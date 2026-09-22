Θερμή συνάντηση Μαμντάνι-Τραμπ στη Νέα Υόρκη – «Ελπίζω να γίνεις σπουδαίος» είπε στον δήμαρχο

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι στο Gracie Mansion πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι δύο πολιτικοί συζήτησαν ένα πιθανό οικιστικό έργο στο Κουίνς και τρόπους ενίσχυσης της προσιτής κατοικίας για την εργατική τάξη της πόλης.

Παρά τις σημαντικές πολιτικές τους διαφορές, οι δύο άνδρες διατήρησαν θερμό κλίμα κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι θα συνεχίσει τον διάλογο με τον πρόεδρο για να προσφέρει ανακούφιση στους κατοίκους της Νέας Υόρκης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τους περιορισμούς που έχει επιβάλει σε ορισμένα ειδησεογραφικά μέσα, χαρακτηρίζοντας την κάλυψή τους μεροληπτική.

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Mια απροσδόκητα θερμή συνάντηση είχε με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησε τον Ζοχράν Μαμντάνι στο Gracie Mansion.

Ο Τραμπ αναπόλησε τις προηγούμενες επισκέψεις του στην επίσημη κατοικία των δημάρχων της πόλης και θυμήθηκε «σπουδαίους και κάποιους όχι και τόσο σπουδαίους» ηγέτες της Νέας Υόρκης.

«Ελπίζω να γίνεις ένας σπουδαίος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, δίνοντας στον Μαμντάνι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη. «Και έχεις κάνει ένα καλό ξεκίνημα», επισήμανε.

Η συνάντηση των δύο πολιτικών «εχθρών» ήταν θερμή, καθώς προσπαθούν, παρά τις μεγάλες διαφορές τους, να βρουν κοινό έδαφος για να βοηθήσουν την πόλη που και οι δύο αγαπούν, αναφέρει το Associated Press.

Με δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο να καταφθάνουν στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Τραμπ σχολίασε, έχοντας στο πλευρό του τον δήμαρχο: «Έχω πολλές συναντήσεις αυτή τη στιγμή, πολύ σημαντικές συναντήσεις με ηγέτες διαφόρων χωρών, αλλά αυτό είναι για μένα σαν μια μικρή επιστροφή στις ρίζες. Έχουμε κάνει τόσα πολλά πράγματα από αυτό το όμορφο σπίτι ή κτίριο που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου».

Ο Τραμπ και ο Μαμντάνι δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι συζήτησαν ένα πιθανό οικιστικό έργο στον δήμο του Κουίνς, καθώς και τρόπους για να καταστεί η Νέα Υόρκη πιο προσιτή για την εργατική τάξη.

Οι δυο τους έχουν συναντηθεί τουλάχιστον δύο φορές στο παρελθόν και φαίνεται να διατηρούν κάποιο επίπεδο επαφής, αν και ο δήμαρχος παρέμεινε σιωπηλός σχετικά με τις τρέχουσες συνομιλίες με τον πρόεδρο.

Όπως έκαναν και μετά την πρώτη τους συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ και ο Μαμντάνι αναγνώρισαν τις πολιτικές και προγραμματικές τους διαφορές.

Ο Μαμντάνι ρωτήθηκε για την απόφαση του Τραμπ να αποκλείσει ορισμένα ειδησεογραφικά μέσα από τον Λευκό Οίκο, με τον δήμαρχο να δηλώνει ότι είναι σημαντικά αυτά τα δίκτυα, καθώς και άλλα, που ήταν παρόντα στην εκδήλωση στο Gracie Mansion. Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τους περιορισμούς που επέβαλε στα ειδησεογραφικά μέσα, των οποίων την κάλυψη χαρακτήρισε «μεροληπτική».

«Είναι ενδιαφέρον, γιατί είπαν ότι θα με μποϊκοτάρουν. Όμως, ποτέ δεν με μποϊκοτάρουν», είπε ο Τραμπ, πριν προσθέσει: «Πιστεύω ότι αυτά τα μέσα ενημέρωσης έχουν την υποχρέωση να είναι αμερόληπτα».

Αφού έφυγε ο Τραμπ, ο Μαμντάνι επέστρεψε στον κήπο για να απαντήσει σε μερικές ακόμη ερωτήσεις, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος έχουν έντονες διαφωνίες, αλλά ότι η σχέση τους ωστόσο αντέχει.

«Θα συνεχίσω να έχω συνομιλίες με τον πρόεδρο και, ειλικρινά, με οποιονδήποτε μπορεί να προσφέρει ανακούφιση στους κατοίκους αυτής της πόλης», τόνισε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

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