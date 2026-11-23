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Η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρώπης με τις υψηλότερες εισοδηματικές ανισότητες, καθώς ο δείκτης Gini διαμορφώνεται στο 31, αισθητά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (29,2). Την ίδια στιγμή, η Βουλγαρία καταγράφει τη μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των κρατών-μελών, ενώ η Σλοβακία εμφανίζει την πιο ισότιμη κατανομή εισοδήματος. Παρά τις σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών, τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι ανισότητες στην ΕΕ υποχώρησαν ελαφρώς το 2025, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010, όταν ξεκίνησε η σχετική σειρά.

Η οικονομική ανάπτυξη οδηγεί σε κοινωνική πρόοδο μόνο όταν τα οφέλη της κατανέμονται δίκαια, σύμφωνα με τη Eurostat, την επίσημη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Οι υψηλές εισοδηματικές ανισότητες υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή, περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα και αποδυναμώνουν τη δημοκρατική συμμετοχή.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο αν οι ανισότητες αυξάνονται ή μειώνονται στην Ευρώπη, αλλά και ποιες χώρες καταφέρνουν να περιορίσουν την απόσταση μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων πολιτών και ποιες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές αποκλίσεις.

Πώς μετρώνται οι εισοδηματικές ανισότητες;

Το βασικό εργαλείο μέτρησης των εισοδηματικών ανισοτήτων είναι ο συντελεστής Gini (δείκτης Τζίνι). Ο δείκτης συγκρίνει την πραγματική κατανομή του εισοδήματος σε μια χώρα με ένα υποθετικό σενάριο στο οποίο όλοι οι πολίτες έχουν το ίδιο εισόδημα.

Για τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, προσαρμοσμένο ανάλογα με το μέγεθος και τη σύνθεσή τους.

Η κλίμακα κυμαίνεται από το 0 έως το 100:

0: Απόλυτη εισοδηματική ισότητα, καθώς όλοι έχουν ακριβώς το ίδιο εισόδημα.

Απόλυτη εισοδηματική ισότητα, καθώς όλοι έχουν ακριβώς το ίδιο εισόδημα. 100: Απόλυτη εισοδηματική ανισότητα, καθώς ένα μόνο άτομο συγκεντρώνει το σύνολο του εισοδήματος.

Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης Gini, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων.

Τουρκία και Βουλγαρία στην κορυφή των ανισοτήτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο δείκτης Gini κυμαίνεται από 23,0 στη Σλοβακία έως 43,9 στην Τουρκία, μεταξύ των 34 ευρωπαϊκών χωρών που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βουλγαρία εμφανίζει τη μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα, με τον δείκτη να φτάνει στο 37,7, έναντι 29,2 που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ.

Στην πρώτη πεντάδα των χωρών με τις μεγαλύτερες ανισότητες περιλαμβάνονται επίσης:

Λετονία: 35,6

35,6 Λιθουανία: 35,5

35,5 Σερβία: 32,0

Ακολουθούν η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο με 31,6, η Κύπρος με 31,2, καθώς και η Ιταλία και η Ελβετία με 31,0. Για το Μαυροβούνιο και την Ελβετία χρησιμοποιούνται στοιχεία του 2024.

Η εικόνα καταδεικνύει ότι οι εισοδηματικές ανισότητες παραμένουν ιδιαίτερα έντονες στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται και σε ορισμένες οικονομίες της Δυτικής και Νότιας Ευρώπης.

Γιατί Σλοβακία και Βέλγιο εμφανίζουν τις μικρότερες ανισότητες;

Η Σλοβακία βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των πιο ισότιμων χωρών, με δείκτη Gini μόλις 23,0.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στις μικρότερες μισθολογικές και εισοδηματικές αποκλίσεις πριν από την εφαρμογή φόρων και μεταβιβάσεων, και όχι τόσο στην αναδιανομή του εισοδήματος μέσω του κράτους.

Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν μειονεκτήματα, καθώς και σημαντικές περιφερειακές ανισότητες.

Στις χώρες με δείκτη Gini κάτω από 25 περιλαμβάνονται επίσης:

Βέλγιο: 23,4

23,4 Νορβηγία: 23,7

23,7 Τσεχία: 24,0

24,0 Σλοβενία: 24,6

24,6 Πολωνία: 24,9

Στην περίπτωση του Βελγίου, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι εκτεταμένες φορολογικές πολιτικές και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις, καθώς και ο ισχυρός θεσμοθετημένος κοινωνικός διάλογος, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Τι συμβαίνει στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης;

Οι μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζουν όλες δείκτη εισοδηματικής ανισότητας υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ειδικότερα:

Γερμανία: 30,1

30,1 Γαλλία: 30,4

30,4 Ισπανία: 30,8

30,8 Ιταλία: 31,0

Αξιοσημείωτη είναι και η εικόνα στις σκανδιναβικές χώρες. Παρότι η Νορβηγία παραμένει μία από τις πιο ισότιμες οικονομίες της Ευρώπης, η Δανία (28,2) και η Σουηδία (28,6) εμφανίζουν πλέον μεγαλύτερες ανισότητες από την Πολωνία (24,9) και τη Ρουμανία (27,3).

Η Φινλανδία βρίσκεται στο 27,1, ελαφρώς κάτω από τη Ρουμανία.

Γιατί διαφέρουν τόσο πολύ οι εισοδηματικές ανισότητες από χώρα σε χώρα;

Οι αποκλίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών συνδέονται με πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, σύμφωνα με τον Francisco J. Delgado, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Οβιέδο στην Ισπανία.

Όπως εξηγεί, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν:

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας.

Τα ποσοστά ανεργίας.

Το επίπεδο των μισθών.

Η φορολογική πολιτική και οι κοινωνικές παροχές.

Η παραγωγικότητα και η οικονομική διάρθρωση.

Το επίπεδο εκπαίδευσης και οι ίσες ευκαιρίες.

«Οι θεσμοί της αγοράς εργασίας, η αναδιανεμητική ικανότητα των φόρων και των μεταβιβάσεων, η οικονομική δομή και η παραγωγικότητα, καθώς και το ανθρώπινο κεφάλαιο και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τις εισοδηματικές ανισότητες», ανέφερε στο Euronews Business.

Γιατί η Βουλγαρία εξακολουθεί να έχει τις μεγαλύτερες ανισότητες στην ΕΕ;

Η Βουλγαρία διατηρεί την αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον δείκτη Gini το 2025 να βρίσκεται ελαφρώς υψηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας 15ετίας.

Ο Francisco J. Delgado αποδίδει αυτή την απόκλιση σε έναν συνδυασμό παραγόντων.

Πρώτον, στο φορολογικό σύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από αναλογική φορολόγηση του εισοδήματος με ενιαίο συντελεστή, σε συνδυασμό με υψηλούς έμμεσους φόρους.

Δεύτερον, στις περιορισμένες κοινωνικές μεταβιβάσεις, όπως οι συντάξεις και τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας.

Τρίτον, στη διχασμένη αγορά εργασίας, όπου ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας πραγματοποιείται στην άτυπη οικονομία.

Τέταρτον, στις έντονες δημογραφικές και περιφερειακές ανισότητες, οι οποίες επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι οι υψηλές ανισότητες στη Βουλγαρία προκύπτουν από τις μεγάλες αποκλίσεις στα εισοδήματα πριν από τη φορολόγηση, σε συνδυασμό με την περιορισμένη αναδιανομή.

Ειδικότερα, ο ενιαίος φόρος εισοδήματος 10%, χωρίς αφορολόγητο όριο για τα φυσικά πρόσωπα, αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους το φορολογικό σύστημα δεν περιορίζει αποτελεσματικά τις εισοδηματικές ανισότητες.

Ρουμανία και Πολωνία: Οι χώρες με τη μεγαλύτερη μείωση των ανισοτήτων

Η Ρουμανία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη υποχώρηση των εισοδηματικών ανισοτήτων σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο της, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2025, ο δείκτης Gini διαμορφώθηκε στο 27,3, δηλαδή κατά 6,4 μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου αναφοράς, ο οποίος ήταν 33,7.

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και σε άλλες χώρες:

Βόρεια Μακεδονία: -4,7 μονάδες.

-4,7 μονάδες. Πολωνία: -4,0 μονάδες.

-4,0 μονάδες. Σερβία: -3,5 μονάδες.

-3,5 μονάδες. Μαυροβούνιο: -2,9 μονάδες.

Μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, μετά την Πολωνία ακολουθούν η Ισπανία (-2,5), η Πορτογαλία (-2,3) και το Βέλγιο (-2,2).

Σύμφωνα με τον Delgado, η βελτίωση στην Πολωνία και τη Ρουμανία συνδέεται κυρίως με την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών.

Ενδεικτικά, μεταξύ 2015 και 2025, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, προσαρμοσμένο με βάση την αγοραστική δύναμη, αυξήθηκε:

Στην Πολωνία , από το 70% στο 81% του μέσου όρου της ΕΕ.

, από το 70% στο 81% του μέσου όρου της ΕΕ. Στη Ρουμανία, από το 56% στο 78% του μέσου όρου της ΕΕ.

Σημαντική συμβολή είχαν επίσης οι μεγάλες αυξήσεις του κατώτατου μισθού, ιδιαίτερα στην Πολωνία, η επέκταση του κοινωνικού κράτους και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Ουγγαρία και σκανδιναβικές χώρες: Εκεί όπου οι ανισότητες αυξήθηκαν περισσότερο

Στον αντίποδα, η Ουγγαρία καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο της.

Ο δείκτης Gini έφτασε το 29,5 το 2025, κατά 1,9 μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου αναφοράς, που ήταν 27,6.

Ακολουθούν:

Σουηδία: +1,6 μονάδες.

+1,6 μονάδες. Φινλανδία: +1,3 μονάδες.

+1,3 μονάδες. Ελβετία: +1,0 μονάδα.

+1,0 μονάδα. Τουρκία: +0,9 μονάδες.

+0,9 μονάδες. Λουξεμβούργο: +0,9 μονάδες.

Η Δανία βρίσκεται επίσης κατά 0,8 μονάδες πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο της, ενώ η Νορβηγία καταγράφει αντίστοιχη απόκλιση 0,8 μονάδων προς τα κάτω.

Ο Delgado επισημαίνει ότι οι σκανδιναβικές οικονομίες αντιμετώπισαν τα τελευταία χρόνια οικονομικές δυσκολίες, με υψηλή ανεργία στη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει μια σημαντική αλλαγή: ακόμη και χώρες που παραδοσιακά θεωρούνται πρότυπα κοινωνικής ισότητας δεν μένουν ανεπηρέαστες από τις οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις.

Η Τουρκία βρίσκεται πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Η Τουρκία εξακολουθεί να παρουσιάζει τις υψηλότερες εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που εξετάζονται.

Ο δείκτης Gini παρέμεινε σχετικά σταθερός από το 2010, με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2024 να διαμορφώνεται στο 43,0.

Το 2025 έφτασε στο 43,9, σχεδόν 15 μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι υψηλές ανισότητες στην Τουρκία αντανακλούν τις μεγάλες διαφορές στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στην ικανότητα απόκτησης εισοδήματος.

Παράλληλα, το φορολογικό σύστημα και το σύστημα κοινωνικών παροχών συγκαταλέγονται στα λιγότερο αναδιανεμητικά μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, καθώς έχουν περιορισμένη κάλυψη.

Η συνολική εικόνα: Μικρή βελτίωση, αλλά μεγάλες αποκλίσεις

Παρά τη μικρή υποχώρηση των εισοδηματικών ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, η εικόνα παραμένει ανομοιογενής.

Σε αρκετές χώρες, οι τελευταίες μετρήσεις βρίσκονται πολύ κοντά στους ιστορικούς μέσους όρους τους.

Ενδεικτικά, η Αυστρία και η Λιθουανία βρίσκονται μόλις 0,1 μονάδα κάτω από τους αντίστοιχους μέσους όρους τους, ενώ η Μάλτα βρίσκεται 0,1 μονάδα υψηλότερα.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη από μόνη της δεν αρκεί για να περιορίσει τις ανισότητες. Η αγορά εργασίας, η εξέλιξη των μισθών, η φορολογική πολιτική, οι κοινωνικές μεταβιβάσεις και η πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο ο πλούτος μιας οικονομίας κατανέμεται δίκαια.

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