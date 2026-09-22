Μπριζίτ Μπαρντό: Σχεδόν 1 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία για προσωπικά της αντικείμενα – Η οργή του τελευταίου συζύγου της

Takeaways by to pontiki AI Η δημοπρασία 185 προσωπικών αντικειμένων της Μπριζίτ Μπαρντό στο Παρίσι συγκέντρωσε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ την αρχική εκτίμηση των 50.000 ευρώ.

Τα έσοδα από την πώληση αντικειμένων, όπως έπιπλα, ρούχα και προσωπικά είδη της ηθοποιού, θα διατεθούν στο Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό για την προστασία των ζώων και στον γιο της.

Ο τελευταίος σύζυγος της ηθοποιού, Μπερνάρ ντ' Ορμάλ, που είναι εκτός της διαθήκης της, χαρακτήρισε τη δημοπρασία ασέβεια προς τη μνήμη της, παρά το γεγονός ότι η απόφαση είχε εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος.

Το ίδρυμα απέρριψε την κριτική του, τονίζοντας ότι ο ίδιος είχε συμμετάσχει στη λήψη της απόφασης κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

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Σχεδόν 20 φορές πάνω από την αρχική εκτίμηση έφτασαν οι εισπράξεις από τη δημοπρασία 185 προσωπικών αντικειμένων της θρυλικής Γαλλίδας ηθοποιού Μπριζίτ Μπαρντό στο Παρίσι.

Προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό πωλήθηκαν τη Δευτέρα έναντι σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του τέταρτου και τελευταίου συζύγου της, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ.

Η συλλογή περιλάμβανε 185 αντικείμενα, από ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου και νυχτικά μέχρι σερβίτσια και έπιπλα από τη La Madrague και τη La Garrigue, τα σπίτια της στο Σεν Τροπέ και το Παρίσι.

Η Μπαρντό πέθανε τον περασμένο Δεκέμβριο σε ηλικία 91 ετών. Όπως έγινε γνωστό, ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, με τον οποίο ήταν μαζί για περίπου 30 χρόνια, δεν κληρονόμησε περιουσία της και πλέον ζει σε κοινωνική κατοικία.

Από εκτίμηση 50.000 ευρώ, σχεδόν στο 1 εκατ.

Περίπου 3.000 ενδιαφερόμενοι από τη Γαλλία και το εξωτερικό είχαν εγγραφεί στη δημοπρασία, η συνολική αξία της οποίας είχε αρχικά εκτιμηθεί σε περίπου 50.000 ευρώ.

Ο δημοπράτης Αλεξάντρ Μιγιόν χαρακτήρισε την Μπαρντό «αξιοθαύμαστη αλχημίστρια», καθώς τα αντικείμενά της απέφεραν ποσό πολλαπλάσιο των εκτιμήσεων, σύμφωνα με την Daily Mail.

Μεταξύ των πωλήσεων που ξεχώρισαν:

Δύο περιλαίμια σκύλων, με ταυτότητα που έφερε το όνομα της Μπαρντό και το τηλέφωνο της La Madrague, είχαν εκτιμηθεί στα 30 ευρώ, αλλά πωλήθηκαν για 9.400 ευρώ σε Ρώσο αγοραστή.

Photo: Millon / Gazette Drouot

Μία αυτοπροσωπογραφία της έφτασε σχεδόν τις 40.000 ευρώ.

Photo: Millon / Gazette Drouot

Η γραφομηχανή με την οποία έγραψε την αυτοβιογραφία της πωλήθηκε για 4.634 ευρώ.

Photo: Millon / Gazette Drouot

Δύο κιθάρες, με εκτιμώμενη αξία 300 έως 500 ευρώ, πωλήθηκαν για 8.600 και 11.900 ευρώ αντίστοιχα.

Photo: Millon / Gazette Drouot

Photo: Millon / Gazette Drouot

Τρία λούτρινα παιχνίδια σε σχήμα μικρής φώκιας απέφεραν σχεδόν 2.200 ευρώ.

Photo: Millon / Gazette Drouot

Πού θα πάνε τα χρήματα

Τα έσοδα της δημοπρασίας θα διατεθούν στο Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό για την προστασία των ζώων και στον μοναχογιό της ηθοποιού, τον 66χρονο Νικολά-Ζακ Σαριέ.

Η γενική διευθύντρια του ιδρύματος, Γκιλέν Καλμέλ, υποστήριξε ότι η πώληση αποτελεί συνέχεια της δημοπρασίας που είχε οργανώσει η ίδια η Μπαρντό το 1987, διαθέτοντας πολύτιμα προσωπικά αντικείμενά της για τη δημιουργία του ιδρύματος.

Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό ιδρύθηκε το 1986 και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχει περιθάλψει 13.000 ζώα μέσω τεσσάρων καταφυγίων και 150 συνεργαζόμενων δομών, στηρίζει 350 οργανώσεις στη Γαλλία και δραστηριοποιείται σε 70 χώρες.

«Ασέβεια στη μνήμη της»

Ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ καταδίκασε τη δημοπρασία, χαρακτηρίζοντάς την «σκάνδαλο» και «ασέβεια στη μνήμη της Μπριζίτ».

Υποστήριξε ότι τα προσωπικά αντικείμενά της θα έπρεπε να είχαν διατηρηθεί ως μέρος της κληρονομιάς της και δήλωσε ότι, κατά την άποψή του, η Μπαρντό δεν θα είχε συμφωνήσει με την πώλησή τους.

Το ίδρυμα απέρριψε την κριτική, επισημαίνοντας ότι η δημοπρασία είχε εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο τον Ιούνιο, όταν ο ντ’ Ορμάλ ήταν ακόμη πρόεδρός του και είχε συμμετάσχει στη σχετική απόφαση.

Ο ίδιος απάντησε ότι δεν είχε αντιληφθεί πως στη δημοπρασία θα περιλαμβάνονταν τόσο προσωπικά αντικείμενα.

Η αντιπαράθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου απομακρύνθηκε από την ηγεσία του ιδρύματος, θέση που είχε αναλάβει μετά τον θάνατο της Μπαρντό.

Η σχέση τους και η διαθήκη

Η Μπαρντό και ο ντ’ Ορμάλ είχαν πραγματοποιήσει θρησκευτικό γάμο στη Νορβηγία το 1992, ωστόσο ο γάμος τους δεν ήταν νομικά έγκυρος στη Γαλλία.

Ερωτηθείς για το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκε στη διαθήκη της, ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν δική του επιλογή να μη λάβει τίποτα.

Η Μπριζίτ Μπαρντό συμμετείχε σε 47 ταινίες και ηχογράφησε 70 τραγούδια, πριν αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή το 1973. Αργότερα καταδικάστηκε και της επιβλήθηκαν πρόστιμα έξι φορές για υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Παντρεύτηκε τέσσερις φορές: με τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ, τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ –με τον οποίο απέκτησε τον Νικολά–, τον κοσμικό Γκίντερ Ζακς και τον Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ. Μεταξύ των γνωστών σχέσεών της ήταν και εκείνη με τον τραγουδιστή Σερζ Γκενσμπούρ.

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