«Friends»: 32 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο της λατρεμένης σειράς

Takeaways by to pontiki AI Στις 22 Σεπτεμβρίου 1994, το αμερικανικό δίκτυο NBC παρουσίασε για πρώτη φορά τη σειρά «Τα Φιλαράκια», η οποία παρακολουθούσε τη ζωή έξι φίλων στη Νέα Υόρκη.

Οι δημιουργοί Ντέιβιντ Κρέιν και Μάρτα Κάουφμαν βασίστηκαν στις προσωπικές τους εμπειρίες για να αναπτύξουν την ιστορία της παρέας που κατέκτησε την παγκόσμια τηλεόραση.

Οι έξι πρωταγωνιστές διαπραγματεύτηκαν συλλογικά τις αμοιβές τους, φτάνοντας τελικά το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων ανά επεισόδιο στις δύο τελευταίες σεζόν της σειράς.

Το ειδικό επεισόδιο «The One After the Superbowl» το 1996 σημείωσε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία της σειράς, προσελκύοντας 52,9 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Ακόμα και σήμερα, οι επαναλήψεις του προγράμματος συνεχίζουν να καταγράφουν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, διατηρώντας τη δημοτικότητα των χαρακτήρων στο τηλεοπτικό κοινό.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1994, έξι φίλοι μπήκαν για πρώτη φορά στο Central Perk και συστήθηκαν στο τηλεοπτικό κοινό.

Τριάντα δύο χρόνια μετά, «Τα Φιλαράκια»: ο Ρος, η Ρέιτσελ, η Μόνικα, ο Τσάντλερ, η Φοίβη και ο Τζόι παραμένουν μια από τις πιο αγαπημένες παρέες στην ιστορία της τηλεόρασης και μας κάνουν ακόμα να γελάμε, σε κάθε επανάληψη, σαν να τους γνωρίσαμε μόλις χθες.

Η λατρεμένη σειρά όσες φορές και εάν έχει παιχτεί σε επανάληψη – στη χώρα μας από το Star – σαρώνει στην τηλεθέαση

Μία μέρα σαν σήμερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC παρουσίασε για πρώτη φορά μια παρέα έξι 20άρηδων που προσπαθούσαν να βρουν τον δρόμο τους στη Νέα Υόρκη.

Όπως θα αποδεικνυόταν θα ζούσαν μια παρατεταμένη εφηβεία. Φυσικά, τότε κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι εκείνο το πρώτο επεισόδιο θα ήταν το πρώτο κεφάλαιο μιας μεγάλης τηλεοπτικής ιστορίας.

Η σειρά «Τα Φιλαράκια», όχι μόνο αγαπήθηκε όσο καμία αλλά έγινε κομμάτι της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων.

Όλα ξεκίνησαν από μια παρέα σε ένα καφέ

«Δεν έχω κάτι να πω, είναι απλώς ένας τύπος από τη δουλειά», λέει η Μόνικα με τον Τζόι να της απαντά, ενώ η παρέα βρίσκεται στο καφέ που σύντομα θα γινόταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά σκηνικά όλων των εποχών: το Central Perk.

Ο Τσάντλερ λέει τις ατάκες του, ο Τζόι κάνει τα δικά του, η Φοίβη προσπαθεί να «διαβάσει» την αύρα του Ρος. Ο Ρος, πάλι, εμφανίζεται πληγωμένος, καθώς ο γάμος του έχει μόλις διαλυθεί. «Δεν θέλω να είμαι ελεύθερος. Θέλω να παντρευτώ ξανά», λέει

Κάπως έτσι ξεκινά η ιστορία.

Και κάπου ανάμεσα στα διαμερίσματα και το Central Perk, το κοινό άρχισε να αισθάνεται ότι γνώριζε πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους.

Η σειρά δεν λεγόταν πάντα Friends. Οι δημιουργοί της, Ντέιβιντ Κρέιν και Μάρτα Κάουφμαν, είχαν αρχικά παρουσιάσει στο NBC την ιδέα μιας σειράς για έξι νεαρούς ανθρώπους που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα στη Νέα Υόρκη. Ο πρώτος τίτλος ήταν «Insomnia Café». Στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλες ονομασίες, όπως το Friends Like Us και το Six of One, μέχρι να καταλήξουν τελικά στο λιτό αλλά τόσο ουσιαστικό Friends.

Η αρχική ιδέα βασιζόταν, σε μεγάλο βαθμό, στις εμπειρίες των ίδιων των δημιουργών από την περίοδο που τελείωναν το κολέγιο και ξεκινούσαν την ενήλικη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Πάνω από 1.000 ηθοποιοί πέρασαν από οντισιόν για τους έξι βασικούς ρόλους. Ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, η Κάθι Γκρίφιν και η Τζέιν Λιντς για τον ρόλο της Φοίβης, αλλά και ο Έρικ ΜακΚόρμακ για τον Ρος.

Τελικά, οι έξι έγιναν οι: Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτενεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ, Μάθιου Πέρι και Ντέιβιντ Σουίμερ.

Φίλοι και εκτός πλατό

Ένα από τα στοιχεία που βοήθησαν τη σειρά να λειτουργήσει τόσο καλά ήταν η σχέση των έξι πρωταγωνιστών και εκτός πλατό.

Από την τρίτη σεζόν και μετά, αποφάσισαν να διαπραγματεύονται συλλογικά τις αμοιβές τους, ώστε να υπάρχει ισότητα μεταξύ τους. Ξεκινώντας από περίπου 75.000 δολάρια ανά επεισόδιο στην τρίτη σεζόν, οι αμοιβές τους αυξάνονταν σταδιακά, φτάνοντας τελικά το 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο για καθέναν από τους έξι στις δύο τελευταίες σεζόν.

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την τηλεοπτική βιομηχανία.

Η φιλία, πάντως, δεν σταμάτησε στο οικονομικό κομμάτι. Η Άνιστον και η Κοξ παρέμειναν ιδιαίτερα κοντά και μετά το τέλος της σειράς, ενώ η Aniston έγινε νονά της κόρης της Κοξ.

Το επεισόδιο που έσπασε τα ρεκόρ

Η υψηλότερη τηλεθέαση στην ιστορία των Friends ήρθε το 1996, με το ειδικό επεισόδιο «The One After the Superbowl». Το παρακολούθησαν περίπου 52,9 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο περιλάμβανε πολλές guest εμφανίσεις και δύο μέρη, με τη Ρέιτσελ να συγκρούεται με τη Μόνικα για τον Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ, τον Τσάντλερ να συναντά την παλιά του συμμαθήτρια Σούζι, την οποία υποδυόταν η Τζούλια Ρόμπερτς, και τον Τζόι να μπλέκει με μια εμμονική θαυμάστρια.

Διαβάστε επίσης

Η κλασική «Τζένη- Τζένη» του Σαββάτου και τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» της Κυριακής ήταν τα δημοφιλέστερα του διήμερου (19-20/9)

Alpha και Mega ήταν εναλλάξ στην κορυφαία θέση του Σαββατοκύριακου (19-20/9)

Το «Στο παρά 5» κατάφερε την καλύτερη τηλεθέαση την Παρασκευή (18/9)