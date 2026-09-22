Εικόνα από το μέλλον: Influencer έπαιξε σε αγώνα UFC με ρομπότ – Μαντέψτε ποιος κέρδισε… (video)

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Τα ρομπότ φαίνεται πως μπαίνουν για τα καλά στον χώρο του… αθλητισμού καθώς μετά τους αγώνες στίβου στη Κίνα, στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε αγώνας UFC.

Αντίπαλος του ρομπότ της εταιρείας REK, ήταν ένας… influencer.

Ο Φράνκι Λαπένα μπήκε στο κλουβί για να παλέψει με το ρομπότ που θύμιζε κάτι από… Terminator.

Σύμφωνα με την εταιρεία ο influencer ήταν αυτός που κέρδισε, ωστόσο το βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνει το ρομπότ να του ρίχνει ορισμένες δυνατές κλωτσιές που τον ξάπλωσαν κάτω.

Οι κινήσεις του ρομπότ πάντως ήταν λίγο… τρομακτικές καθώς από το ζέσταμα οι κινήσεις του έδειχναν σαν να είναι ένας κανονικός παλαιστής.

We just made history with the first Human VS Terminator robot fight.



Frankie LaPenna gave it his all 🥊 More fight footage coming soon! pic.twitter.com/iADpv9d8Wg September 20, 2026

«Μόλις γράψαμε ιστορία με την πρώτη μάχη Ανθρώπου εναντίον ρομπότ Terminator. Ο Φράνκι Λαπένα έδωσε τον καλύτερό του εαυτό» έγραψε η εταιρεία στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε στο Χ.

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