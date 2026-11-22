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Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσε την Κυριακή ότι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας, η έκρηξη που σημειώθηκε στη ναυτική βάση της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη, προήλθε από ρωσικό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της πόλης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, υπάρχουν υποψίες ότι η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση με drone. Όπως διευκρίνισε, το πλοίο είχε σταματήσει στη Βεγγάζη για ανεφοδιασμό σε καύσιμα και προμήθειες, ενώ επέστρεφε στη Ρωσία.

🔥🚢The moment of a massive detonation of onboard ammunition aboard the Russian Project 20380 Steregushchiy-class corvette Merkury in the port of Benghazi, Libya. https://t.co/7j3kN4Ttqj pic.twitter.com/iwFbkxZVKP — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 22, 2026

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