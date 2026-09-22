Η νίκη του AfD στη Γερμανία φουσκώνει τα μυαλά της ελληνικής Ακροδεξιάς

Takeaways by to pontiki AI Η εκλογική νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία ενισχύει τις ελληνικές ακροδεξιές δυνάμεις, οι οποίες βλέπουν στο αποτέλεσμα αυτό την αποδοχή των θέσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου παρουσίασε τη νίκη του AfD ως επιβεβαίωση της δικής της πολιτικής ατζέντας, παρά τις αντιφάσεις που προκύπτουν από τις προσωπικές επιλογές της ηγεσίας του γερμανικού κόμματος.

Τα δημοσκοπικά ποσοστά των κομμάτων στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας παραμένουν περιορισμένα, παρά τις προσπάθειες των πολιτικών αρχηγών να εκμεταλλευτούν την τρέχουσα πολιτική συγκυρία.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε τη στήριξή του σε νέο πολιτικό σχήμα, επιδιώκοντας την επιστροφή του στην εκλογική διαδικασία παρά τη δικαστική του καταδίκη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Οι ακροδεξιές δυνάμεις ανταγωνίζονται για την προσέλκυση του ίδιου αντισυστημικού ακροατηρίου, χρησιμοποιώντας έντονη ρητορική για θέματα όπως το μεταναστευτικό και η εγκληματικότητα προκειμένου να κερδίσουν εκλογική δυναμική.

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Η νέα εκλογική νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) λειτουργεί ήδη ως πολιτικό καύσιμο για τις δυνάμεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και για την Ακροδεξιά, η οποία βλέπει στο γερμανικό παράδειγμα την αποδοχή των ιδεών της σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την κανονικοποίηση ακραίων απόψεων που τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονταν στο περιθώριο της πολιτικής συζήτησης. Το μεταναστευτικό, η εγκληματικότητα, η «woke» ατζέντα και τα δικαιώματα μπαίνουν όλα στο ίδιο τσουβάλι, με την ελληνική Ακροδεξιά να μιλά για επιστροφή στη «λογική» και στη δική της «κανονικότητα».

Το αποτέλεσμα του AfD αντιμετωπίζεται από κόμματα και πρόσωπα της σκληρής Δεξιάς και της Ακροδεξιάς περίπου ως προάγγελος της δικής τους εκλογικής απογείωσης. Πρώτη έσπευσε να επενδύσει πολιτικά στη γερμανική κάλπη η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής παρουσίασε την άνοδο του AfD ως ευρωπαϊκή επιβεβαίωση των θέσεων που εκφράζει και η ίδια. Χαρακτήρισε τη νίκη του «επιστροφή στη λογική», υποστηρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οφείλουν να δίνουν προτεραιότητα στον «εκάστοτε γηγενή πληθυσμό». Μίλησε για νίκη των «πατριωτικών δυνάμεων» απέναντι στην «αποτυχημένη δικαιωματιστική ατζέντα των Βρυξελλών» και εμφάνισε τη δική της πολιτική πρόταση ως ελληνικό τμήμα ενός ευρωπαϊκού δεξιού πατριωτικού κύματος.

Μάλιστα, η νίκη της Ακροδεξιάς οδήγησε την κ. Λατινοπούλου να επαναφέρει το αγαπημένο της θέμα, λέγοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι η πιο «woke» κυβέρνηση επειδή ψήφισε την ισότητα στον γάμο. Λησμόνησε, ωστόσο, ότι η συμπρόεδρος του AfD, Άλις Βάιντελ, δήλωσε πρόσφατα πως είναι παντρεμένη με μια γυναίκα την οποία γνωρίζει εδώ και είκοσι χρόνια και με την οποία έχουν μαζί δύο παιδιά.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και η παρέμβαση Κασιδιάρη

Σε κάθε περίπτωση, η εκλογική αριθμητική στην Ελλάδα δεν δικαιολογεί, προς το παρόν, ακροδεξιούς πανηγυρισμούς. Η δημοσκόπηση της ALCO δίνει, στην πρόθεση ψήφου, 2,2% στη Φωνή Λογικής, 6,4% στην Ελληνική Λύση, 0,7% στους Σπαρτιάτες και 1,3% στη Νίκη. Παρόμοια ποσοστά καταγράφει και η δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το The Opinion: 3,4% για τη Φωνή Λογικής, 5,7% για την Ελληνική Λύση και 1,8% για τους Σπαρτιάτες.

Καμπανάκι, όμως, έρχεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή ανακοίνωσε ότι στηρίζει τη «Συμμαχία Ελλήνων», ένα σχήμα που, όπως είπε, ιδρύθηκε το 2025 και διαθέτει ήδη κοινοβουλευτική παρουσία. Υποστήριξε ότι το κόμμα «δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές» και παρουσίασε την κάθοδό του περίπου ως δεδομένη, δίνοντας ραντεβού για την ημέρα που ο Άρειος Πάγος θα ανακηρύξει τα κόμματα και τους υποψηφίους των επόμενων εκλογών.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, στη δημοσκόπηση της Palmos Analysis, 8% απαντά πως «σίγουρα» θα ψήφιζε ένα υποθετικό κόμμα Κασιδιάρη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά είναι 4%. Η διαφορά αυτή ενδέχεται να δείχνει ότι ένα τμήμα του αντισυστημικού ακροατηρίου στρέφεται ακόμη πιο δεξιά, χωρίς όμως να τεκμηριώνει από μόνη της μετακίνηση ψηφοφόρων από τον έναν πολιτικό χώρο στον άλλον.

Η γερμανική κάλπη, συνεπώς, φουσκώνει προς το παρόν τα μυαλά της ελληνικής Ακροδεξιάς, αλλά όχι κατ’ ανάγκη και τα ποσοστά της. Η κ. Λατινοπούλου διεκδικεί την ευρωπαϊκή σφραγίδα για τις απόψεις της, ο Κασιδιάρης αναζητεί νομικό διάδρομο επιστροφής και οι υπόλοιπες δυνάμεις ανταγωνίζονται για το ποιος θα κερδίσει περισσότερους ψηφοφόρους από την ίδια δεξαμενή, καταφεύγοντας σε ολοένα μεγαλύτερες υπερβολές

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