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Μέχρι σήμερα θεωρούσαμε περίπου αυτονόητο ότι δύο άνθρωποι που μπαίνουν την ίδια στιγμή στο ίδιο κατάστημα για να αγοράσουν το ίδιο προϊόν θα βρουν μπροστά τους και την ίδια τιμή. Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, η τεράστια ποσότητα προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνεται καθημερινά και η δυνατότητα των αλγορίθμων να αναλύουν σε πραγματικό χρόνο τη συμπεριφορά εκατομμυρίων καταναλωτών αρχίζουν να αμφισβητούν ακόμη και αυτή τη βασική αρχή της αγοράς.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο εάν ένα προϊόν θα ακριβύνει όταν αυξάνεται η ζήτηση, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια με τα αεροπορικά εισιτήρια ή τα δωμάτια των ξενοδοχείων. Η τεχνολογία επιτρέπει κάτι πολύ πιο σύνθετο: να εκτιμά πόσο είναι διατεθειμένος να πληρώσει ένας συγκεκριμένος καταναλωτής και να προσαρμόζει ανάλογα την προσφορά ή, δυνητικά, ακόμη και την τιμή που εμφανίζεται στην οθόνη του.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ, μετά την αποκάλυψη του Reuters ότι τα McDonald’s χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τεχνητή νοημοσύνη για να παρέχουν στα περίπου 14.000 αμερικανικά εστιατόριά τους συστάσεις σχετικά με την τιμολόγηση των προϊόντων τους.

Το σύστημα επεξεργάζεται εκατομμύρια συναλλαγές και δεδομένα της τοπικής αγοράς προκειμένου να υπολογίζει ποια τιμή μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα σε κάθε περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι δύο καταστήματα της ίδιας αλυσίδας, ακόμη και αν απέχουν λίγα χιλιόμετρα μεταξύ τους, μπορούν να έχουν διαφορετικές τιμές επειδή λειτουργούν σε διαφορετικές αγορές, με διαφορετικό ανταγωνισμό, κόστος και καταναλωτική συμπεριφορά.

Η ίδια η McDonald’s αντέδρασε έντονα στο δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν καθορίζει την τιμή ενός Big Mac, δεν μεταβάλλει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο και δεν αποφασίζει πόσο θα πληρώσει ένας συγκεκριμένος πελάτης. Σύμφωνα με την εταιρεία, το εργαλείο παρέχει συστάσεις σε επίπεδο καταστήματος και οι ανεξάρτητοι franchisees αποφασίζουν τελικά εάν θα τις ακολουθήσουν.

Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση έχει τη σημασία της, αλλά αποτελεί μόνο μία μικρή εικόνα μιας πολύ μεγαλύτερης αλλαγής που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην παγκόσμια αγορά.

Από το dynamic pricing στην τιμή που μπορεί να είναι μόνο για σένα

Οι καταναλωτές γνωρίζουν εδώ και χρόνια το λεγόμενο dynamic pricing. Ένα αεροπορικό εισιτήριο μπορεί να κοστίζει 100 ευρώ το πρωί και 160 το βράδυ, ένα ξενοδοχείο να διπλασιάζει την τιμή του όταν η ζήτηση αυξάνεται και μια εφαρμογή μετακίνησης να ενεργοποιεί υψηλότερες χρεώσεις όταν βρέχει ή όταν χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν ταυτόχρονα αυτοκίνητο μετά από μια συναυλία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, η τιμή αλλάζει κυρίως επειδή έχουν αλλάξει οι συνθήκες της αγοράς.

Το personalized pricing προχωρά ένα βήμα παραπέρα, επειδή η τιμή ή η προσφορά μπορεί να διαμορφώνεται με βάση τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά του ίδιου του καταναλωτή.

Η αμερικανική Federal Trade Commission περιγράφει ως personalized pricing τη χρήση προσωπικών δεδομένων προκειμένου μια επιχείρηση να υπολογίσει το ποσό που πιστεύει ότι είναι διατεθειμένος να πληρώσει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος.

Η διαφορά είναι τεράστια.

Ο αλγόριθμος δεν προσπαθεί πλέον μόνο να απαντήσει στην ερώτηση «πόσο πρέπει να κοστίζει σήμερα αυτό το προϊόν;», αλλά δυνητικά και στην ερώτηση «πόσο μπορώ να ζητήσω από αυτόν τον πελάτη;».

Τι μπορεί να γνωρίζει ο αλγόριθμος για εμάς

Η έρευνα που έχει πραγματοποιήσει η FTC στις ΗΠΑ αποκαλύπτει πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η δεξαμενή πληροφοριών από την οποία αντλούν δεδομένα τα σύγχρονα συστήματα τιμολόγησης.

Η ακριβής τοποθεσία του καταναλωτή, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του, το ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο και οι προηγούμενες αγορές του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθεί ένα λεπτομερές προφίλ καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Οι δυνατότητες όμως φτάνουν πολύ πιο μακριά. Η έρευνα της αμερικανικής αρχής έχει διαπιστώσει ότι μπορούν να παρακολουθούνται ακόμη και οι κινήσεις του ποντικιού μέσα σε μια ιστοσελίδα ή τα προϊόντα που ένας χρήστης έβαλε στο ηλεκτρονικό καλάθι του αλλά τελικά δεν αγόρασε.

Ένας καταναλωτής που επισκέπτεται επανειλημμένα την ίδια σελίδα, εξετάζει επίμονα ένα συγκεκριμένο προϊόν ή επιστρέφει ξανά και ξανά σε μια συγκεκριμένη αναζήτηση αφήνει πίσω του πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εκτίμηση της πρόθεσής του να αγοράσει.

Όσο περισσότερα δεδομένα συγκεντρώνονται και όσο ισχυρότερα γίνονται τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τόσο ακριβέστερη μπορεί να γίνεται αυτή η εκτίμηση.

Δύο άνθρωποι, ίδιο προϊόν, διαφορετική τιμή;

Η εξέλιξη αυτή εξηγεί γιατί οι ρυθμιστικές αρχές αρχίζουν να εξετάζουν πολύ πιο προσεκτικά την αγορά.

Η FTC έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση ένα πλαίσιο για τις εξατομικευμένες τιμές, επισημαίνοντας ότι οι καταναλωτές έχουν εύλογη προσδοκία πως, όταν βλέπουν μια αναγραφόμενη τιμή, αυτή είναι η ίδια τιμή που θα έβλεπε κάποιος άλλος στο ίδιο μέρος και την ίδια στιγμή.

Η αμερικανική αρχή δεν διαθέτει γενική εξουσία να απαγορεύσει κάθε μορφή personalized pricing. Θεωρεί όμως ότι μια επιχείρηση μπορεί να παραβιάζει τη νομοθεσία εάν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να διαφοροποιεί τις τιμές χωρίς να ενημερώνει με σαφήνεια τον καταναλωτή.

Η διαφάνεια αποκτά επομένως κρίσιμη σημασία. Άλλο είναι να γνωρίζει κάποιος ότι το ξενοδοχείο που εξετάζει έγινε ακριβότερο επειδή τα δωμάτια εξαντλούνται και άλλο να μην γνωρίζει εάν η τιμή που εμφανίζεται στην οθόνη του έχει επηρεαστεί από το ιστορικό των αγορών του, την περιοχή στην οποία βρίσκεται ή την εκτίμηση ενός αλγορίθμου ότι δεν πρόκειται να αναζητήσει φθηνότερη εναλλακτική λύση.

Αεροπορικά, ξενοδοχεία, ταξί και λιανεμπόριο

Η αλγοριθμική τιμολόγηση δεν αποτελεί σενάριο για ένα μακρινό μέλλον. Χρησιμοποιείται ήδη ευρύτατα σε διαφορετικές μορφές στις μεταφορές, στον τουρισμό, στην ψυχαγωγία, στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Bank of England αφιέρωσε φέτος ειδική ανάλυση στην εξάπλωση των dynamic και personalized prices, επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη, τα big data και οι ψηφιακές πλατφόρμες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μεταβάλλουν τις τιμές πολύ συχνότερα και να τις διαφοροποιούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η εξάπλωση αυτών των πρακτικών οδηγεί συνολικά και συστηματικά σε υψηλότερο ή χαμηλότερο πληθωρισμό. Μπορεί, υπό συνθήκες, να λειτουργήσει ακόμη και προς όφελος του καταναλωτή, επιτρέποντας σε μια επιχείρηση να προσφέρει μεγαλύτερη έκπτωση σε κάποιον που διαφορετικά δεν θα αγόραζε το προϊόν.

Η ίδια τεχνολογία, όμως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση: να εντοπίσει εκείνον που έχει μεγαλύτερη ανάγκη, μικρότερη δυνατότητα σύγκρισης ή μεγαλύτερη προθυμία να πληρώσει και να επιχειρήσει να αποσπάσει από αυτόν υψηλότερη τιμή.

Η τιμή παύει να είναι απλώς ένας αριθμός στο ράφι

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η μαζική λιανική πώληση οικοδομήθηκε σε μεγάλο βαθμό πάνω στην ιδέα της αναγραφόμενης τιμής. Ο καταναλωτής βλέπει πόσο κοστίζει ένα προϊόν, συγκρίνει την τιμή με εκείνη του ανταγωνιστή και αποφασίζει εάν θα το αγοράσει.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατρέψει αυτή τη σχετικά απλή σχέση σε μια διαρκή διαπραγμάτευση στην οποία ο ένας από τους δύο συμμετέχοντες διαθέτει πολύ περισσότερες πληροφορίες από τον άλλο.

Η επιχείρηση μπορεί να γνωρίζει τι αγόρασε ο πελάτης την προηγούμενη εβδομάδα, πόσες φορές κοίταξε το συγκεκριμένο προϊόν, από ποια περιοχή συνδέεται, τι άλλο αναζήτησε και πόσο πιθανό είναι να εγκαταλείψει την αγορά εάν η τιμή αυξηθεί κατά 5%.

Ο καταναλωτής, αντίθετα, μπορεί να μη γνωρίζει ούτε καν ότι όλα αυτά συμμετείχαν στον υπολογισμό της προσφοράς που εμφανίστηκε μπροστά του.

Γι’ αυτό και η μεγάλη συζήτηση που ανοίγει η τεχνητή νοημοσύνη στις τιμές δεν αφορά απλώς το εάν οι αλγόριθμοι μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να πουλούν αποτελεσματικότερα. Αφορά το κατά πόσο η ίδια η έννοια της κοινής τιμής θα εξακολουθήσει να θεωρείται αυτονόητη στην ψηφιακή αγορά.

Για τον καταναλωτή, η αλλαγή μπορεί κάποια στιγμή να γίνει αισθητή με τον πιο απλό τρόπο: δύο άνθρωποι θα αναζητούν το ίδιο προϊόν, την ίδια στιγμή, αλλά η οθόνη τους δεν θα τους λέει απαραίτητα το ίδιο πράγμα.

Και τότε η ερώτηση «πόσο κοστίζει;» μπορεί να μην έχει πλέον μία και μοναδική απάντηση.

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