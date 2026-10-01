«Ρήγμα» στην κορυφή της Τεχνητής Νοημοσύνης – Το γεύμα με τον Τραμπ και το «πέσιμο» στην Anthropic

Takeaways by to pontiki AI Κατά τη διάρκεια γεύματος στον Λευκό Οίκο, στελέχη κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας αμφισβήτησαν κατ’ ιδίαν τον επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, για τις δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και άλλα στελέχη εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τον Αμοντέι, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του για τις απειλές των νέων μοντέλων είναι υπερβολικά ακραίες.

Ο Αμοντέι υπερασπίστηκε τη στάση του, τονίζοντας την ανάγκη για ειλικρίνεια απέναντι στο κοινό σχετικά με τις δυνατότητες και τους κινδύνους της τεχνολογίας, παρά τις αντιδράσεις του κλάδου.

Η διαμάχη αναδεικνύει το βαθύτερο ρήγμα στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με το κατά πόσο απαιτείται αυστηρότερη εξωτερική ρύθμιση ή αν η αυτορρύθμιση της βιομηχανίας αρκεί για την ασφάλεια.

Παρά τις διαφωνίες, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάικ Τζόνσον εξασφάλισαν τη συμφωνία των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνολογίας πάνω σε κοινές αρχές για την ασφάλεια των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

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Μπορεί μπροστά στις κάμερες οι κορυφαίοι του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης να εμφανίστηκαν ενωμένοι γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ, πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως η εικόνα ήταν αρκετά διαφορετική.

Η ένταση σημειώθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, στο περιθώριο γεύματος στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ, τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και περίπου δύο δεκάδες διευθύνοντες συμβούλους κορυφαίων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στελέχη της τεχνολογίας αμφισβήτησαν κατ’ ιδίαν τον Ντάριο Αμοντέι, επικεφαλής της Anthropic, για τον τρόπο με τον οποίο μιλά δημόσια για τις δυνατότητες και τους κινδύνους της AI.

Μεταξύ εκείνων που του έθεσαν ευθέως το ζήτημα ήταν και ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ρωτώντας τον Αμοντέι, όπως και άλλα στελέχη του κλάδου, γιατί εμφανίζεται τόσο ακραίος στις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Ο Αμοντέι απάντησε ότι θεωρεί απαραίτητο να υπάρχει ειλικρίνεια απέναντι στο κοινό και ότι δεν πρέπει να υποβαθμίζονται ούτε οι δυνατότητες ούτε οι κίνδυνοι των νέων μοντέλων.

Η κόντρα πίσω από την εικόνα ενότητας

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε μικρότερο κύκλο στελεχών και συμβούλων του Λευκού Οίκου, ενώ την ίδια ημέρα ο Τραμπ και ο Μάικ Τζόνσον εξασφάλισαν συμφωνία των μεγαλύτερων εταιρειών AI πάνω σε κοινές αρχές για την ασφάλεια των μοντέλων.

Ωστόσο, η πίεση προς τον Αμοντέι φανέρωσε τις διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν στο εσωτερικό του κλάδου.

Η βασική διαφωνία αφορά το πόσο έντονα πρέπει να προβάλλονται οι κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης και μέχρι ποιο σημείο η ίδια η βιομηχανία μπορεί να αυτορρυθμίζεται μέσω εσωτερικών ελέγχων και αξιολογήσεων.

Τι φοβάται ο Αμοντέι

Ο επικεφαλής της Anthropic έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για σοβαρούς κινδύνους από την ταχεία ανάπτυξη της AI, μεταξύ άλλων για κυβερνοεπιθέσεις και μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας.

Έχει επίσης κατηγορήσει τόσο την κυβέρνηση όσο και ανταγωνιστές του κλάδου ότι υποβαθμίζουν ζητήματα ασφάλειας.

Οι τοποθετήσεις αυτές τον έχουν φέρει αρκετές φορές σε δύσκολη θέση τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στη Σίλικον Βάλεϊ.

Η απάντηση της βιομηχανίας

Όταν ο Αμοντέι έθεσε ξανά τις ανησυχίες του κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ απάντησε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν είναι η εφαρμογή των κοινών αρχών που συμφωνήθηκαν από τη βιομηχανία.

Η κόντρα, πάντως, δεν ξεκίνησε στον Λευκό Οίκο. Ήδη από το καλοκαίρι, η Anthropic, η OpenAI και η Google είχαν συγκλίνει σε μια πρόταση για τη δημιουργία οργανισμού αυτορρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης, στα πρότυπα της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής FINRA. Η πρόταση εγκαταλείφθηκε όταν κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας, μεταξύ τους οι επικεφαλής της Nvidia και της Meta αλλά και ο Έλον Μασκ, προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι ένα τέτοιο σχήμα θα συγκέντρωνε υπερβολική εξουσία στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.

Η Anthropic έχει, άλλωστε, ήδη βρεθεί σε σύγκρουση με την αμερικανική κυβέρνηση για ζητήματα ασφαλείας και για τη χρήση της AI στον στρατό. Παρ’ όλα αυτά, ο Αμοντέι είχε συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον Τραμπ λίγες ημέρες νωρίτερα και την Τρίτη δήλωσε ότι βιομηχανία και κυβέρνηση μπορούν να προχωρήσουν μαζί «με ασφάλεια».

Η διαφωνία αυτή αποκαλύπτει ένα βασικό ρήγμα στο εσωτερικό του κλάδου: από τη μία βρίσκονται όσοι ζητούν μεγαλύτερη προσοχή και αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας και από την άλλη όσοι δίνουν μεγαλύτερο βάρος στην αυτορρύθμιση και στη συνέχιση της ταχείας ανάπτυξης των μοντέλων.

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