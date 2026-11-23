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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας στο στρατόπεδο Ζορμπά στο Γουδί, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κλούβες της Αστυνομίας στη βάση των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση για φωτιά σε κλούβες της ΕΛ.ΑΣ. εντός του στρατοπέδου. Μαύρος καπνός είναι ορατός από μεγάλη απόσταση, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για εκρήξεις.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε σε ένα λεωφορείο λόγω μηχανικής βλάβης και επεκτάθηκε σε άλλα δύο.

Αστυνομικές αναφέρουν ότι δεν έχει σημειωθεί κάποια κακόβουλη ενέργεια ενώ δεν απειλούνται οι δεξαμενές καυσίμων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ.

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