Μητσοτάκης από Καλιφόρνια: «Δεν θέλω η Ελλάδα να είναι γνωστή απλώς ως ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός»

Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, τονίζοντας την ανάγκη επικέντρωσης των εκλογών στο μέλλον και στην προστασία της οικονομικής προόδου.

Υπογράμμισε ότι η χώρα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και μειώνει το δημόσιο χρέος της με γρήγορους ρυθμούς.

Ο ίδιος επιδιώκει η Ελλάδα να καταστεί μια καινοτόμος και εξωστρεφής χώρα, η οποία θα προσελκύει επενδύσεις και θα εξάγει τεχνογνωσία διεθνώς.

Παράλληλα, κάλεσε τους Έλληνες του εξωτερικού να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής ζωής της χώρας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι επερχόμενες εκλογές και οι προοπτικές αλλά και οι προκλήσεις για την Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere» στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν. Καθώς μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας, προσπαθώ να περιγράψω το όραμά μου για την Ελλάδα του 2030 διότι τότε θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους». Προσέθεσε ότι «θέλω να μιλήσουμε για το μέλλον, αλλά και να υπενθυμίζω ότι όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη» επισημαίνοντας ότι «στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία».

«Αν, για παράδειγμα, μια κυβέρνηση αποφάσιζε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αντιδράσουν οι αγορές ομολόγων» είπε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «θεωρώ υποχρέωσή μου να υπενθυμίζω ότι έχουμε περάσει μια πολύ δύσκολη διαδρομή, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο και πρέπει να προστατεύσουμε όσα έχουμε πετύχει. Όμως, τελικά, κάθε εκλογή είναι – και πρέπει να είναι – μια συζήτηση για το μέλλον. Και πιστεύω ότι έχουμε παρουσιάσει ένα αναλυτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο για το πού θέλουμε να βρίσκεται η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια».

Όπως τόνισε «κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι δύσκολη, ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι ήδη αρκετό καιρό στην εξουσία. Πρέπει να πείσεις τους πολίτες ότι εξακολουθείς να διαθέτεις την ενέργεια, τη διάθεση, τις ιδέες και την εμπειρία – και η εμπειρία έχει σημασία – για να συνεχίσεις να πηγαίνεις τη χώρα μπροστά. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να το κάνω μέχρι τις επόμενες εκλογές», ενώ υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον με τον τρόπο που αντιμετωπιζόταν στα χρόνια της κρίσης. Σήμερα η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ παράλληλα μειώνουμε το δημόσιο χρέος μας με πολύ γρήγορους ρυθμούς».

Επιστρέφοντας στο όραμά του για τη χώρα, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «δεν θέλω η Ελλάδα να είναι γνωστή απλώς ως ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Ναι, φιλοδοξία μου είναι να γίνει η Ελλάδα ο νούμερο ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο και πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το πετύχουμε. Θέλω όμως η Ελλάδα να είναι επίσης γνωστή ως μια καινοτόμος και εξωστρεφής χώρα, ικανή να προσελκύει ξένες επενδύσεις αλλά και να εξάγει τεχνογνωσία στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Και θεωρώ ότι υπάρχουν ήδη πολύ θετικές ενδείξεις ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Ειδικό κεφάλαιο της ομιλίας του αφιέρωσε, δε, στους απόδημους Έλληνες και «όλους όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα» λέγοντας «παρακαλώ, εγγραφείτε και ψηφίστε. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να επιστρέψετε στην Ελλάδα για να συμμετάσχετε στις εκλογές. Υπάρχουν πλέον δυνατότητες που διευκολύνουν τη συμμετοχή των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της επιστολικής ψήφου όπου αυτή προβλέπεται. Θέλουμε να συμμετέχετε στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Και το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι όσοι ζουν στο εξωτερικό και βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από την καθημερινή, μικροπολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα μπορούν ορισμένες φορές να βλέπουν με μεγαλύτερη καθαρότητα όσα συμβαίνουν στη χώρα. Και μπορούν να μας προσφέρουν πολύτιμες ιδέες και παρατηρήσεις».

Διαβάστε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ: «Νεύρα» με Τσίπρα, πάσης φύσης ανοίγματα σε «πρώην» και στο βάθος θετική ατζέντα

Τσίπρας: Πλαφόν στα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης – Έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων

Πώς ο Κασιδιάρης αυξάνει την πίεση από τα δεξιά στη ΝΔ και αλλάζει τις ισορροπίες στη Βουλή