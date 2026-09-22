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22.09.2026 09:23

Μασαχουσέτη: Mercedes «καρφώθηκε» σε κατάστημα με είδη γκολφ – Σοκαριστικό βίντεο

22.09.2026 09:23
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Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, όταν μια λευκή Mercedes εισέβαλε σε κατάστημα ειδών γκολφ του ιστορικού Brae Burn Country Club, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο κτίριο και τραυματίζοντας τρία άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου το μεσημέρι, όταν ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο.

Η Mercedes ανέβηκε αρχικά σε κράσπεδο στον χώρο στάθμευσης και στη συνέχεια συνέχισε ανεξέλεγκτη την πορεία της προς το κατάστημα του κλαμπ, το οποίο ιδρύθηκε το 1897.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, καθώς το αυτοκίνητο διέλυσε τμήμα του τοίχου και κατέληξε μέσα στο κατάστημα.

Πίσω από τον τοίχο βρίσκονταν δύο εργαζόμενοι, ενώ από το τροχαίο τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός της Mercedes και δύο εργαζόμενοι του καταστήματος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Και οι τρεις έφεραν ελαφρά τραύματα, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Πλέον οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ωστόσο τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως δεν υπήρχε πρόθεση.

Εκτιμούν ότι η σύγκρουση πιθανότατα προκλήθηκε από λάθος χειρισμό του οδηγού, ενώ από την έρευνα δεν προκύπτει ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό.

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ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 09:45
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