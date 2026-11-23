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«Γιατί τάχα αμαρτία η συμφωνία με την επιθυμία μας;»

Γιάννης Ρίτσος, Ισμήνη

Μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις για τους λογοτέχνες μας Ασλάνογλου, Λαπαθιώτη, Ιωάννου και Εγγονόπουλο, ο ηθοποιός Αντώνης Γκρίτσης επιστρέφει στο σύμπαν της νεοελληνικής ποίησης με την «Ισμήνη» του Γιάννη Ρίτσου. Μαζί με τον σκηνοθέτη της νεότερης γενιάς Δημήτρη Τσικούρα (Τσικ) φέρνουν στη σκηνή του Θεάτρου 104 ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της «Τέταρτης Διάστασης».

Στον τολμηρά μοντέρνο μονόλογο της «Ισμήνης», ο στρατευμένος Ρίτσος κάνει ένα βήμα πίσω και ξανακοιτάζει τον μύθο της Αντιγόνης μέσα από το βλέμμα της αδύναμης αδελφής. Ο ποιητής, εξόριστος στη Σάμο από τη Δικτατορία, επιστρατεύει μια δευτεραγωνίστρια χαμηλών τόνων και, μέσα από αυτήν, αμφισβητεί το ηρωικό πρότυπο, αναστοχάζεται γύρω από το νόημα της αντίστασης και της αυτοθυσίας και φωτίζει τους μηχανισμούς της καταπίεσης και της ανεκπλήρωτης επιθυμίας. Έτσι, φέρνει στο επίκεντρο ένα χαρακτήρα που συνήθως περνάει στα ψιλά της μικρής και Μεγάλης Ιστορίας.

Στη σκηνική ανάγνωση της «Ισμήνης», η σκηνοθετική ματιά του Δημήτρη Τσικούρα (Τσικ) και η ερμηνεία του Αντώνη Γκρίτση αναζητούν τις πολλαπλές διαθλάσεις ενός παραγνωρισμένου προσώπου και φέρνουν στο φως, πίσω από ρόλους, ταυτότητες, προσωπεία και φύλα, τις αντιφάσεις κάθε σύγχρονου ανθρώπου που επιβιώνει στα ερείπια της εξουσίας.

Τι σημαίνει να ζεις και να αντιστέκεσαι, όταν η μάχη φαίνεται να έχει κριθεί;

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 από 20 Ιανουαρίου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

*Η παράσταση αφιερώνεται στη μνήμη της Δήμητρας της Λέσβου.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο Γιάννης Ρίτσος Σκηνοθεσία Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ) Δραματουργία Αντώνης Γκρίτσης Σκηνικός χώρος Γιάννης Θεοδωράκης Κοστούμια Epifanios Πρωτότυπη μουσική Γιώργος Στεφανακίδης Φωτισμοί Γιώργος Βλαχονικολός Φωτογραφίες Αναστασία Γιαννάκη Γραφιστικός σχεδιασμός Δημήτρης Τσιγκριμάνης Διεύθυνση Παραγωγής Μάνος Τζωράκης Επικοινωνία Ειρήνη Λαγουρού

Ερμηνεύει ο Αντώνης Γκρίτσης

Πληροφορίες

Θέατρο 104 Ευμολπιδών 41, Κεραμεικός

Τετάρτη, Πέμπτη, 21:00 για περιορισμό αριθμό παραστάσεων

Εισιτήρια Κανονικό 14€, Φοιτητικό – Ανέργων – Άνω των 65 – Ομαδικό: 12€, Ατέλεια: 8€

Προπώληση Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου | Εισιτήρια More.com

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | [email protected]