4 χρόνια Μικρός Κεραμεικός και συνεχίζει

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Ο σκηνοθέτης Αντώνης Καραγιάννης, από τη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει καλλιτεχνικός σύμβουλος.

Νέα Εποχή, Νέα Πνοή: Το Θέατρο Μικρός Κεραμεικός μπαίνει στην τέταρτη χρονιά λειτουργίας του Ριζικά Ανανεωμένο!

Το Θέατρο Μικρός Κεραμεικός ο ζεστός πολιτιστικός πυρήνας στην καρδιά της Αθήνας (Ευμολπιδών 13, Γκάζι), εισέρχεται δυναμικά στην τέταρτη συνεχή χρονιά λειτουργίας του, έτοιμο να γράψει το πιο συναρπαστικό μέχρι σήμερα κεφάλαιο στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ριζικής ανακαίνισης στους χώρους του, το θέατρό μας εκσυγχρονίστηκε αισθητικά και λειτουργικά, προσφέροντας μια εντελώς νέα εμπειρία τόσο στους θεατές όσο και στους δημιουργούς.

Στο πλαίσιο αυτής της δυναμικής επανεκκίνησης, ο Μικρός Κεραμεικός ενισχύει την καλλιτεχνική του ταυτότητα και ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη από τη Θεσσαλονίκη, Αντώνη Καραγιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του καλλιτεχνικού συμβούλου ρεπερτορίου.

Ο Αντώνης Καραγιάννης είναι σκηνοθέτης. Σπούδασε σκηνοθεσία στο British Film Institute – London UK, χορό στην Ανώτερη Σχολή Χορού «Τερψιχόρη» και υποκριτική στο Θεατρικό Εργαστήρι. Είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή. Είναι τακτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών (Ε.Ε.Σ.) καθώς και της Ένωσης Κινηματογραφιστών. Έχει σκηνοθετήσει, μεταξύ άλλων, δεκάδες παραστάσεις σε πολλές θεατρικές σκηνές, στο Κ.Θ.Β.Ε., σε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και σε ποικίλους εναλλακτικούς χώρους. Έχει σκηνοθετήσει ταινίες μικρού μήκους, ψυχαγωγικές σειρές και ντοκιμαντέρ που προβάλλονται στην κρατική τηλεόραση (ΕΡΤ1-ΕΡΤ2-ΕΡΤ3), στο κανάλι της Βουλής, σε ιδιωτικά κανάλια, καθώς και πολλά video clips. Έχει τιμηθεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (Bienalle) τόσο ως σκηνοθέτης όσο και ως χορογράφος. Τον Αύγουστο του 2026 ολοκλήρωσε τα γυρίσματα ξενόγλωσσης ταινίας μεγάλου μήκους, ενώ ολοκληρώνει σύντομα τρία νέα ντοκιμαντέρ. Διδάσκει υποκριτική θεάτρου, υποκριτική στην κάμερα και σκηνοθεσία, σε Δραματικές Σχολές, θεατρικά εργαστήρια και Σχολές Κινηματογράφου.

Παράλληλα, η τεχνική ομάδα του θεάτρου πλαισιώνεται από νέους εξειδικευμένους τεχνικούς, αναβαθμίζοντας κατακόρυφα τις υποδομές ήχου και φωτισμού των παραγωγών μας.

Για τη θεατρική σεζόν 2026-2027, ο προγραμματισμός του Μικρού Κεραμεικού περιλαμβάνει σπουδαίες συνεργασίες, ανατρεπτικές πρεμιέρες αλλά και αγαπημένες επαναλήψεις που ξεχώρισαν:

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

«Ιστορίες να σκεφτείς» του Χόρχε Μπουκάι: Το εμβληματικό έργο μεταφέρεται για πρώτη φορά δραματοποιημένο στη θεατρική σκηνή της Αθήνας, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Αντώνη Καραγιάννη (Έναρξη: 14 Νοεμβρίου).

Το εμβληματικό έργο μεταφέρεται για πρώτη φορά δραματοποιημένο στη θεατρική σκηνή της Αθήνας, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Αντώνη Καραγιάννη (Έναρξη: 14 Νοεμβρίου). «Η Υπόθεση Λουρσίν» του Ευγένιου Λαμπίς: Η κλασική, σπαρταριστή γαλλική φάρσα επανασυστήνεται στο κοινό μέσα από μια άκρως ανατρεπτική διασκευή και σκηνοθετική ματιά του Αντώνη Καραγιάννη.

Η κλασική, σπαρταριστή γαλλική φάρσα επανασυστήνεται στο κοινό μέσα από μια άκρως ανατρεπτική διασκευή και σκηνοθετική ματιά του Αντώνη Καραγιάννη. «Κραγιοναρισμένα Χείλη» της Γωγώς Φάκου: Μια σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη με τον καταξιωμένο δημιουργό Γιώργο Κοντοπόδη. Ο πολυπράγμων καλλιτέχνης, ο οποίος έχει ξεχωρίσει για το έργο του και υπήρξε υποψήφιος για το Βραβείο «Κάρολος Κουν», συναντά φέτος τον Μικρό Κεραμεικό, όπου αυτή τη φορά τον βλέπουμε στο τιμόνι της σκηνοθεσίας, καθοδηγώντας τον συγκλονιστικό αυτό δραματικό μονόλογο που πραγματεύεται τη δύναμη της ψυχικής θωράκισης απέναντι στα βαθιά τραύματα

Μια σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη με τον καταξιωμένο δημιουργό Γιώργο Κοντοπόδη. Ο πολυπράγμων καλλιτέχνης, ο οποίος έχει ξεχωρίσει για το έργο του και υπήρξε υποψήφιος για το Βραβείο «Κάρολος Κουν», συναντά φέτος τον Μικρό Κεραμεικό, όπου αυτή τη φορά τον βλέπουμε στο τιμόνι της σκηνοθεσίας, καθοδηγώντας τον συγκλονιστικό αυτό δραματικό μονόλογο που πραγματεύεται τη δύναμη της ψυχικής θωράκισης απέναντι στα βαθιά τραύματα Το queer δράμα «ΠΡΙΓΚΙΠΙSSΕS» του Χάρη Λυμπερόπουλου έρχεται στον Μικρό Κεραμεικό στις 10 Οκτωβρίου . Μια συγκλονιστική ιστορία για την επιλεγμένη οικογένεια, τη φιλία και την επιβίωση. Μέσα από τη drag περσόνα Dora Kiss, το έργο ξεσκεπάζει κοινωνικές μάσκες, προσφέροντας χιούμορ και βαθιά λύτρωση.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα: Το καθηλωτικό δράμα μυστηρίου σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρρού, που κέρδισε τις εντυπώσεις, συνεχίζει το επιτυχημένο ταξίδι του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη σκηνή μας (Έναρξη: 5 Οκτωβρίου 2026).

Το καθηλωτικό δράμα μυστηρίου σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρρού, που κέρδισε τις εντυπώσεις, συνεχίζει το επιτυχημένο ταξίδι του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη σκηνή μας (Έναρξη: 5 Οκτωβρίου 2026). «Η Γέννηση ενός Φασίστα: Η απολογία του Θεόφιλου Τσάφου» του Νίκου Κούνδουρου. Το συγκλονιστικό μονόδραμα σε σκηνοθεσία Γιώτας Κουνδουράκη και ερμηνεία του Νίκου Πανόπουλου, επιστρέφει δικαιωματικά για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, συνεχίζοντας να συγκινεί και να προβληματίζει το κοινό.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι τέχνες συνομιλούν, ο Μικρός Κεραμεικός κάνει το επόμενο βήμα και διευρύνει τους ορίζοντές του. Ο ριζικά ανακαινισμένος χώρος μας ανοίγει πλέον επίσημα τις πόρτες του για τη φιλοξενία εκθέσεων ζωγραφικής και παρουσιασέων βιβλίων, μετατρέποντας το φουαγιέ και την αίθουσά μας σε ένα ζωντανό, καθημερινό σταυροδρόμι πολιτισμού και ιδεών.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Σημαντικό πυλώνα της ταυτότητας του θεάτρου αποτελεί η σταθερήστήριξη των γυναικείων φωνών στην τέχνη. Μετά το φετινό, απόλυτα επιτυχημένο κλείσιμο του μουσικού/θεατρικού αφιερώματος «Η μουσική είναι γυναίκα 2», ο Μικρός Κεραμεικός δεσμεύεται να συνεχίσει με την ίδιαθέρμη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το δυναμικό του άνοιγμα στη γυναικεία δημιουργία, φιλοξενώντας και αναδεικνύοντας έργα, δημιουργούς και ερμηνεύτριες που φωτίζουν τη γυναικεία εμπειρία και ματιά.

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε τον νέο Μικρό Κεραμεικό στην τέταρτη χρονιά του και να μοιραστούμε μαζί αυτό το πολυδιάστατο πολιτιστικό ταξίδι.

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