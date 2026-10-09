ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο – Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα οδηγούν την κούρσα ανόδου

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Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έναντι 3,8% του Αυγούστου λαμβάνοντας ώθηση από τις τιμές σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο κίνησης καθώς και της βενζίνης όπου οι αυξήσεις έφτασαν να ξεπεράσουν το 50% σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ο πληθωρισμός, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ παρουσίασε αύξηση 2,1% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα ενώ ο μέσος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2025 – Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,6%, έναντι αύξησης.

Στο φυσικό αέριο και πετρέλαιο καταγράφεται άνοδος πάνω από 55% και 53% αντίστοιχα, στο 38,8% είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης.

Στις μεταφορές επίσης, λόγω των ανατιμήσεων των καυσίμων σημειώνεται άλμα τιμών ενώ και στα τρόφιμα σημειώνονται αυξήσεις όπως στο μοσχάρι και στα ψάρια, πάνω από 12% και 11% αντίστοιχα.

Ανά κατηγορία οι τιμές εμφανίζονται να καταγράφουν διψήφια άνοδος στις μεταφορές λόγω του ράλι των καυσίμων. Ειδικότερα, η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 5% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

0,6% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα

αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια αλίπαστα, τυριά, αυγά, λαχανικά (γενικά). Μέρος της

αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ρύζι, δημητριακά για πρωινό, ψάρια νωπά ή

κατεψυγμένα, γάλα νωπό πλήρες, ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προπαρασκευασμένα

φαγητά, χυμούς φρούτων, καφέ.

0,3% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

14,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας,

διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

0,6% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη οικιακής

χρήσης, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: οικιακές

συσκευές και επισκευές, οικιακά είδη καθαρισμού και συντήρησης.

1,4% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης,

νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά

προϊόντα.

11,3% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη),

συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά,

εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών

στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

1,6% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα

συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε

από τη μείωση κυρίως των τιμών στα διαρκή αγαθά αναψυχής.

2,9% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6,9% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

3,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας,

ασφάλιστρα οχημάτων.

1,5% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών

σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από

τη μείωση κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας.

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