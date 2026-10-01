«Πτήση 717» κάθε Τετάρτη και Κυριακή στον Μικρό Κεραμεικό – Πρεμιέρα 14/10

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Μια θεατρική πτήση όπου… ο θεατής μπορεί να γίνει μέρος της ιστορίας!

Ο σκηνοθέτης της επιτυχίας «Ο δολοφόνος είναι… ανάμεσά μας», Ευάγγελος Σαμιώτης, επιστρέφει με ένα ολοκαίνουργιο, ανατρεπτικό και διαδραστικό έργο στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός στο Γκάζι.

Από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, η εταιρεία παραγωγής «ΑΨΙΝΘΙΟΝ Ε.Ε.» παρουσιάζει την «Πτήση 717», μια ανατρεπτική κωμωδία για τον κόσμο του θεάτρου και τους ανθρώπους του, που σατιρίζει με χιούμορ και αυτοσαρκασμό τις αγωνίες, τις φιλοδοξίες, τις εμμονές και τις περίφημες «μεγάλες ιδέες» που γεννιούνται όταν κάποιοι προσπαθούν να κάνουν… τέχνη.

Κάπου εδώ αρχίζουν τα προβλήματα.

Η παράσταση ξεκινά σαν μια απλή θεατρική πρόβα. Μόνο που η πρόβα ξεφεύγει, μια «μεγάλη ιδέα» γεννιέται και ξαφνικά όλοι βρίσκονται μέσα στην ιστορία της «Πτήσης 717».

Από εκεί και πέρα, τίποτα δεν πάει όπως πρέπει. Οι ρόλοι μπερδεύονται και η λογική κάνει αναγκαστική προσγείωση.

Τι ακριβώς είναι η Πτήση 717; Ποιος έχει τον έλεγχο; Και, κυρίως, ποιος αποφασίζει τελικά τι θα συμβεί;

Αυτά καλύτερα να μην τα ξέρει κανείς από πριν.

Και το πιο απρόβλεπτο;

Ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς. Μπορεί να γίνει μέρος της παράστασης, να πάρει ρόλο και να βρεθεί μέσα στην ιστορία.

Συντελεστές:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Ευάγγελος Σαμιώτης

Ερμηνεύουν: Μάνος Πίντζης, Ευάγγελος Σαμιώτης, Αθηνά Βαλκόνη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιπποκράτης Κτιστάκης

Επιμέλεια Κίνησης: Βάλια Παπαλαμπροπούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μαρία Μέμμου

Σχεδιασμός Αφίσας: Μαρία Νίτσιου

Σκηνικά – Κοστούμια: Κλέων Φυσέκης

Φωτογραφίες – Trailer: Ευάγγελος Κάλοου

Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία:Κατερίνα Γρυλλάκη.

Παραγωγή: ΑΨΙΝΘΙΟΝ Ε.Ε. Τεχνικά και Καλλιτεχνικά Δρώμενα

Πληροφορίες Παραστάσεων:

Πρεμιέρα: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων: Κάθε Τετάρτη στις 21:45 και Κυριακή στις 18:00

Διάρκεια: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Χώρος: Θέατρο Μικρός Κεραμεικός (Ευμολπιδών 13, Αθήνα 118 54 Τηλ: 210 3454831)

Email θεάτρου: [email protected]

Τιμές Εισιτηρίων:

Γενική Είσοδος: 16€

Ομαδικά εισιτήρια (άνω των 10 ατόμων): 12€

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/ptisi-717-athina-romi/?lang=el