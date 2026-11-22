Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε ο αγώνας ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Ατρόμητο στο «Λάμπρος Κατσώνης» για την 11η ημέρα στη Σούπερ Λίγκα. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1, με τους γηπεδούχους να τελειώνουν το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο, καθώς αποβλήθηκε ο Συμελίδης.
Ο αγώνας ξεκίνησε με ένα ακυρωμένο γκολ του Ατρόμητου μόλις στο 3ο λεπτό, με το τέρμα του Τσούμπερ να ακυρώνεται επειδή ο εκτεθειμένος Περέα έκρυβε το οπτικό πεδίο του Ελιάσι.
Εκείνο των γηπεδούχων, όμως, μέτρησε και τους έδωσε το προβάδισμα στο 15΄. Μετά από βαθιά μπαλιά ο Κομπνάν πήρε τις κόντρες από τους αμυντικούς κι «εκτέλεσε» τον Χουτεσιώτη για το 1-0.
Εντελώς αντίθετο ήταν το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ατρόμητο να ψάχνει από νωρίς την ισοφάριση. Και αφού στο 51΄ ο Ελιάσι απέκρουσε εντυπωσιακά έναν «κεραυνό» του Καραμάνη, στο επόμενο λεπτό η ομάδα των δυτικών προαστίων ισοφάρισε.
Ο Μάγκνουσον σέντραρε από αριστερά, ο Ελιάσι έκανε κάκιστο υπολογισμό, βρήκε άθελα του την μπάλα με το πόδι κι εκείνη γκέλαρε πάνω στον Περέα και κατέληξε στα δίχτυα. Στο 90΄ ο Λεβαδειακός έμεινε με 10 παίκτες, καθώς ο Συμελίδης αντίκρισε δεύτερη κίτρινη.
Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)
Κόκκινη: 90΄ Συμελίδης (2η κίτρινη)
Κίτρινες: Συμελίδης, Σουτ, Κωστή – Μάγκνουσον, Τσακμάκης, Χουτεσιώτης, Καραμάνης
Συνθέσεις:
Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Μανθάτης, Κορνέζος, Λιάγκας, Βήχος, Πάνζο, Νίκας (55΄ Συμελίδης), Σουτ (71΄ Εντιαγιέ), Κωστή (87΄ Μπάτζι), Ποπέσκου (71΄ Εμμανουηλίδης), Κόμπναν (87΄ Βρακάς).
Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Γκαρθία (61΄ Τσιγγάρας), Καραμάνης, Νούνιες (61΄ Τσιλούλης), Τσούμπερ, Σερζίνιο (87΄ Τζοβάρας), Περέα (87΄ Μήτογλου).
Διαβάστε επίσης:
Η πιο «δυνατή» 11άδα της χρονιάς: Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τους βασικούς του με τις μουσούδες αδέσποτων σκύλων που ψάχνουν σπίτι
Παγκόσμιο U17: Στους «32» με buzzer beater του Παπασαραφιανού η Εθνική
Βραζιλία: Απίστευτο ξύλο ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές σε αγώνα – Μπουνιές, κλωτσιές και «ιπτάμενες καρέκλες» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.