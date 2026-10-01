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01.10.2026 16:52

Paramount-Warner: Ο Ινόν Κράιζ νέος συνδιεύθυνων σύμβουλος της νέας εταιρείας

01.10.2026 16:52
Ynon-Kreiz

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Τον Ινόν Κράιζ ανακοίνωσε ο Ντέιβιντ Έλισον ως συνδιευθύνοντα σύμβουλο της νέας μεγκα εταιρείας που προκύπτει από την συγχώνευση των Paramount Skydance- Warner Bros Discovery

Καθώς η εξαγορά οδεύει ανεμπόδιστα πλέον προς την ολοκλήρωση της, έπειτα και από την έγκριση που έλαβε, από την αρμόδια ομοσπονδιακή περιφερειακή δικαστή, Αρασέλι ΜαρτίνεζΟλγκιν, ο διακανονισμός μεταξύ  Paramount Skydance και των 12 γενικών εισαγγελέων των ΗΠΑ, ο Έλισον επέλεξε των μέχρι προσφάτως  CEO της Mattel για το «τιμόνι» του νέο εταιρικού σχήματος.

Σε δήλωσή της, η Paramount ανέφερε ότι ο Έλισον «αναζητούσε έναν συνεργάτη με την απαραίτητη επιχειρησιακή δυναμική για να συμβάλει στην έλευση μιας νέας εποχής στην ψυχαγωγία — ένα δίδυμο έτοιμο να αξιοποιήσει την αξία τόσο για τη δημιουργική κοινότητα, όσο και για τους μετόχους και το κοινό». ΜαζίΈλισον και  Κράιζ θα εποπτεύουν τις δραστηριότητες της ενοποιημένης εταιρείας, η οποία θα αναφέρεται από κοινού και στους δύο.

Ο Κράιζ θα ενταχθεί επίσης στο διοικητικό συμβούλιο. Νωρίτερα την Τετάρτη, η Mattel ανακοίνωσε ότι ο Κράιζ αποχωρεί από την εταιρεία μετά από οκτώ χρόνια ως διευθύνων σύμβουλος. Ο Κράιζ αναμένεται να αναλάβει δράσει στις 5 Οκτωβρίου και εκτιμάται ότι η συγχώνευση των δύο χολιγουντιανών τίτλων θα ολοκληρωθεί το συντομότερο.

Ο Κράιζ, ως τώρα  πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κατασκευής παιχνιδιών Mattel από το 2018,  διεύρυνε τα διάσημα πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας, όπως τα Hot Wheels, σε ταινίες του Χόλιγουντ. Όλα αυτά αποτελούσαν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του να μεταμορφώσει την εικόνα της Mattel από κατασκευαστή παιχνιδιών σε κολοσσό της ψυχαγωγίας.Το διαμάντι στο στέμμα της φίρμας παιχνιδιών είναι αναμφισβήτητα η ξανθιά, λαμπερή Μπάρμπι.

Αν και η ταινία για τη «Barbie» συζητιόταν εδώ και καιρό, ο Κράιζ δήλωσε στο Bloomberg ότι άρχισε να εστιάζει στην ταινία τρεις εβδομάδες μετά την ένταξή του στην εταιρεία. Η Mattel βρισκόταν σε δύσκολη θέση όταν ο Κράιζ ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου το 2018, έχοντας περάσει από μια σειρά αλλαγών στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών. Ενώ μάρκες όπως η Barbie γνώρισαν μια βραχύβια άνθηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στον Κράιζ πιστώνεται, σύμφωνα με το CNN,  η ανάκαμψη της εταιρείας χάρη στη «Barbie-μανία» του 2023.

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