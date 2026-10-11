Τουρισμός: «Φρένο» στις δαπάνες το φθινόπωρο – Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα ανά κεφαλή

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Αλλαγή σκηνικού παρατηρείται στον ελληνικό τουρισμό το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Παρά το γεγονός ότι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου φέρνει ικανοποιητικές ροές επισκεπτών, τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν μια σαφή τάση συγκράτησης των δαπανών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς και τους παράγοντες του κλάδου, οι ταξιδιώτες του φθινοπώρου εμφανίζονται πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους, επηρεασμένοι από το γενικότερο πληθωριστικό κύμα και το αυξημένο κόστος διαβίωσης στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, σημειώθηκε πτώση της μέσης δαπάνης κατά 5% έως 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

1. Αυξημένες αφίξεις, «μαζεμένα» ταμεία

Ενώ ο όγκος των ταξιδιωτών παραμένει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι καταγράφει υποχώρηση. Ο τουρίστας του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου:

Μειώνει τις ημέρες παραμονής: Η μέση διάρκεια παραμονής έχει συρρικνωθεί από τις 7-8 ημέρες στις 4-5 ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο καταγράφει υποχώρηση (από τα περίπου 680 ευρώ στα περίπου 630 ευρώ ανά ταξίδι).

Την ίδια ώρα, οι δαπάνες στην εστίαση, τις αγορές (shopping) και τις παράλληλες δραστηριότητες είναι κατά 15% μειωμένες σε σχέση με τους καλοκαιρινούς μήνες.

2. Το προφίλ του «οικονομικού» φθινοπωρινού ταξιδιώτη

Η αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών αποδίδεται σε τρεις κύριους παράγοντες:

1. Ακριβά αεροπορικά εισιτήρια και μεταφορικά: Μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού των ταξιδιωτών εξαντλείται πριν καν φτάσουν στον προορισμό. Μάλιστα, οι ταξιδιώτες από τη Γερμανία και τη Γαλλία φέτος εμφανίζονται πιο «μαζεμένοι» στις φθινοπωρινές τους δαπάνες λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στις χώρες τους, παρά το γεγονός ότι ο όγκος των αφίξεων παραμένει σταθερός.

2. Στροφή προς τα καταλύματα με καλή σχέση ποιότητας-τιμής (value for money): Παρατηρείται στροφή σε βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb) με δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης (μαγείρεμα στο κατάλυμα) για τον περιορισμό του κόστους φαγητού.

3. Κρατήσεις τελευταίας στιγμής (last-minute): Οι καταναλωτές περιμένουν προσφορές της τελευταίας στιγμής για να κλείσουν πακέτα σε χαμηλότερες τιμές.

3. Τι σημαίνει αυτό για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Η μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης πιέζει τα περιθώρια κέρδους των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με αυξημένο λειτουργικό κόστος (ενέργεια, πρώτες ύλες, μισθοδοσία).

Όπως επισημαίνουν αναλυτές του κλάδου, η πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό δεν είναι πλέον μόνο η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, αλλά η προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλότερης εισοδηματικής στάθμης και η ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος.

Τελικά, το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν φαίνεται να κερδίζεται ως προς τους αριθμούς, αλλά η τουριστική οικονομία καλείται να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα:

Περισσότεροι επισκέπτες που ξοδεύουν λιγότερα.

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