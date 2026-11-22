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Η πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τερέζα Μέι, δήλωσε ότι είναι «συγκλονισμένη» από το γεγονός ότι ο Άντι Μπέρναμ εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης στη ΕΕ, με δεδομένο πως ο διάδοχός της από το Εργατικό Κόμμα άνοιξε τη συζήτηση σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις της Βρετανίας με την Ένωση.

«Ο λαός ψήφισε υπέρ του Brexit. Το Brexit έχει ολοκληρωθεί. Ας το αποδεχτούμε και ας προχωρήσουμε», δήλωσε η Μέι σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από το BBC.

Η παρέμβασή της έρχεται ακριβώς μετά τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στις Βρυξέλλες, όπου ο Μπέρναμ και οι ηγέτες της ΕΕ ανακοίνωσαν συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο, το περιβάλλον και την κινητικότητα των νέων. Ο Μπέρναμ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί η Βρετανία να επανενταχθεί στην ΕΕ, αλλά δεν δεσμεύει την κυβέρνησή του αναφορικά με αυτή την επιδίωξη. Την Παρασκευή, πρότεινε μια «άτυπη διαδικασία ανταλλαγής ιδεών» για να διερευνηθούν οι μελλοντικές σχέσεις, χωρίς να θέσει ρητά την επανένταξη στην ημερήσια διάταξη.

Από πλευρά του, ο Χάμις Φάλκονερ, υπουργός Διεθνών Σχέσεων, δήλωσε την Παρασκευή στο POLITICO ότι η κυβέρνηση θα αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο προτού κάνει τις σχετικές επιλογές, δεδομένου του διχαστικού χαρακτήρα της συζήτησης.

Η Μέι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της μπροστά στην προοπτική περαιτέρω διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην ΕΕ, προειδοποιώντας ότι τέτοιες συζητήσεις θα απαιτούσαν συμμετοχή από ολόκληρο το κοινοβουλευτικό σύστημα, από τον πρωθυπουργό έως τους αξιωματούχους. Κατηγόρησε επίσης τον Μπέρναμ ότι αντιμετωπίζει με συγκαταβατικό τρόπο τους ψηφοφόρους που υποστήριξαν το Brexit στο δημοψήφισμα του 2016.

«Θέλει να τους χαϊδέψει στο κεφάλι και να τους πει: “Ξέρετε κάτι; Θυμάστε εκείνη την ψηφοφορία; Λοιπόν, κάνατε λάθος, έτσι δεν είναι; Οπότε δοκιμάστε ξανά και βγάλτε τη σωστή απάντηση”», πρόσθεσε.

Αξίζει να υπενθυμιστεί πως η Μέι έκανε εκστρατεία υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, αλλά ανέλαβε πρωθυπουργός μετά το δημοψήφισμα, υποσχόμενη να εφαρμόσει το αποτέλεσμα. Παραιτήθηκε το 2019, αφού απέτυχε επανειλημμένα να περάσει τη συμφωνία της για το Brexit από το Κοινοβούλιο.

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