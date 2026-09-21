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21.09.2026 18:17

Το «Στο παρά 5» κατάφερε την καλύτερη τηλεθέαση την Παρασκευή (18/9)

21.09.2026 18:17
tile8easi

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Η σειρά «Στο παρά 5» του Γιώργου Καπουτζίδη και η ενημερωτική εκπομπή «Live news» εμφάνισαν την ίδια δυναμική την Παρασκευή, όμως η κωμική περιπέτεια προκρίθηκε χάρη στη διαφορά στα δεύτερα δεκαδικά ψηφία της τηλεθέασης  των δύο εκπομπών, η οποία σε απόλυτα νούμερα «μεταφράστηκε» από τη Nielsen σε 7.000 τηλεθεατές.

Τρίτη επιλογή της ημέρας ήταν η άλλη παλιά -κλασική- κωμική σειρά «Είσαι το ταίρι μου» του Mega. Μάλιστα, μοιράστηκε την τρίτη βαθμίδα του πίνακα με το «Σόι σου».

Στη μέση της 10άδας του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου πέρασε το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ και έκτο σε δημοφιλία με σχεδόν ίδια δυναμική ήταν το «Σπίτι με το Mega», αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στα αξιοσημείωτα, η παρουσία στο Top 10 του αθλητικού δελτίου του ΣΚΑΪ, το οποίο φαίνεται να αποτελεί ραντεβού για σεβαστή μερίδα τηλεθεατών, και λόγω της ενίσχυσης του αθλητικού περιεχομένου του σταθμού, και της αθλητικής επικαιρότητας της ημέρας.

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