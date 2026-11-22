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Νέες διαστάσεις αποκτά η υπόθεση με τους πλαστούς πίνακες ζωγραφικής, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται 49χρονος αρχιμανδρίτης που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ. Το εκκλησιαστικό παρελθόν του στην Αυστραλία φέρεται να είχε απασχολήσει εκτενώς τον τοπικό Τύπο ήδη από το 2011.

Η έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία ανέφερε πως σε ηλεκτρονική πλατφόρμα είχαν αναρτηθεί προς πώληση δύο πίνακες αποδιδόμενοι στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη, οι οποίοι φέρονταν να είναι πλαστοί και να συνοδεύονται από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, προέκυψε ότι τα εν λόγω έργα ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος ευρύτερης δραστηριότητας κατασκευής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, με την χρήση πλαστών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων γνησιότητας.

Έτσι, στις 21 του μήνα έξω από το Μετρό «Αμπελόκηποι», συνελήφθη ο 44χρονος, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό ενός 49χρονου.

Στην κατοχή του βρέθηκαν έξι έργα τέχνης αποδιδόμενα στον Γεώργιο Μπουζιάνη, τα οποία θα πωλούσε έναντι του συνολικού ποσού των 5.150 ευρώ. Κατά την ακινητοποίησή του, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ανέφερε ότι ο 49χρονος ήταν ο χρήστης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ισχυρίστηκε επίσης ότι τον γνωρίζει από το 2014 και εκείνος του είπε να παραλάβει τους πίνακες – έργα τέχνης από το σπίτι του. Επίσης ανέφερε ότι ο 49χρονος βρίσκεται στις ΗΠΑ και είναι αρχιμανδρίτης εκεί.

Τα κατασχεθέντα έργα τέχνης εξετάστηκαν από ιστορικό τέχνης και τεχνοκριτικό, με εμπειρία σε θέματα εκτίμησης και ασφάλισης έργων τέχνης. Σύμφωνα με την εκτίμηση, η συνολική αξία των έργων, εφόσον ήταν γνήσια, θα ανερχόταν περίπου στο ποσό του 1.700.000 ευρώ.

Οι δύο καθαιρέσεις του αρχιμανδρίτη

Στο παρελθόν, το όνομά του είχε εμπλακεί σε αναφορές για… διπλή ζωή και ροζ σκάνδαλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω κληρικός, πριν πάει στην Αμερική, ιερουργούσε στην Αυστραλία.

Εκεί, αναφορές για τη ζωή του είχαν γίνει πρωτοσέλιδο. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι ο εν λόγω κληρικός «μετράει» από το 2011 δύο καθαιρέσεις (από το Οικουμενικό Πατριαρχείο/Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και από τους Γ.Ο.Χ.).

Οι καταγγελίες για διπλή ζωή στην Αυστραλία

Τα δημοσιεύματα του αυστραλιανού Τύπου ανέφεραν ότι «ανώτερος κληρικός, που απέκτησε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από δωρεές ευλαβών ενοριτών, ζει διπλή ζωή, συναντώντας άνδρες μέσω της εφαρμογής για ομοφυλόφιλους Grindr». Οι αποκαλύψεις αυτές είχαν συγκλονίσει την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η εφημερίδα The Advertiser (ο μεγαλύτερος οργανισμός ΜΜΕ στην Πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας) παρέθετε και φωτογραφίες από «καυτούς» διαλόγους του εν λόγω αρχιμανδρίτη με άγνωστούς του άνδρες μέσα στη συγκεκριμένη εφαρμογή γνωριμιών. Στο προφίλ που φέρεται να διατηρούσε, κανόνιζε ραντεβού, ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ως προς την καταγωγή του αναφερόταν ότι ήταν… Ιταλός.

Ενώ σε συνομιλίες που δημοσίευσε η εφημερίδα το 2023 φαίνεται ότι δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί ωμές σεξουαλικές εκφράσεις. Τέλος, η ομογενειακή εφημερίδα «Νέος Κόσμος» της Μελβούρνης είχε δημοσιεύσει σχετικό ρεπορτάζ μετά το πρωτοσέλιδο της The Advertiser, αναφέροντας ότι ο εν λόγω κληρικός είχε τεθεί σε προσωρινή αργία, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεσή του. Ωστόσο, μετά από χρόνια, φαίνεται να κατέληξε στις ΗΠΑ, όπου σήμερα το όνομά του εμπλέκεται σε υπόθεση με πλαστούς πίνακες γνωστών Ελλήνων και ξένων ζωγράφων.

Πάντως, ο ίδιος τότε είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή του για όσα είχαν αναφερθεί στα δημοσιεύματα λέγοντας μάλιστα ότι είχαν «κλέψει» τις φωτογραφίες του δημιουργώντας προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών για άντρες και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του χωρίς να το γνωρίζει.

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