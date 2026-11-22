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Μια χιουμοριστική ανάρτηση δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με θέμα την επικείμενη περιοδεία του στην Δυτική Μακεδονία.

Σε αυτήν, Πόντιοι κάτοικοι της περιοχής του απευθύνονται στη διάλεκτό τους, τον ενημερώνουν για τα προβλήματά τους και τον καλούν να πάει για να τα συζητήσουν και να… τον κεράσουν σουρβά (ποντιακή σούπα). Κι εκείνος, σε άπταιστα ποντιακά, τους απαντά: «Μην τσαΐζετε βρε, έρχομαι στο χωρίον σας να ανταμούμε και θα φάμε και… σουρβά».

Η απόδοση του ποντιακού διαλόγου που ακούγεται στο βίντεο:

Κάτοικος: Πρόεδρε… καιγόμαστε…

Κάτοικος: Πρόεδρε καιγόμαστε μην αργείς. Έχουμε δουλειές πολλές να κάνουμε. Και όταν έρθεις θα φάμε και σουρβά.

Κάτοικος: Πρόεδρε έλα γρήγορα στη Δυτική Μακεδονία. Ο κόσμος καίγεται.

Κάτοικος: Έλα στο χωριό να κεράσουμε και σουρβά ποντιακό και να σώσεις τον κόσμο όλο.

Αλ. Τσίπρας: Μη φωνάζετε. Αύριο έρχομαι στο χωριό σας να ανταμώσουμε και θα φάμε και σουρβά.

Οι σταθμοί της περιοδείας του

Όπως είναι γνωστό, ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφτεί «την περιοχή που ηλεκτροδότησε επί δεκαετίες ολόκληρη τη χώρα, και είδε το πραγματικό της ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 18% την περίοδο 2019–2024, καταγράφοντας τη δεύτερη χειρότερη επίδοση μεταξύ 244 περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του κόμματος.

Αύριο Δευτέρα θα συναντηθεί με αγρότες στους Πύργους, στην συνέχεια θα επισκεφθεί τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα.

Το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και οι σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης θα βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων με εκπροσώπους των εργαζομένων («ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»), των συνταξιούχων ΔΕΗ Εορδαίας και των απολυμένων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην προστασία της απασχόλησης, τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης και τη διατήρηση της λιγνιτικής λειτουργίας της Πτολεμαΐδας V όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση.

Το απόγευμα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ θα συνομιλήσει με μέλη και φίλους του κόμματος στην Πτολεμαΐδα (καφέ MIKEL).

Μεθαύριο Τρίτη θα επισκεφθεί την Καστοριά και τη Νεάπολη (Κοζάνη) για συναντήσεις στο Συνεταιριστικό Τυροκομείο με αγροτοκτηνοτρόφους και μεταποιητές και επαφές με τον Συνεταιρισμό Αγροτικών και Δημητριακών Προϊόντων καθώς και με εκπροσώπους των Δασικών συνεταιρισμών.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Φλώρινα όπου θα συναντήσει και θα συζητήσει με πολίτες στο Παρόν Cafe Bar.

Στο κλιμάκιο της ΕΛΑΣ που θα τον συνοδεύει θα συμμετέχουν και η αναπληρωτής τομεάρχις Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βανέσσα Κατσαρδή και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θωμάς Μόσχος.

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