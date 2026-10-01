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ΥΓΕΙΑ

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01.10.2026 15:43

Σωματείο εργαζομένων Π.Γ.Ν Αττικόν «Αναγέννηση»: «Άκρως επικίνδυνη η κατάσταση στην Ψυχιατρική κλινική του ΠΓΝ Αττικόν λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού»

01.10.2026 15:43
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Σήμα κινδύνου για την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Π.Γ.Ν Αττικόν στέλνει οι εκπρόσωποι του Σωματείου εργαζομένων το σωματείο και ζητούν άμεση συνάντηση με την την Υποδιοικήτρια της 2ης ΥΠΕ για τα θέματα Ψυχικής Υγείας καθώς η λειτουργία της κλινικής πλέον είναι σε οριακή κατάσταση.

Όπως καταγγείλει το Σωματείο εργαζομένων Π.Γ.Ν Αττικόν «Αναγέννηση» η «ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» χαρίστηκε από όλες τις κυβερνήσεις προκλητικά και απλόχερα σε ιδιώτες, ΜΚΟ και ΑΜΚΕ, με καταστροφικά αποτελέσματα. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι εδώ και δύο  χρόνια  από την εφαρμογή του νόμου για την «ολοκλήρωση» της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης έως και σήμερα, η κατάσταση στην Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝ Αττικόν παραμένει απαράδεκτη, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ίδιους τους ασθενείς. 

Η κλινική είναι σε οριακή κατάσταση. Οι ευθύνες του Υπουργείου Υγείας και της αρμόδιας Υποδιοίκησης της 2ης ΥΠΕ για τα θέματα Ψυχικής Υγείας, είναι συγκεκριμένες και δεν μπορούν πλέον να μετατίθενται από τον έναν στον άλλο.

Η σημερινή κατάσταση είναι η εξής:

  • Στην Ψυχιατρική Κλινική υπηρετούν μόλις 9 νοσηλευτές, (8 νοσηλευτές και η Προϊσταμένη). Από αυτούς, 2 είναι διετούς φοίτησης και 7 Τ.Ε.
  • Νοσηλεύονται σταθερά 24 ασθενείς, από τους οποίους κατά μέσο όρο 10-12 ασθενείς νοσηλεύονται με την διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας, δηλαδή ασθενείς με μείζονα ψυχοπαθολογία που συχνά απαιτείται αυξημένη επιτήρηση, διαχείριση κρίσεων και αυξημένη νοσηλευτική φροντίδα.
  • Η κατάσταση στο πρόγραμμα βαρδιών είναι τέτοια που αυτές σε πολλές περιπτώσεις καλύπτονται με έναν μόλις νοσηλευτή και έναν βοηθό θαλάμου στην απογευματινή βάρδια.

Πρόκειται για συνθήκες που δημιουργούν τεράστια πίεση και εξάντληση  στους εργαζόμενους και ταυτόχρονα εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή νοσηλεία και φροντίδα των ασθενών. Την ίδια ώρα 5 νοσηλευτές ανήκουν στην 2η Δ.Υ.Πε -Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ  αλλά απασχολούνται  σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου.

Επιπλέον υπάρχει προσωπικό από την κλινική που απασχολείται σε άλλο τμήμα. Συγκεκριμένα το σωματείο ρωτάει δημόσια: «Ισχύει ότι  10 νοσηλευτές σκανδαλωδώς βρίσκονται στο Ψυχιατρικό Τμήμα Εφήβων του Γ.Ν.Δ.Α «Η Αγία Βαρβάρα» (πρώην Λοιμωδών), το οποίο έχει πλέον συνενωθεί με το ΠΓΝ Αττικόν, και λειτουργεί μόνο με τη μορφή των Εξωτερικών Ιατρείων και Κέντρου Ημέρας αφού η κλινική που έχει εγκαινιαστεί από το 2022 δεν έχει λειτουργήσει ακόμα;».

Επιπλέον το σωματείο τονίζει ότι η Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝ Αττικόν δεν είναι ένας χώρος όπου απλώς «μπαίνουν ασθενείς και βγαίνουν λες και είναι τσουβάλια», αλλά πρόκειται για νοσηλεία ασθενών σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση, με οξέα και σύνθετα προβλήματα που πολλές φορές απαιτούν συνεχή παρουσία και αυξημένη νοσηλευτική φροντίδα.

Άμεσες προσλήψεις

Το σωματείο ζητάει άμεση ενίσχυση της Ψυχιατρικής Κλινικής με μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό, τουλάχιστον 5 επιπλέον νοσηλευτές. Ασφαλής στελέχωση όλων των βαρδιών. Πλήρης Λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος Εφήβων του Γ.Ν.Δ.Α «Η Αγία Βαρβάρα» (πρώην Λοιμωδών) με την πρόσληψη όλου του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.

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