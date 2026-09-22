PARAMOUNT – WARNER: «Ανοίγει» ο δρόμος για την συγχώνευση – Συμφωνία με τις 12 Πολιτείες και την Ένωση σεναριογράφων

Takeaways by to pontiki AI Η Paramount και η Skydance κατέληξαν σε διακανονισμό με τους γενικούς εισαγγελείς 12 Πολιτειών και την Ένωση Σεναριογράφων για την εξαγορά της Warner Bros Discovery.

Η εταιρεία δεσμεύτηκε να τηρήσει ποσοστώσεις για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και να συστήσει επιτροπή εποπτείας ειδήσεων για τα επόμενα πέντε έτη.

Ο διακανονισμός αποτρέπει την αναγκαστική πώληση περιουσιακών στοιχείων, επιτρέποντας τη δημιουργία ενός τεράστιου τηλεοπτικού και κινηματογραφικού ομίλου με παγκόσμια εμβέλεια.

Η Paramount θα καταβάλλει ετησίως 9,5 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού στην τηλεοπτική παραγωγή και σε κοινοτικούς οργανισμούς τέχνης.

Η συμφωνία τερματίζει τη δικαστική διαμάχη, παρά τις ανησυχίες μερίδας επικριτών για τις επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας στον χώρο του θεάματος.

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Η Paramount/Skydance συμφώνησε σε έναν πολυαναμενόμενο διακανονισμό με τους γενικούς εισαγγελείς 12 Πολιτειών και την Ένωση Σεναριογράφων/Συγγραφέων Αμερικής (WGA), οι οποίοι είχαν καταθέσει νωρίτερα αγωγή μπλοκάροντας την εξαγορά της Warner Bros Discovery έναντι 110 δισ. δολαρίων. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε η ίδια η P/SKY σε κατάθεση της τη Δευτέρα, αναφέρουν αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ.

Ο διακανονισμός σηματοδοτεί μια σημαντική νίκη για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, ο οποίος αγωνίστηκε για μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να οριστικοποιήσει μια συμφωνία που θα συγκέντρωνε δραματικά την εξουσία στις επιχειρήσεις κινηματογράφου, τηλεόρασης, streaming και ειδήσεων του Χόλιγουντ, μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς.

Η Paramount συμφώνησε να τηρήσει προσωρινές ποσοστώσεις– σε βάθος πενταετίας- για ταινίες και να συγκροτήσει μια επιτροπή εποπτείας ειδήσεων, αποφεύγοντας την αναγκαστική πώληση περιουσιακών στοιχείων καλωδιακής τηλεόρασης όπως το CNN και το CBS ή οποιοδήποτε από τα επικερδή κινηματογραφικά franchise της.

Αναλυτικά η Paramount έχει συμφωνήσει να διανέμει στους κινηματογράφους τουλάχιστον 30 ταινίες κάθε χρόνο για δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας και 32 ταινίες ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια.

Κάθε χρόνο, τουλάχιστον τέσσερις από αυτές τις ταινίες πρέπει να είναι ανεξάρτητες και τουλάχιστον το 20% πρέπει να είναι εμπορικές (blockbusters).

Η Paramount πρέπει να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο ταμείο ταινιών στο οποίο θα συνεισφέρει ετησίως.

Για πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η εταιρεία πρέπει να καταβάλλει 9,5 εκατ. δολάρια ετησίως για την κατάρτιση και την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού στον τομέα της τηλεοπτικής παραγωγής και των κοινοτικών οργανισμών τέχνης.

Η συμφωνία ενθουσίασε τους μετόχους της Warner Bros, αλλά προκάλεσε κριτική από τους αντιπάλους της συγχώνευσης, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα πλήξει τις θέσεις εργασίας στο Χόλιγουντ. Οι μετοχές της Paramount έχασαν τα πρόσφατα κέρδη τους τη Δευτέρα, ενώ η Warner Bros Discovery, είδε τη μετοχή της στο άνοιγμα της κεφαλαιαγοράς να σημειώνει άνοδο άνω του 10%.

Ο διακανονισμός ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ίσως του μεγαλύτερου τηλεοπτικού και κινηματογραφικού κολοσσού στον κόσμο και τερματίζει μια από τις πιο δαπανηρές, παρατεταμένες και δραματικές διαμάχες συγχωνεύσεων στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, ο οποίος ηγήθηκε της αγωγής των πολιτειών, δήλωσε ότι ο διακανονισμός «δεν αποτελεί ψήφο υποστήριξης για αυτήν τη συγχώνευση», αλλά είπε ότι είναι πάντα πρόθυμος να προσέλθει στο τραπέζι για «ειλικρινείς, καλόπιστες διαπραγματεύσεις».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, ο οποίος απειλούσε εδώ και εβδομάδες να εγκαταλείψει την Καλιφόρνια σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί διακανονισμός, δήλωσε: «Είμαστε ευγνώμονες στον Γενικό Εισαγγελέα Μπόντα και τους συναδέλφους του Γενικούς Εισαγγελείς, καθώς και στην WGA, για την καλή τους πίστη στην εξεύρεση μιας οδού προς μια επίλυση που εξυπηρετεί όλα τα μέρη, και στον Κυβερνήτη Νιούσομ για την υποστήριξή του σε όλη αυτή τη διαδικασία».

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η αυτοκρατορία του θα περιλαμβάνει δύο μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο (Paramount Pictures και Warner Bros.), δύο παγκόσμιες υπηρεσίες streaming (Paramount+ και HBO Max) και δύο μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα (CNN και CBS).

Θα δημιουργήσει επίσης ένα μεγαθήριο στην καλωδιακή τηλεόραση συνδυάζοντας τα κανάλια Viacom της Paramount, συμπεριλαμβανομένων των MTV, VH1 και Comedy Central, με τα καλωδιακά δίκτυα της WBD, όπως τα TBS, TNT, Food Network, Discovery, CNN και άλλα.

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