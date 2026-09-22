FT: Πώς ρωσική εταιρία πέρασε σχεδόν 7 δισ. δολάρια σε τράπεζες παρά τις κυρώσεις – Πλαστά έγγραφα, «βιτρίνες» και… γνωστά ονόματα

Takeaways by to pontiki AI Η εταιρεία fintech A7 χρησιμοποίησε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-βιτρινών και πλαστών παραστατικών για να διοχετεύσει περισσότερα από 6,9 δισ. δολάρια στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η δραστηριότητα αυτή επέτρεψε την παράκαμψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ακόμη και αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού για ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα, όπως η Standard Chartered, η Citigroup και η JPMorgan Chase, διαχειρίστηκαν συναλλαγές που συνδέονταν με τον μηχανισμό της A7.

Οι εμπλεκόμενες τράπεζες δήλωσαν ότι διαθέτουν ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος, ενώ πολλές από αυτές επιβεβαίωσαν ότι έχουν κλείσει τους επίμαχους λογαριασμούς μετά τον εντοπισμό των παρατυπιών.

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Ένα πολύπλοκο σύστημα εταιρειών-βιτρινών, πλαστών παραστατικών και παραποιημένων στοιχείων φέρεται να επέτρεψε στη ρωσική fintech A7 να διοχετεύσει περισσότερα από 6,9 δισ. δολάρια μέσω του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times. Η έρευνά τους, η οποία βασίστηκε σε εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας, συνδέει συναλλαγές με μεγάλες διεθνείς τράπεζες, ενώ στα αρχεία εμφανίζονται ακόμη και αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού και προμήθειες για ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η έρευνα των Financial Times και το δίκτυο της A7

Σύμφωνα με την έρευνα της βρετανικής εφημερίδας, η εταιρεία φέρεται να δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-βιτρινών και να αξιοποίησε μια διαδικασία πλαστογράφησης εγγράφων βιομηχανικής κλίμακας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.

Μέσω αυτού του μηχανισμού, σύμφωνα με τους FT, διακινήθηκαν περισσότερα από 6,9 δισ. δολάρια.

Στις τράπεζες που φέρεται να διαχειρίστηκαν συναλλαγές οι οποίες συνδέονταν με την A7 περιλαμβάνονται η Standard Chartered, η Citigroup, η JPMorgan Chase, η Deutsche Bank, η DBS της Σιγκαπούρης και η First Abu Dhabi Bank, η μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μέρος των συναλλαγών που εντοπίστηκαν στα αρχεία αφορούσε, σύμφωνα με τους Financial Times, ιδιαίτερα ευαίσθητα προϊόντα που σχετίζονται με τον πόλεμο, μεταξύ των οποίων στρατιωτικός εξοπλισμός, αλλά και αγορές για λογαριασμό ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι Financial Times αναφέρουν ότι η Standard Chartered, η Citigroup και άλλες διεθνείς τράπεζες διαχειρίστηκαν δισεκατομμύρια δολάρια που προέρχονταν από την υποστηριζόμενη από το Κρεμλίνο fintech, η οποία, σύμφωνα με την εφημερίδα, κατάφερε να διεισδύσει στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω ενός τεράστιου μηχανισμού πλαστογράφησης εγγράφων.

FT Exclusive: Standard Chartered, Citigroup and other international banks handled billions of dollars from a Kremlin-backed fintech company that tricked its way into the global financial system using a vast document forgery operation. https://t.co/gcH0W7gkB0 pic.twitter.com/0CB2DjIPaB — Financial Times (@FT) September 21, 2026

Από τον αποκλεισμό από το Swift στην A7

Η A7 εμφανίστηκε στη Ρωσία ως ένα νέο χρηματοοικονομικό εργαλείο για τη διεκπεραίωση διεθνών πληρωμών μετά τον αποκλεισμό ρωσικών τραπεζών από το σύστημα Swift, στον απόηχο της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία που εξέτασαν οι Financial Times είναι, ωστόσο, διαφορετική από εκείνη μιας εταιρείας που βασίστηκε αποκλειστικά σε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις.

Κατά την έρευνα, η A7 φέρεται να χρησιμοποίησε πρακτικές που παραπέμπουν σε παραδοσιακούς μηχανισμούς ξεπλύματος χρήματος: εταιρείες-βιτρίνες, πλαστά παραστατικά και παραπλανητικές περιγραφές σχετικά με το πραγματικό αντικείμενο των συναλλαγών.

Η εταιρεία ιδρύθηκε αρχικά στη Ρωσία και στο Κιργιστάν από τον Μολδαβό ολιγάρχη Ιλάν Σορ, με την υποστήριξη της Promsvyazbank (PSB), κρατικής ρωσικής τράπεζας που διατηρεί στενούς δεσμούς με την αμυντική βιομηχανία.

Τον Ιούλιο, ο Σορ είχε δηλώσει στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο Tass: «Δίνουμε στις εταιρείες και στις χώρες ελευθερία, επειδή το σύστημά μας είναι ανθεκτικό στις κυρώσεις».

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, έχει παρουσιάσει την A7 ως τον βασικό πάροχο διασυνοριακών πληρωμών της Ρωσίας για τις εισαγωγές.

Πόσα χρήματα πέρασαν από τις διεθνείς τράπεζες

Τα αρχεία που εξέτασαν οι Financial Times καταγράφουν σημαντικές ροές χρημάτων προς λογαριασμούς και πελάτες μεγάλων διεθνών τραπεζών.

Συγκεκριμένα:

Λογαριασμοί της Standard Chartered στο Χονγκ Κονγκ έλαβαν περίπου 1,1 δισ. δολάρια από οντότητες που συνδέονται με την A7, από τα τέλη του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025.

από οντότητες που συνδέονται με την A7, από τα τέλη του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025. Πελάτες της DBS στο Χονγκ Κονγκ έλαβαν περίπου 273 εκατ. δολάρια .

. Πελάτες της Citigroup έλαβαν περίπου 74 εκατ. δολάρια .

. Πελάτες της Deutsche Bank στην Ευρώπη έλαβαν περίπου 18 εκατ. δολάρια.

Την ίδια περίοδο, η A7 άνοιξε λογαριασμούς στη First Abu Dhabi Bank για 17 διαφορετικές εταιρείες. Μέσω αυτών πραγματοποιήθηκαν εξερχόμενες πληρωμές συνολικού ύψους άνω των 1,8 δισ. δολαρίων.

Η A7 χρησιμοποίησε επίσης λογαριασμούς στη JPMorgan Chase και στην DBS.

Περίπου 100 εταιρείες-βιτρίνες

Το υλικό που διέρρευσε και εξετάστηκε από τους FT δείχνει την έκταση του εταιρικού δικτύου που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τις συναλλαγές.

Η έρευνα εντόπισε περίπου 100 εταιρείες-βιτρίνες οι οποίες πραγματοποίησαν πληρωμές κατά την περίοδο που καλύπτεται από τα διαρρεύσαντα στοιχεία.

Παράλληλα, στα έγγραφα γίνεται αναφορά σε τουλάχιστον άλλες 100 παρόμοιες οντότητες. Μεταξύ αυτών καταγράφονται:

61 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

87 στο Χονγκ Κονγκ

16 στο Κιργιστάν

14 στην Ινδονησία

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι συγκεκριμένες εταιρείες χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία πλαστών εγγράφων, έτσι ώστε προϊόντα και συναλλαγές να εμφανίζονται με διαφορετική φύση από την πραγματική.

Χιλιάδες εταιρικές σφραγίδες και αλλαγές στους τελωνειακούς κωδικούς

Η A7 φέρεται να είχε στη διάθεσή της χιλιάδες εταιρικές σφραγίδες. Ορισμένες ήταν πλαστές, ενώ άλλες είχαν αντιγραφεί από αυθεντικά εταιρικά έγγραφα, χωρίς οι πραγματικές εταιρείες να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνταν.

Παράλληλα, υπάλληλοι της A7 φέρεται να καθοδηγούσαν εταιρείες ως προς τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να περιγράφουν τα προϊόντα τους, ώστε οι σχετικές συναλλαγές να μην ενεργοποιούν τους μηχανισμούς ελέγχου για κυρώσεις.

Τα έγγραφα δείχνουν, για παράδειγμα, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι τελωνειακοί κωδικοί προϊόντων που υπόκεινταν σε κυρώσεις αντικαθίσταντο από άλλους, παρόμοιους κωδικούς που δεν βρίσκονταν στις λίστες απαγορεύσεων.

Η υπόθεση με τις 500 διόπτρες νυχτερινής όρασης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε συνομιλία εργαζομένων της A7 σχετικά με τραπεζικό έλεγχο μιας πληρωμής τον Φεβρουάριο του 2025.

Η πραγματική συναλλαγή, σύμφωνα με τα αρχεία, αφορούσε την αγορά 500 διοπτρών νυχτερινής όρασης, συνολικής αξίας περίπου 510.000 δολαρίων, για Ρώσο πελάτη.

Οι υπάλληλοι της εταιρείας είχαν ήδη ετοιμάσει πλαστά έγγραφα στα οποία το προϊόν εμφανιζόταν ως «ενισχυμένο γυαλί». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξέτασαν ακόμη και το ενδεχόμενο να το περιγράψουν ως «υποδήματα».

Τελικά αποφάσισαν να μην αλλάξουν ξανά την περιγραφή και να διατηρήσουν το «ενισχυμένο γυαλί», προκειμένου να μη δημιουργηθούν πρόσθετες υποψίες.

Προσπάθεια να εξαφανιστεί κάθε «ρωσικό ίχνος»

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η A7 επιδίωκε παράλληλα να απομακρύνει από τα παραστατικά οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να παραπέμπει στη Ρωσία.

Στο πλαίσιο αυτό φέρεται να τροποποιούσε στοιχεία που αφορούσαν τους αγοραστές, την περιγραφή των προϊόντων και τις παραδόσεις.

Η διαδικασία έφθανε, σύμφωνα με την έρευνα, ακόμη και στην αφαίρεση γραμμάτων του κυριλλικού αλφαβήτου από τα σχετικά έγγραφα.

Από το Κιργιστάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Στα πρώτα στάδια του δικτύου, μεγάλο μέρος των συναλλαγών της A7 φέρεται να περνούσε μέσω τριών τραπεζών του Κιργιστάν: της Eldik, της Aiyl και της Eurasian Savings Bank.

Τον Φεβρουάριο του 2025, σύμφωνα με τα αρχεία, η Standard Chartered εξέφρασε ανησυχίες για τις συγκεκριμένες κινήσεις και στη συνέχεια έκλεισαν λογαριασμοί που συνδέονταν με την A7.

Μετά την εξέλιξη αυτή, μεγάλο μέρος της δραστηριότητας φέρεται να μεταφέρθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη φάση είχε η First Abu Dhabi Bank. Εταιρείες που συνδέονταν με την A7 πραγματοποίησαν μέσω της τράπεζας εξερχόμενες πληρωμές περίπου 1,3 δισ. δολαρίων, καθώς και συναλλαγές μεταξύ τους ύψους περίπου 500 εκατ. δολαρίων.

Τι απάντησαν οι τράπεζες

Η First Abu Dhabi Bank ανέφερε στους Financial Times ότι δεν σχολιάζει συγκεκριμένες υποθέσεις. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι προχωρά στα κατάλληλα μέτρα όταν διαπιστώνει πιθανές παραβιάσεις.

Η τράπεζα επιβεβαίωσε επίσης ότι όλοι οι λογαριασμοί που συνδέθηκαν με την A7 έχουν ήδη εντοπιστεί και κλείσει.

Η DBS δήλωσε ότι δεν διατηρούσε άμεση σχέση με την A7. Επιβεβαίωσε, πάντως, ότι λογαριασμός μιας εταιρείας που εντοπίστηκε από τους Financial Times ελέγχθηκε και ότι πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες.

Οι Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan και Deutsche Bank επισήμαναν ότι διαθέτουν ισχυρούς μηχανισμούς και διαδικασίες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, χωρίς να σχολιάσουν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Η A7, όπως και οι τράπεζες του Κιργιστάν που κατονομάζονται στην έρευνα, δεν απάντησαν στα αιτήματα των Financial Times για σχολιασμό.

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