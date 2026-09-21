Το Mega… «πετώντας» την Παρασκευή (18/9), είχε την υψηλότερη τηλεθέαση

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«Μπαμ» τηλεθέασης έκανε το Mega στην ολοκλήρωση του προηγούμενου πενθήμερου χάρη –κυρίως- στην εκπομπή «Live news», αλλά περισσότερο με την επαναπροβολή της εκπομπής «Σπίτι με το Mega», την αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη παραγωγή υψηλής αισθητικής.

Ο Alpha, αν και ανέβασε «στροφές» σε σχέση με την Πέμπτη, δεν κατάφερε να παρακολουθήσει τον ρυθμό του Mega, αποτέλεσε όμως δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών στο σύνολο της ημέρας μεταξύ των δέκα σταθμών εθνικής κάλυψης.

Άνω του 12% σταθμίστηκε η επίδοση του ΣΚΑΪ έχοντας τους διπλούς αγώνες μπάσκετ στο πρόγραμμά του.

Το OPEN ήταν η τέταρτη επιλογή των τηλεθεατών, με STAR και ΑΝΤ1 να έπονται και να υπολείπονται σε επιδόσεις. Η ΕΡΤ1 με 3,6% είχε, από τα κρατικά κανάλια, την καλύτερη επίδοση, σύμφωνα με τη Nielsen.

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Η «μάχη» τηλεθέασης ανάμεσα στις σειρές «Δυο μαύρα πουκάμισα» και «Μπλε ώρες» το βράδυ της Κυριακής (20/9)











