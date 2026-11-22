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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια baby shower στο Οχάιο, έπειτα από μια ενδοοικογενειακή διαμάχη, σύμφωνα με τις αρχές.

Αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου στον χώρο εκδηλώσεων «Pandora’s Magical Events Venue» στην Πάρμα, περίπου 16 χιλιόμετρα (10 μίλια) νότια του Κλίβελαντ, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ένας εκ των ενόπλων, ένας 29χρονος άνδρας, τέθηκε υπό κράτηση, χωρίς ωστόσο να του απαγγελθούν άμεσα κατηγορίες. Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν ο 29χρονος ήταν εκείνος που επιτέθηκε ή εάν βρισκόταν σε άμυνα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σκοτ Τράξλερ. Ένας δεύτερος ύποπτος ως δράστης, ηλικίας 19 ετών, συγκαταλέγεται στους νεκρούς.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία δύο εκ των θυμάτων: πρόκειται για την 17χρονη Λίζια Ίνγκλαντ και τον 45χρονο Τζέισον Τάουνσεντ. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο Τάουνσεντ ήταν ο πατέρας της γυναίκας για την οποία διοργανωνόταν το baby shower, η οποία δεν τραυματίστηκε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα ονόματα του 19χρονου νεκρού υπόπτου, ούτε της 39χρονης γυναίκας που δέχθηκε πυροβολισμό στο πόδι.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι ο 19χρονος ήταν ο πατέρας του αγέννητου μωρού, ενώ αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στην αστυνομία ότι δεν ήταν καλεσμένος στο πάρτι, σημείωσε ο Τράξλερ. Ο 29χρονος που κρατείται φαίνεται πως είναι συγγενής της εγκυμονούσας.

Και τα δύο πυροβόλα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την αστυνομία. Την Κυριακή, οι ερευνητές εξέταζαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τις καταθέσεις των μαρτύρων προκειμένου να διαπιστώσουν τι οδήγησε στη βίαιη συμπλοκή, ανέφερε ο Τράξλερ. Ενδέχεται να απαιτηθεί βαλλιστική εξέταση για να εξακριβωθεί από ποιο όπλο βλήθηκε το κάθε θύμα.

Τον τελικό λόγο για το εάν θα απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες στον άνδρα που κρατείται θα έχουν οι εισαγγελικές αρχές.

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