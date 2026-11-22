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Στον διαγωνισμό «Μις Υφήλιος 2026», το κοινό γιούχαρε τη διαγωνιζόμενη από το Ισραήλ. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εθνικής επίδειξης κοστουμιών

Όταν ο παρουσιαστής ανακοίνωσε την εμφάνιση του Ισραήλ, μέρος του κοινού υποδέχτηκε το μοντέλο με αποδοκιμαστικές επευφημίες, ενώ άλλοι θεατές την υποστήριξαν με δυνατά χειροκροτήματα.

Miss Israel BOOED during Miss Universe 2026 national costume presentation pic.twitter.com/RBMpE5KpDl — RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 22, 2026

Η 25χρονη Γιαμπλόνσκα παρέμεινε ψύχραιμη και συνέχισε να περπατά στην πασαρέλα με χαμόγελο, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της.

Η Ισραηλινή εκπρόσωπος επέλεξε λαμπερή χρυσή ολόσωμη φόρμα με ταιριαστά μποτάκια και ένα χοντρό στέμμα. Μόλις ανέβηκε στη σκηνή, άπλωσε τα χέρια της πλατιά για να δείξει στο κοινό μια κάπα με ισραηλινά τοπία και τη λέξη «ειρήνη», γραμμένη στα εβραϊκά, αγγλικά και αραβικά.

Φτάνοντας στο κέντρο της πασαρέλας, το μοντέλο γύρισε την πλάτη της προς την αίθουσα και παρουσίασε ένα σχέδιο της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ με την επιγραφή «Ιερουσαλήμ – η Πόλη της Ειρήνης» στις ίδιες τρεις γλώσσες. Η 25χρονη γεννήθηκε στο Μαϊάμι και μετακόμισε στο Ισραήλ πριν από περίπου δύο χρόνια.

Φέτος, οι διοργανωτές αποφάσισαν να μην διεξαχθεί η εθνική επιλογή λόγω της δύσκολης κατάστασης ασφαλείας και την όρισαν ως εκπρόσωπο της χώρας χωρίς διαγωνισμό, αφού πέρυσι κατέλαβε τη δεύτερη θέση, κάτι που προκάλεσε συζητήσεις.

Ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Πουέρτο Ρίκο, το Σαν Χουάν. Φέτος, διαγωνιζόμενες από 116 χώρες διεκδικούν το στέμμα της «Μις Υφήλιος».

Πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, οι διαγωνιζόμενες πρέπει ακόμα να συμμετάσχουν στον προκριματικό γύρο, που περιλαμβάνει την παραδοσιακή πασαρέλα με μαγιό και βραδινή φορεσιά.

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