4 χρόνια Μικρός Κεραμεικός και συνεχίζει

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Ο σκηνοθέτης Αντώνης Καραγιάννης, από τη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει καλλιτεχνικός σύμβουλος.
Νέα Εποχή, Νέα Πνοή: Το Θέατρο Μικρός Κεραμεικός μπαίνει στην τέταρτη χρονιά λειτουργίας του Ριζικά Ανανεωμένο!
Το Θέατρο Μικρός Κεραμεικός ο ζεστός πολιτιστικός πυρήνας στην καρδιά της Αθήνας (Ευμολπιδών 13, Γκάζι), εισέρχεται δυναμικά στην τέταρτη συνεχή χρονιά λειτουργίας του, έτοιμο να γράψει το πιο συναρπαστικό μέχρι σήμερα κεφάλαιο στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ριζικής ανακαίνισης στους χώρους του, το θέατρό μας εκσυγχρονίστηκε αισθητικά και λειτουργικά, προσφέροντας μια εντελώς νέα εμπειρία τόσο στους θεατές όσο και στους δημιουργούς.
Στο πλαίσιο αυτής της δυναμικής επανεκκίνησης, ο Μικρός Κεραμεικός ενισχύει την καλλιτεχνική του ταυτότητα και ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη από τη Θεσσαλονίκη, Αντώνη Καραγιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του καλλιτεχνικού συμβούλου ρεπερτορίου.
Ο Αντώνης Καραγιάννης είναι σκηνοθέτης. Σπούδασε σκηνοθεσία στο British Film Institute – London UK, χορό στην Ανώτερη Σχολή Χορού «Τερψιχόρη» και υποκριτική στο Θεατρικό Εργαστήρι. Είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή. Είναι τακτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών (Ε.Ε.Σ.) καθώς και της Ένωσης Κινηματογραφιστών. Έχει σκηνοθετήσει, μεταξύ άλλων, δεκάδες παραστάσεις σε πολλές θεατρικές σκηνές, στο Κ.Θ.Β.Ε., σε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και σε ποικίλους εναλλακτικούς χώρους. Έχει σκηνοθετήσει ταινίες μικρού μήκους, ψυχαγωγικές σειρές και ντοκιμαντέρ που προβάλλονται στην κρατική τηλεόραση (ΕΡΤ1-ΕΡΤ2-ΕΡΤ3), στο κανάλι της Βουλής, σε ιδιωτικά κανάλια, καθώς και πολλά video clips. Έχει τιμηθεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (Bienalle) τόσο ως σκηνοθέτης όσο και ως χορογράφος. Τον Αύγουστο του 2026 ολοκλήρωσε τα γυρίσματα ξενόγλωσσης ταινίας μεγάλου μήκους, ενώ ολοκληρώνει σύντομα τρία νέα ντοκιμαντέρ. Διδάσκει υποκριτική θεάτρου, υποκριτική στην κάμερα και σκηνοθεσία, σε Δραματικές Σχολές, θεατρικά εργαστήρια και Σχολές Κινηματογράφου.
Παράλληλα, η τεχνική ομάδα του θεάτρου πλαισιώνεται από νέους εξειδικευμένους τεχνικούς, αναβαθμίζοντας κατακόρυφα τις υποδομές ήχου και φωτισμού των παραγωγών μας.
Για τη θεατρική σεζόν 2026-2027, ο προγραμματισμός του Μικρού Κεραμεικού περιλαμβάνει σπουδαίες συνεργασίες, ανατρεπτικές πρεμιέρες αλλά και αγαπημένες επαναλήψεις που ξεχώρισαν:
ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι τέχνες συνομιλούν, ο Μικρός Κεραμεικός κάνει το επόμενο βήμα και διευρύνει τους ορίζοντές του. Ο ριζικά ανακαινισμένος χώρος μας ανοίγει πλέον επίσημα τις πόρτες του για τη φιλοξενία εκθέσεων ζωγραφικής και παρουσιασέων βιβλίων, μετατρέποντας το φουαγιέ και την αίθουσά μας σε ένα ζωντανό, καθημερινό σταυροδρόμι πολιτισμού και ιδεών.
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Σημαντικό πυλώνα της ταυτότητας του θεάτρου αποτελεί η σταθερήστήριξη των γυναικείων φωνών στην τέχνη. Μετά το φετινό, απόλυτα επιτυχημένο κλείσιμο του μουσικού/θεατρικού αφιερώματος «Η μουσική είναι γυναίκα 2», ο Μικρός Κεραμεικός δεσμεύεται να συνεχίσει με την ίδιαθέρμη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το δυναμικό του άνοιγμα στη γυναικεία δημιουργία, φιλοξενώντας και αναδεικνύοντας έργα, δημιουργούς και ερμηνεύτριες που φωτίζουν τη γυναικεία εμπειρία και ματιά.
Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε τον νέο Μικρό Κεραμεικό στην τέταρτη χρονιά του και να μοιραστούμε μαζί αυτό το πολυδιάστατο πολιτιστικό ταξίδι.
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