search
ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 11:49
search
MENU CLOSE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2026 10:03

Εικόνα από το μέλλον: Influencer έπαιξε σε αγώνα UFC με ρομπότ – Μαντέψτε ποιος κέρδισε… (video)

22.09.2026 10:03
robot-influencer-klouvi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τα ρομπότ φαίνεται πως μπαίνουν για τα καλά στον χώρο του… αθλητισμού καθώς μετά τους αγώνες στίβου στη Κίνα, στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε αγώνας UFC.

Αντίπαλος του ρομπότ της εταιρείας REK, ήταν ένας… influencer.

Ο Φράνκι Λαπένα μπήκε στο κλουβί για να παλέψει με το ρομπότ που θύμιζε κάτι από… Terminator.

Σύμφωνα με την εταιρεία ο influencer ήταν αυτός που κέρδισε, ωστόσο το βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνει το ρομπότ να του ρίχνει ορισμένες δυνατές κλωτσιές που τον ξάπλωσαν κάτω.

Οι κινήσεις του ρομπότ πάντως ήταν λίγο… τρομακτικές καθώς από το ζέσταμα οι κινήσεις του έδειχναν σαν να είναι ένας κανονικός παλαιστής.

«Μόλις γράψαμε ιστορία με την πρώτη μάχη Ανθρώπου εναντίον ρομπότ Terminator. Ο Φράνκι Λαπένα έδωσε τον καλύτερό του εαυτό» έγραψε η εταιρεία στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε στο Χ.

Διαβάστε επίσης

Τεχνητή Νοημοσύνη: «Μην τρομάζετε τον κόσμο χωρίς λόγο» – Το αφεντικό της Nvidia απορρίπτει τον κίνδυνο αφανισμού της ανθρωπότητας (Videos)

Σύγκρουση Τραμπ και επικριτών της AI για τους κινδύνους – Στον ΟΗΕ ο Άλτμαν, αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για το… τέλος του ανθρώπου

Η μεγάλη μπλόφα της AI: Όταν ο φόβος γίνεται σωσίβιο σωτηρίας για μια φούσκα που πάει να σκάσει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TROXONOMOS_BLOKAKI
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Οδηγός χτύπησε δύο γυναίκες αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου – «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού» του Μαρκ Μέντοφ επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άλφα – Σε σκηνοθεσία Δημοσθένη Παπαδόπουλου

gaka-ioanna
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην συνεργάτης της γιατρού στο Κολωνάκι: «Ήμουν σίγουρος ότι θα πάθει κάποιος κάτι, την έχω δει να παλεύει 3 ώρες για να βρει μια φλέβα»

adonis-georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, όσοι το υποστηρίζουν εξαπατούν τον κόσμο

maria_karystianou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Καταθέτει η Μαρία Καρυστιανού – Αίτημα της οικογένειας του μηχανοδηχού για να καταθέσουν Γεωργιάδης και Μαρκόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Μια ώρα και 17 λεπτά έκανε το ασθενοφόρο να φτάσει στην Καρίτσα: «Είμαι ξυλοκόπος και μου έλεγαν να κάνω ΚΑΡΠΑ στο παιδί μου»

mazwnakis-1
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής - σύμβουλος της οικογένειας - Σημάδια από βελόνες, κακώσεις και ισχαιμία του μυοκαρδίου

MixCollage-22-Sep-2026-01-45-AM-5323
ΚΑΛΧΑΣ

Ο μύθος της ΔΕΘ, το αγροτικό καμπανάκι για ΝΔ, οι εκπλήξεις στις λίστες Σαμαρά, η μάχη της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αθήνα και οι πράσινες ενοχλήσεις στο Ηράκλειο

kasidiaris-123-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς ο Κασιδιάρης αυξάνει την πίεση από τα δεξιά στη ΝΔ και αλλάζει τις ισορροπίες στη Βουλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 11:46
TROXONOMOS_BLOKAKI
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Οδηγός χτύπησε δύο γυναίκες αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου – «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού» του Μαρκ Μέντοφ επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άλφα – Σε σκηνοθεσία Δημοσθένη Παπαδόπουλου

gaka-ioanna
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην συνεργάτης της γιατρού στο Κολωνάκι: «Ήμουν σίγουρος ότι θα πάθει κάποιος κάτι, την έχω δει να παλεύει 3 ώρες για να βρει μια φλέβα»

1 / 3