«Βόμβες» Ντόρας κατά υπουργών: Βλέπω αλαζονεία σε κάποιους – Έχουν κουράσει, πρέπει να ξεκαβαλικέψουν

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Βολές κατά υπουργών της κυβέρνησης, τους οποίους όμως δεν κατονόμασε, έριξε το πρωί της Τρίτης (22/9) η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, σχολίασε ότι βλέπει αλαζονεία από κάποια μέλη του κυβερνητικού σχήματος, προτρέποντάς τα να «ξεκαβαλικέψουν». Μάλιστα, όπως ανέφερε, «αυτά τα φαινόμενα θα πρέπει να κοπούν άμεσα».

«Μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, αλλά δεν έχουμε εναλλακτική», υποστήριξε η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Υπήρχε, μέχρι το 2010 μία εναλλαγή ΠΑΣΟΚ – Νέας Δημοκρατίας, που διασφάλιζε μια αλληλουχία, παρέδιδες το υπουργείο σε έναν άνθρωπο που ήξερες ότι λίγο-πολύ γνωρίζει το αντικείμενο», πρόσθεσε.

Εκτίμησε ότι ακολούθησε ένας πολυκερματισμός, που δεν είναι μόνο δικός μας, συμβαίνει και στην Ευρώπη και ο οποίος βγάζει μια γενικότερη γκρίνια, άρνηση. «Αυτός δεν μ’ αρέσει», είπε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Όμως, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει», τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη, υπογραμμίζοντας ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, η ύπαρξη σταθερής κυβέρνησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

«Αυτή τη στιγμή με την τρομερή ανασφάλεια και αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, το να έχεις σταθερή κυβέρνηση είναι το παν», είπε, προσθέτοντας ότι «τα πάντα είναι πολιτικά σε αυτή τη ζωή» και πως έχει ιδιαίτερη σημασία ποιος καλείται να διαχειριστεί το μέλλον της χώρας.

Όπως ανέφερε, εφόσον υπήρχε μια διαφορετική αξιόπιστη πολιτική πρόταση ή ένας άλλος πολιτικός αρχηγός που θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική, τότε τα δεδομένα θα ήταν διαφορετικά.

«Εάν υπήρχε εναλλακτική πρόταση, εάν υπήρχε ένας άλλος, θα το βλέπαμε, ωστόσο η σύγκριση θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, που μας λέει ότι θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ».

Η ίδια υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί πως, στη συγκεκριμένη συγκυρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχειρίζεται καλύτερα την κατάσταση σε σχέση με τους δύο συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς.

«Εμείς ειλικρινά πιστεύουμε ότι σ’ αυτή τη φάση ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά απ’ τους άλλους δύο», ανέφερε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο πρωθυπουργός έχει «πολλά ελαττώματα». Ένα από αυτά, όπως είπε, είναι ότι «εννοεί αυτά που λέει».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε παροχές που υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

«Η αντιπολίτευση του ζητάει να τα δώσει όλα, να ανοίξει το πορτοφόλι και να δώσει παραπάνω από όσα μπορεί η χώρα να αντέξει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή της, ζητείται από την κυβέρνηση να αναλάβει κινδύνους για τη χώρα.

«Καρφιά» και από Καιρίδη

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 FM.

«Το πρόβλημά της ΝΔ είναι ο κακός μας εαυτός και η αλαζονεία. Με αυτό το χάλι στην αντιπολίτευση, μετά από 7 χρόνια με το να είσαι 15 μονάδες μπροστά… Εδώ δείχνουν μικρομεγαλισμούς και αλαζονείες κόμματα του 4% και του 5% όμως δεν επιτρέπονται. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην πολιτική από την αλαζονεία και τον ελιτισμό. Ο κόσμος έχει προβλήματα, με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε, όσοι “καβαλικεύουν” να ‘ξεκαβαλικεύσουν” και να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά», δήλωσε.

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