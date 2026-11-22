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Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσε την Κυριακή ότι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας, η έκρηξη που σημειώθηκε στη ναυτική βάση της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη, προήλθε από ρωσικό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της πόλης.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, υπάρχουν υποψίες ότι η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση με drone. Όπως διευκρίνισε, το πλοίο είχε σταματήσει στη Βεγγάζη για ανεφοδιασμό σε καύσιμα και προμήθειες, ενώ επέστρεφε στη Ρωσία.
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