ο όγκος των ταξιδιωτών παραμένει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι καταγράφει υποχώρηση. Ο τουρίστας του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου:

Μειώνει τις ημέρες παραμονής: Η μέση διάρκεια παραμονής έχει συρρικνωθεί από τις 7-8 ημέρες στις 4-5 ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο καταγράφει υποχώρηση (από τα περίπου 680 ευρώ στα περίπου 630 ευρώ ανά ταξίδι).

Την ίδια ώρα, οι δαπάνες στην εστίαση, τις αγορές (shopping) και τις παράλληλες δραστηριότητες είναι κατά 15% μειωμένες σε σχέση με τους καλοκαιρινούς μήνες.

2. Το προφίλ του «οικονομικού» φθινοπωρινού ταξιδιώτη

Η αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών αποδίδεται σε τρεις κύριους παράγοντες:

1. Ακριβά αεροπορικά εισιτήρια και μεταφορικά: Μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού των ταξιδιωτών εξαντλείται πριν καν φτάσουν στον προορισμό. Μάλιστα, οι ταξιδιώτες από τη Γερμανία και τη Γαλλία φέτος εμφανίζονται πιο «μαζεμένοι» στις φθινοπωρινές τους δαπάνες λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στις χώρες τους, παρά το γεγονός ότι ο όγκος των αφίξεων παραμένει σταθερός.

2. Στροφή προς τα καταλύματα με καλή σχέση ποιότητας-τιμής (value for money): Παρατηρείται στροφή σε βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb) με δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης (μαγείρεμα στο κατάλυμα) για τον περιορισμό του κόστους φαγητού.

3. Κρατήσεις τελευταίας στιγμής (last-minute): Οι καταναλωτές περιμένουν προσφορές της τελευταίας στιγμής για να κλείσουν πακέτα σε χαμηλότερες τιμές.

3. Τι σημαίνει αυτό για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Η μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης πιέζει τα περιθώρια κέρδους των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με αυξημένο λειτουργικό κόστος (ενέργεια, πρώτες ύλες, μισθοδοσία).

Όπως επισημαίνουν αναλυτές του κλάδου, η πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό δεν είναι πλέον μόνο η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, αλλά η προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλότερης εισοδηματικής στάθμης και η ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος.

Τελικά, το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν φαίνεται να κερδίζεται ως προς τους αριθμούς, αλλά η τουριστική οικονομία καλείται να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα:

Περισσότεροι επισκέπτες που ξοδεύουν λιγότερα.

Διαβάστε επίσης:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια για την Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο – Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα οδηγούν την κούρσα ανόδου

Φορολογική «καταιγίδα» 12 δισ. ευρώ: Πώς η ακρίβεια, ο ΦΠΑ και τα τεκμήρια γέμισαν τα κρατικά ταμεία – Η φορολαίλαπα «τρώει» τις αυξήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aragtsi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Αραγτσί με Σαουδάραβα ΥΠΕΞ για την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθι – «Έτοιμη η Τεχεράνη να βοηθήσει για την διευκόλυνση του διαλόγου»

algeria astynomia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερία: Συνελήφθησαν 61 Μαροκινοί για σχεδιασμό «πράξεων δολιοφθοράς»

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνείς αντιδράσεις για την «ενεργειακή εκεχειρία» Ρωσίας – Ουκρανίας: Αιφνιδιασμός Ζελένσκι, στήριξη από EE και πυρά Καναδά για το ρωσικό ντίζελ

NETANIAHOU
ΚΟΣΜΟΣ

NAZA: Παράκρουση Νετανιάχου – Ζητά έρευνα κατά των μαρτύρων των υπηρεσιών πληροφοριών που κατήγγειλαν τον IDF για γενοκτονία στην Γάζα

petros andreakos
ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Ανδρεάκος: Σε κρίσιμη κατάσταση ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης – Έπεσε από σκάλα στο σπίτι του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manesis
MEDIA

Νίκος Μάνεσης για Καρβέλα: «Δήλωνε χαμηλοσυνταξιούχος με 850 χιλιάρικα;»

papargiropoulos
LIFESTYLE

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: «Μίλησα με τον Καρβέλα» - Το μήνυμα στον Γιάννη Κούστα (Video)

Treasures
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η διπλωματία των οστών και στο βάθος τα Σκόπια

germanou_visi_karvelas
MEDIA

Γερμανού για φορολογικό έλεγχο σε Καρβέλα – Βίσση: «Καλό είναι το κράτος να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο, με πιάσατε ε;» (Video)

tileorasi-getty-images-unsplash
MEDIA

Τηλεθέαση: Μεγάλη η μάχη της πρωτιάς στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 00:27
aragtsi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Αραγτσί με Σαουδάραβα ΥΠΕΞ για την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθι – «Έτοιμη η Τεχεράνη να βοηθήσει για την διευκόλυνση του διαλόγου»

algeria astynomia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερία: Συνελήφθησαν 61 Μαροκινοί για σχεδιασμό «πράξεων δολιοφθοράς»

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνείς αντιδράσεις για την «ενεργειακή εκεχειρία» Ρωσίας – Ουκρανίας: Αιφνιδιασμός Ζελένσκι, στήριξη από EE και πυρά Καναδά για το ρωσικό ντίζελ

1 / 3