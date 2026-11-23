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Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Με τον προϋπολογισμό να έχει κατατεθεί στη Βουλή και τη συζήτηση να στρέφεται στην οικονομία, υποψιάζομαι ότι η κυβέρνηση θα ήθελε να είναι άλλο το πρώτο κριτήριο για την ψήφο των πολιτών. Όχι ότι δεν περιμένει από το πακέτο παροχών των 2,28 δισ. ευρώ που προβλέπει ο προϋπολογισμός δημοσκοπικά (και μετά εκλογικά) κέρδη. Περιμένει.

Αλλά από τα ευρήματα των τελευταίων ερευνών φαίνεται ότι έχει μετρήσει υπέρ της κυβέρνησης η υπόθεση με το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Και γενικά περνάει θετικά η πολιτική της σε θέματα διεθνούς θέσης, άμυνας και ελληνοτουρκικών. Αν και μου φαίνεται υπερεκτιμημένη η κυβερνητική πολιτική στα συγκεκριμένα πεδία, ωστόσο είναι γεγονός ότι οι αξιολογήσεις που δίνουν οι δημοσκοπήσεις είναι ενθαρρυντικές.

Για παράδειγμα, η έρευνα της Palmos Analysis την Κυριακή για τον Ελεύθερο Τύπο. Έδειξε ότι το 51% εγκρίνει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου.

Όμως, στην ίδια δημοσκόπηση, το 52% εξακολουθεί να θεωρεί την ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα. Ήτοι, ο πολίτης μπορεί να συμφωνεί με τους διπλωματικούς χειρισμούς, αλλά τον απασχολεί –και μάλλον τον επηρεάζει περισσότερο στην πολιτική του κρίση– το… σούπερ μάρκετ.

Όπερ σημαίνει ότι το Μαξίμου δεν πρέπει να κάνει το λάθος να αγνοήσει τον… συντελεστή βαρύτητας κάθε θέματος. Το καλώδιο είναι σωστή απάντηση, αλλά η κύρια ερώτηση είναι η ακρίβεια.

Βραχνάς οι σκανδαλώδεις υποθέσεις

Πέρα από την ακρίβεια και το καλώδιο, η κυβέρνηση έχει κι άλλον έναν πονοκέφαλο, που επιμένει.

Τις υποθέσεις που μυρίζουν, αν όχι διαφθορά, τουλάχιστον την ύπαρξη «ηθικού θέματος».

Και θα ταλαιπωρηθεί με αυτές. Όσο κι αν θέλει να τις αποφύγει.

Η έκρηξη της Σοφίας Βούλτεψη χθες, στον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΪ, όταν ρωτήθηκε για τις υποθέσεις Λιάκου και Τσάφου, ήταν αποκαλυπτική του κλίματος στο οποίο έχει (αυτό)εγκλωβιστεί.

Η Βούλτεψη, που δεν είναι και η επιτομή της ψυχραιμίας βέβαια, διαμαρτυρήθηκε γιατί θεώρησε πως την κάλεσαν να απολογηθεί για τα θέματα αυτά. Ε, προφανώς, όταν οι απαντήσεις δεν πείθουν και οι υποθέσεις μένουν ανοιχτές, είναι λογικό να απολογούνται τα γαλάζια στελέχη.

Και επιβεβλημένο επίσης. Διότι το Μαξίμου δυσκολεύεται να δώσει μία ενιαία και τελεσίδικη πολιτική απάντηση.

Ο Μητσοτάκης και η ιδέα για τα Χανιά

Περίσκεψη έχει πέσει, μαθαίνω, στα στέκια των Χανίων. Τα γαλάζια στέκια. Αφορμή η διαφαινόμενη μη υποψηφιότητα της Ντόρας Μπακογιάννη στις επικείμενες εκλογές, κλείνοντας έναν μακρύ κύκλο κοινοβουλευτικής παρουσίας.

Εφόσον συμβεί αυτό, τότε προκύπτει ένα κενό και ένα ερώτημα: Μπορεί να μείνει ο νομός Χανίων χωρίς βουλευτή από την οικογένεια Μητσοτάκη;

Σας μεταφέρω, λοιπόν, ότι στα στέκια αυτά κυκλοφορεί ήδη η απάντηση: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης!

Βλέπετε, ως αρχηγός κόμματος ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι υποψήφιος σε τρεις εκλογικές περιφέρειες. Ε, μία από αυτές μοιάζει πολύ λογικό να είναι τα Χανιά.

Πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, οφείλω να ομολογήσω. Ακόμα κι αν είναι… μεταβατικό το σχήμα αυτό. Μέχρι να έρθει κάποιο νεότερο μέλος της οικογένειας ως υποψήφιο στον νομό.

Ο Σαμαράς, ο Αμερικανός και τα… Χριστούγεννα

Θέμα συζήτησης αποτελεί από το βράδυ του Σαββάτου η κίνηση του Αντώνη Σαμαρά να διακόψει την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη και να επιστρέψει εσπευσμένα στην Αθήνα. Η επίσημη εξήγηση ήταν ότι έπρεπε να συναντήσει παλαιό συμφοιτητή του από το Χάρβαρντ, με διασυνδέσεις στον Λευκό Οίκο.

Δεν το πίστεψαν όλοι. Η περιοδεία ήταν η πρώτη «έξοδος» τέτοιου τύπου για τον πρώην πρωθυπουργό και όλοι την είχαν εκλάβει ως την έναρξη της πορείας προς την ίδρυση του κόμματος.

Γι’ αυτό και από τη ΝΔ διοχετεύτηκε η πληροφορία/εκτίμηση ότι δεν είχαν οργανωθεί καλά τα της περιοδείας και ο πρόεδρος Αντώνης προτίμησε να μην κάνει όλο το πρόγραμμα. Άλλωστε, τα περισσότερα είχαν γίνει – συναντήσεις, συσκέψεις κ.ά.

Δύσκολο να επιβεβαιωθεί η μία ή η άλλη εκδοχή. Αν, πάντως, έχει βάση η επίσημη εξήγηση, τότε μπορεί να είναι ανησυχητικά τα πράγματα για την κυβέρνηση.

Αν έχουν δίκιο οι της ΝΔ, τότε θα δούμε αλλαγές στο… οργανωτικό του Σαμαρά. Πάντως όλα δείχνουν ότι το Χριστούγεννα θα είναι κομβικό χρονικό σημείο για την ανακοίνωση του κόμματος.

Η δεύτερη θέση και το πρώτο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς επιμένει ότι το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται για την πρώτη θέση και όχι για τη δεύτερη. Καλά κάνει, αλλά οι δημοσκοπήσεις έχουν μια ενοχλητική συνήθεια: εμφανίζουν αριθμούς.

Και η τελευταία Palmos Analysis δίνει 15,3% στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα, 12,9% στο ΠΑΣΟΚ και 30,2% στη ΝΔ, στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής.

Το πρόβλημα της Χαριλάου Τρικούπη, επομένως, δεν είναι μόνο ότι την προσπερνά ο Τσίπρας. Είναι ότι αναλώνεται σε μια μάχη για τη δεύτερη θέση, ενώ ο Μητσοτάκης παρακολουθεί από απόσταση ασφαλείας.

ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ανταγωνίζονται μεταξύ τους για οτιδήποτε, με οποιαδήποτε αφορμή – μόνο για τη νίκη στις εκλογές δεν φαίνεται να παλεύουν…

Το χειρότερο είναι πως μετά την αποχώρηση του Απόστολου Πάνα, η Χαριλάου βλέπει παντού… φαντάσματα. Και αναλώνεται σε θεωρίες περί σχεδίου με στόχο την υπονόμευση του ΠΑΣΟΚ και άλλα τέτοια.

Η γκάφα με το Grand Theft Auto 6

Δεν άρεσε η κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να κάνει TikTok για να διαφημίσει ένα αμφιλεγόμενο παιχνίδι.

Βρήκε, φαίνεται, θεσπέσια την ιδέα να προτείνει στα εγγόνια να ζητήσουν από τον παππού και τη γιαγιά το Grand Theft Auto 6 για τα Χριστούγεννα, τώρα που θα πάρουν το επίδομα των 400 ευρώ!

Μόνο που το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ακατάλληλο για ανηλίκους, με ληστείες, βία και εγκληματικές δραστηριότητες.

Έτσι, αντί να συζητάμε για την ενίσχυση των 400 ευρώ, συζητάμε για την γκάφα, που έγινε μέχρι και διεθνής είδηση.

Μήπως να σοβαρευτούν εκεί στο Μαξίμου και να αφήσουν το επικοινωνιακό σορολόπ;

Η Quest κοιτάζει προς την Άμυνα

Νέο πεδίο επιχειρηματικής δράσης αναζητεί ο όμιλος Quest, με την Άμυνα να μπαίνει πλέον δυναμικά στο κάδρο των επόμενων επενδύσεων.

Η διοίκηση του ομίλου βλέπει σημαντικές ευκαιρίες στην κυβερνοασφάλεια, στις ψηφιακές υποδομές και στα προηγμένα πληροφοριακά συστήματα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Uni Systems, η οποία προετοιμάζει την είσοδό της στο Χρηματιστήριο.

Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Οι αυξανόμενες ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες δημιουργούν μια καινούργια αγορά, στην οποία οι εταιρείες τεχνολογίας διεκδικούν πλέον σημαντικό μερίδιο.

Την ίδια ώρα, η εμπορική δραστηριότητα που συνδέεται με την Apple συνεχίζει να ενισχύει τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου.

Το ενδιαφέρον, πάντως, βρίσκεται στην επόμενη ημέρα. Διότι η Quest επιχειρεί να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία σε έναν χώρο όπου τα δημόσια και ευρωπαϊκά κονδύλια αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Η Intralot και οι δύσκολοι λογαριασμοί του εξωτερικού

Δεν εξελίσσονται όλα σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς για την Bally’s Intralot.

Η διοίκηση αναγκάστηκε να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την κερδοφορία του 2026, καθώς οι δραστηριότητες στις ΗΠΑ και στη Βρετανία αποδεικνύονται περισσότερο απαιτητικές από όσο αναμενόταν.

Η εκτιμώμενη απόκλιση φτάνει τα 20 έως 22,5 εκατ. ευρώ, με τις αμερικανικές λοταρίες να εμφανίζουν αδυναμίες και τη βρετανική αγορά να αντιμετωπίζει αυξημένες φορολογικές πιέσεις.

Το μήνυμα προς τους επενδυτές είναι σαφές: η διεθνής επέκταση δημιουργεί προοπτικές, αλλά συνοδεύεται και από σημαντικούς κινδύνους.

Το μεγάλο στοίχημα για τη διοίκηση είναι πλέον να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει το διευρυμένο επιχειρηματικό αποτύπωμα σε σταθερή κερδοφορία.

Και αυτό θα κριθεί από τους αριθμούς, όχι από τις προσδοκίες.

Θα καταφέρει με τη… δεύτερη, ο Μελισσανίδης να κερδίσει την κούρσα για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου;

Στον Δημήτρη Μελισσανίδη και την, συμφερόντων του, εταιρεία Aplekton Holdings, φαίνεται να καταλήγει το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου, καθώς ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής στον διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση του ακινήτου.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης η Elia Corporation, συμφερόντων του Γιάννη Μυτιληναίου, και η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας.

Θυμίζουμε πως στον προηγούμενο διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε το 2023, η Aplekton Holdings είχε καταθέσει τη μοναδική προσφορά, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, με ετήσιο μίσθωμα της τάξης των 180.000 ευρώ, αλλά η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί, καθώς προσέκρουσε στην προσφυγή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αυτή την (δεύτερη) φορά φαίνεται ότι ο επιχειρηματίας θα καταφέρει να κερδίσει τον διαγωνισμό, με τίμημα όμως που ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί.

H ανησυχία των επενδυτών για το AI παγκοσμίως έπληξε και το ελληνικό χρηματιστήριο

Μεγάλη αναταραχή στα διεθνή χρηματιστήρια την προηγούμενη εβδομάδα συμπαρέσυραν και το Euronext Athens καθώς οι επενδυτές παραμένουν ανήσυχοι για την πορεία επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τεχνολογικός Nasdaq 100 υποχώρησε κατά 5,6% την Παρασκευή, με τις απώλειές του για την εβδομάδα να φτάνουν το 10,4%, στη χειρότερη επίδοσή του εδώ και περισσότερα από έξι χρόνια.

Αντίστοιχη πτώση είχαν ιδιαίτερα την Παρασκευή τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με αυτά του νότου να επηρεάζονται περισσότερο.

Ενδεικτικά ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε απώλειες 1,89% στις 7.927 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 2,48% και ο ΙΒΕΧ 35 στη Μαδρίτη να κλείνει στο -1,63%.

Όλα αυτά επηρέασαν και το ελληνικό χρηματιστήριο που σε εβδομαδιαία βάση σημείωσε πτώση 3,17% με «πρωταγωνιστή» τον τραπεζικό δείκτη που έχασε 5,53%.

Βέβαια σε επίπεδο έτους ο τραπεζικός δείκτης του εγχώριου χρηματιστηρίου εξακολουθεί να αποδίδει σημαντικά κέρδη καθώς κινείται ανοδικά κατά 32,77%.

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