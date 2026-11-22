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Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε ο αγώνας ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Ατρόμητο στο «Λάμπρος Κατσώνης» για την 11η ημέρα στη Σούπερ Λίγκα. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1, με τους γηπεδούχους να τελειώνουν το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο, καθώς αποβλήθηκε ο Συμελίδης.

Ο αγώνας ξεκίνησε με ένα ακυρωμένο γκολ του Ατρόμητου μόλις στο 3ο λεπτό, με το τέρμα του Τσούμπερ να ακυρώνεται επειδή ο εκτεθειμένος Περέα έκρυβε το οπτικό πεδίο του Ελιάσι.

Εκείνο των γηπεδούχων, όμως, μέτρησε και τους έδωσε το προβάδισμα στο 15΄. Μετά από βαθιά μπαλιά ο Κομπνάν πήρε τις κόντρες από τους αμυντικούς κι «εκτέλεσε» τον Χουτεσιώτη για το 1-0.

Εντελώς αντίθετο ήταν το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ατρόμητο να ψάχνει από νωρίς την ισοφάριση. Και αφού στο 51΄ ο Ελιάσι απέκρουσε εντυπωσιακά έναν «κεραυνό» του Καραμάνη, στο επόμενο λεπτό η ομάδα των δυτικών προαστίων ισοφάρισε.

Ο Μάγκνουσον σέντραρε από αριστερά, ο Ελιάσι έκανε κάκιστο υπολογισμό, βρήκε άθελα του την μπάλα με το πόδι κι εκείνη γκέλαρε πάνω στον Περέα και κατέληξε στα δίχτυα. Στο 90΄ ο Λεβαδειακός έμεινε με 10 παίκτες, καθώς ο Συμελίδης αντίκρισε δεύτερη κίτρινη.



Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

Κόκκινη: 90΄ Συμελίδης (2η κίτρινη)

Κίτρινες: Συμελίδης, Σουτ, Κωστή – Μάγκνουσον, Τσακμάκης, Χουτεσιώτης, Καραμάνης

Συνθέσεις:

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Μανθάτης, Κορνέζος, Λιάγκας, Βήχος, Πάνζο, Νίκας (55΄ Συμελίδης), Σουτ (71΄ Εντιαγιέ), Κωστή (87΄ Μπάτζι), Ποπέσκου (71΄ Εμμανουηλίδης), Κόμπναν (87΄ Βρακάς).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Γκαρθία (61΄ Τσιγγάρας), Καραμάνης, Νούνιες (61΄ Τσιλούλης), Τσούμπερ, Σερζίνιο (87΄ Τζοβάρας), Περέα (87΄ Μήτογλου).

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